PRESIDENTENS MANN: Rudy Giuliani, tidligere advokat for president Donald Trump, under en pressekonferanse i 2019.

Giuliani skal være utestengt fra Fox News: − Rudy er virkelig såret

Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani får ikke lenger opptre på den konservative amerikanske nyhetskanalen Fox News.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert:

Det opplyser kilder tett på Giuliani til Politico fredag. Forbudet skal innebære at ingen får intervjue Trump-støttespilleren på skjermen.

– Rudy er virkelig såret, sier én av kildene ifølge Politico.

Han skal ha fått beskjeden 10. september – dagen før markeringen av 20-årsdagen for terrorangrepene 11. september 2001. Giuliani var borgermester i New York da angrepene skjedde, og ble kjent som «USAs borgermester».

Særlig sårt skal det ha vært, fordi Fox-eier Rupert Murdoch ifølge Giuliani selv «skylder ham en tjeneste» etter forhandlinger som gjorde at kanalen kunne gå på luften i New York i 1996.

Politico har dessuten snakket med flere andre av Trumps toppfolk, som også sier de har hatt vanskelig for å bli booket på Fox News den siste tiden.

Fox News har ikke ønsket å kommentere saken.

Søksmål for valgfusk-påstander

Siden tiden som borgermester, har Giuliani blitt kjent for en rekke andre ting – mest av alt fra sin rolle som én av Trumps nærmeste støttespillere.

RADARPAR: Daværende president Donald Trump og Rudy Giuliani i august 2020.

Han har ved flere anledninger både i og utenfor rettssystemet fremmet påstander om valgfusk i presidentvalget i 2020.

Det finnes ingen bevis for at omfattende valgfusk foregikk på storskala under valget.

Men de udokumenterte påstandene skal også være bakgrunn for karantenen Fox News har satt ham i de siste tre månedene. Både Giuliani selv og TV-kanalen er blitt saksøkt av Dominion – et selskap som leverer løsninger for USAs valgsystemer.

De anklager ham for injurier, som følge av løgner om deres tjenester.

Ikke lenger advokat

I juni i år mistet Giulinai advokatbevillingen – også det som følge av de udokumenterte valgfusk-påstandene.

– Jeg skal gå til retten og jeg skal slåss tilbake, sa Giuliani kort tid etter at ankedomstol i New York offentliggjorde avgjørelsen.

Domstolen fastslo at Giuliani kom med beviselig falske og villedende uttalelser om fjorårets presidentvalg som Donald Trumps personlige advokat, ifølge New York Times.

I kjennelsen kommer det blant annet fram at Giulianis oppførsel var en trussel for allmenne hensyn og berettiger at han fratas bevillingen.