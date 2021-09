KOMMENTERER KONFLIKTEN: Jens Stoltenberg snakker med journalister utenfor FN-bygningen i New York.

Stoltenberg om Frankrike: Forstår at de er skuffet

NEW YORK (VG) – Jeg forstår at Frankrike er skuffet, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til VG. Det er første gang han uttaler seg om konflikten mellom Frankrike og USA, etter at Australia i forrige uke droppet den gigantiske ubåt-avtalen med Frankrike.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Frankrike reagerte sterkt på at Australia i stedet vendte seg mot USA og Storbritannia, og vil nå få tilgang til teknologi som gjør at Australia får anskaffe reaktor-drevne ubåter fra de to atommaktene.

Den franske presidenten Emmanuel Macron reagerte med å kalle hjem sine ambassadører fra USA og Australia, som er å langt på vei kutte diplomatiske forbindelser mellom landene.

Konflikt mellom medlemmer

Og nok en gang må Jens Stoltenberg, den norske generalsekretæren i NATO, håndtere en hard konflikt mellom store medlemsland i alliansen. Denne uken er han på FNs toppmøte i New York.

Han møtte norske medier rett etter et eget møte med Australias statsminister Scott Morrison.

Og nå håper han at konflikten mellom Frankrike og USA legger seg raskt:

– Jeg forstår at Frankrike er skuffet. Men det viktige er at 30 allierte land står sammen i NATO for å håndtere nye sikkerhetsutfordringer, at vi lever i en farligere verden, og at den globale maktbalansen endrer seg. Derfor trapper NATO opp samarbeidet med Australia og andre land i stillehavsregionen, sier Stoltenberg.

les også Frankrike kaller hjem USA- og Australia-ambassadørene

På VGs spørsmål om det var interne konsultasjoner med Frankrike i NATO før USA fikk avtalen med Australia på plass, svarer Stoltenberg slik:

– Jeg kommer ikke til å gå inn i det som er et kontraktmessig forhold mellom ett NATO-land, Frankrike, og et partnerland, Australia. Men det som er viktig er at vi må samarbeide med Australia, svarer Stoltenberg.

Han ønsker å isolere konflikten til å handle om en avsluttet og en ny inngått kontrakt om kjøp av militærutstyr, i dette tilfelle ubåter.

Handler om Kina

Men samtidig er det kjent fra interne prosesser i NATO at Frankrike og USA har veldig ulikt syn på hvilken utfordring Kina utgjør for NATO og Europa gjennom sin militære opprustning.

USAs president Joe Biden og forgjengeren Donald Trump har inntatt en langt mer konfronterende linje mot Kina enn det den franske presidenten har gjort.

– Kinas vekst har betydning for land som Australia men det har også betydning for NATO direkte. Kina har det nest største forsvarsbudsjettet og den største marinen. Kina er ikke en motstander eller en fiende. Men vi må ta inn over oss konsekvensene av Kinas sterke fremvekst, sier NATO-sjefen.