KRIGSFANGER: De tre mennene ble pågrepet i Mariupol i midten av april, ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA.

Tre fremmedkrigere dømt til døden i Donetsk

Britene Aiden Aslin (28) og Shaun Pinner (48), samt marokkaneren Saaudun Brahim ble torsdag ettermiddag dømt til døden i den selverklærte republikken i Donetsk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette melder det russiske statseide nyhetsbyrået Ria Novosti.

De tre mennene, som ble arrestert i Mariupol i april, skal blant annet ha tilstått å ha deltatt i et forsøk på å ta over Donetsk med makt, ifølge Ria. Nyhetsbyrået publiserte også en video av denne angivelige tilståelsen 7. juni.

Hverken utbryterrepublikken eller domstolen er blitt anerkjent internasjonalt. Donetsk er i utgangspunktet en del av Ukraina, men har vært kontrollert av russiskstøttede separatister siden 2014.

En talsperson for Storbritannias statsminister, Boris Johnson, omtaler dommen som «dypt bekymrende», ifølge Reuters.

Ønsker å anke dommen

De to britene har tidligere uttalt at de tjenestegjorde sammen med vanlige militærenheter i Mariupol og at de dermed bør ha beskyttelse som krigsfanger, i tråd med Genèvekonvensjonen.

Domstolen i Donetsk mener på sin side at krigsfangene var «leiesoldater», og at de dermed kunne dømmes til den strengeste straff i utbryterrepublikken. Nyhetsbyrået Ria skriver at mennene sannsynligvis vil skytes.

BBC siterer krigsfangenes advokat på at samtlige ønsker å anke dommen. De tre mennene har fått en ankefrist en måned, ifølge Ria.