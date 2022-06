TELEFON FRA NORGE: Politisjef Lee White i Coeur d'Alene i Idaho opplyser at han har fått trusler fra Norge.

Amerikansk politisjef: Har fått hat-telefon fra Norge

Politiet i Idaho i USA har mottatt flere trusler og hat-telefoner etter de pågrep 31 menn som planla opptøyer på et Pride-arrangement. Én telefon kom fra Norge.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag pågrep politiet i Coeur d'Alene i delstaten Idaho 31 menn med tilknytning til den nasjonalistiske gruppen Patriot Front.

Ifølge politiet ble mennene pågrepet for å ha planlagt opptøyer på et Pride-arrangement i byen. Samtlige er nå siktet for å ha planlagt opptøyer.

Mennene var ifølge politiet ikledd masker og finlandshetter, kakibukser, blå skjorter og caps og skal ha hatt skjold, spyd og røykgranater. Flere hadde teksten «Reclaim America» på klærne.

Det var en bekymret privatperson som ringte politiet da vedkommende så de siktede gå inn i en varebil med utstyret.

Patriot Front blir beskrevet som en nasjonalistisk hatgruppe og ble dannet av tidligere medlemmer av Vanguard America etter den høyreradikale demonstrasjonen i Charlottesville i Virginia i 2017, der en av gruppens medlemmer kjørte i folkemengden og drepte en kvinne.

Se bildene fra pågripelsen:

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Telefon fra Norge

På en pressekonferanse mandag snakker politisjef i Coeur d'Alene, Lee White, om hvordan samfunnet har taklet hendelsen.

White starter med å si at det har kommet inn omtrent 149 telefonsamtaler fra ulike folk, men reaksjonene har vært delt. Halvparten har rost politiet for sitt arbeid, mens resten har skjelt ut politiet:

– Den andre halvparten er helt anonyme og har ikke ønsket annet enn å skjelle oss ut og bruker noen spesifikke ord. De har kommet med drapstrusler mot meg og andre i politiet, kun for at vi har gjort jobben vår.

Han fortsetter:

– Disse personene vil åpenbart være anonyme og forteller ikke hvor de er fra. Men vi har fått en samtale fra så langt som Norge.

VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra politiet i Coeur d'Alene. Det er ikke kjent om samtalen fra Norge inneholdt trusler.

Ville kaste røykgranater

White har tidligere sagt at Patriot Front-gruppen hadde detaljerte planer for hvordan de skulle starte opptøyer på Pride-arrangementet.

– De snakket om at de ville gå inn i parken og umiddelbart konfrontere folk. Så fort de møtte motstand, ville de kaste røykgranater, ifølge White.

Politiet hadde på forhånd økt tilstedeværelsen i byen etter flere trusler på nettet.

The Washington Post har snakket med professor Kurt Braddock ved American University. Han forsker på voldelige ekstremistgrupper og hvordan de kommuniserer.

Ifølge Braddock har forskere varslet at lesbiske, homofile, bifile eller transpersoner (LHBT+) vil være det neste målet for ytre høyre-ekstremister.