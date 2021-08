PÅ FLYET HJEM: Direktør i Afghanistankomiteen Terje Watterdal sammen med en ett år gammel gutt han aldri har møtt før på flyet hjem fra Afghanistan.

Mener det var riktig å ta med foreldreløse barn: − Skal man bare la dem bli igjen?

Direktør i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, er uenig i kritikken som ble rettet mot norske myndigheter etter at enslige barn ble hentet alene ut av Afghanistan. Utenriksministeren forsikrer at barna nå er godt ivaretatt.

– Så hva er alternativet? Hva skal man så gjøre med barna? Gjøre undersøkelser utenfor murene er umulig. Skal man bare la dem bli igjen? Levere dem til et barnehjem som ikke fungerer? spør direktør i Afghanistankomiteen, Terje Watterdal, som selv nylig ble evakuert fra den militære flyplassen i Kabul.

– Jeg synes det var helt riktig av UD og Forsvaret å gjøre som de gjorde.

Lørdag bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at Norge hadde evakuert barn som skal ha oppholdt seg på det norske feltsykehuset i Kabul over tid.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erkjente overfor NRK at de ikke visste hvem alle foreldrene til alle barna de hadde tatt med seg hjem var. Dagen etter gikk den norske barnelegen Monica Thallinger ut på Twitter og kritiserte norske myndigheters avgjørelse om å ta med seg uidentifiserte barn fra Kabul til Norge.

STØTTER AVGJØRELSEN: Direktør i Afghanistankomiteen Terje Watterdal sier han er sikker på at norske myndigheter, i samarbeid med et velfungerende system hos Norges Røde Kors og Afghansk Røde Halvmåne, kommer til å gjøre det de kan for å sørge for at barna gjenforenes med familien sin igjen.

Til VG mandag sier Watterdal at han i prinsippet er helt enig med Thallinger. Samtidig påpeker han at i dette tilfellet har barn og foreldre blitt adskilt i en «totalt kaotisk situasjon».

– Jeg forstår det ser ille ut, men ut fra den situasjonen som er nå, er det først og fremst godt at disse barna har kommet i sikkerhet.

– Lett å sitte i trygge Norge og kritisere

VG har vært i kontakt med Thallinger mandag kveld. Hun ønsker ikke å kommentere Terje Watterdals uttalelser, og henviser til uttalelsene hun kom med til NRK søndag.

– Det beste for barna er å være sammen med foreldrene. Jeg synes ikke det er riktig å ta et barn til Norge, når man ikke vet hvem foreldrene er, sa hun til kanalen.

Overfor NRK spør Thallinger, som i mange år har jobbet som lege i konflikt- og katastrofeområder i verden, om hvorfor det ikke ble gjort flere undersøkelser før man valgte å ta med seg barna til Norge.

BARNELEGE: Monica Thallinger mener det ikke er riktig å ta et barn til Norge, når man ikke vet hvem foreldrene er.

På flyturen hjem fra Afghanistan hadde Watterdal selv en ett år gammel fremmed gutt på fanget. Han mener det i realiteten ikke er mulig å lykkes med en gjenforening slik situasjonen er akkurat nå.

– Det er lett å sitte i trygge Norge og kritisere, men her har vi en situasjon med flere titusener av mennesker på både innsiden og utsiden av flyplassen. Det er ikke mulig å kommunisere frem og tilbake. De som leverer barn over gjerdet, er nok bare lettet over å få dem i sikkerhet.

Watterdal mener at selv om de ikke har navn og identitet på barna, vil man kunne bruke bilder for å identifisere.

– Det er det vanlig å bruke i slike kriser, og jeg er sikker på at de allerede har dette i planene sine, sier direktøren videre.

Søreide: - De var i en utsatt og delvis akutt situasjon

VG har vært i kontakt med Utenriksdepartementet (UD) og spurt om hvordan de jobber for å identifisere barna nå. Dette svarer ikke departementet konkret på, men viser til utenriksminister Ine Eriksen Søreide sin uttalelse på NRKs Nyhetsmorgen tirsdag:

– Vi står midt oppe i en veldig krevende evakueringsoperasjon og vi kommer ikke til å gå inn på detaljer omkring dette. Vi ønsker å ivareta disse barna så godt som mulig, sa Søreide til kanalen.

Hun bekrefter at de ivaretas av Bufdir og helsetjenesten, og får den oppfølgingen de trenger.

– Barna hadde oppholdt seg på det norske feltsykehuset i noe tid, de var i en utsatt og delvis akutt situasjon, og derfor ble det tatt en beslutning om å evakuere dem, forklarer hun videre.

– Anvendes når det er «absolutt påkrevet»

Direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer, viser til Genèvekonvensjonens tilleggsprotokoll.

– Bestemmelsen i artikkel 78 åpner for at barn kan, av hensyn til helsetilstand, medisinsk behandling eller av hensyn til deres sikkerhet, evakueres til et tredjeland eller til et annet området innenfor samme land midlertid uten samtykke fra familie eller verge, dersom de ikke er å finne, skriver hun i en e-post til VG.

– Denne adgang skal anvendes når det er «absolutt påkrevet». Evakueringen må videre i utgangspunktet være av midlertidig karakter.

Hun sier at barna må bli ivaretatt av relevante offentlige organer som Bufetat, barnevernstjenester og utlendingsmyndighetene, og at de offentlige organene må gå sammen for å beskytte barna og gi dem best mulig omsorg.

TYDELIG: Direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF Norge, Kristin Oudmayer.

Ber myndighetene identifisere så raskt som mulig

Oudmayer forklarer at hva som skjer videre med barna, er avhengig av om de blir gjenforent med sine foreldre eller ikke.

– Hensynet til barnas beste tilsier nå at norske myndigheter raskest mulig identifiserer barna, sørger for en raskest mulig gjenforening med familiene, samt gir best mulig beskyttelse her og nå.

Gjenforeningsstedet bør være det som er til barnets beste, og UNICEF forventer at norske myndigheter aktivt jobber med å gjenforene barna med foreldrene, noe de er forpliktet til etter Genèvekonvensjonen, skriver Oudmayer.

– Vi forventer derfor at norske myndigheter aktivt samarbeider med lokale organisasjoner og andre relevante aktører for å kartlegge hvor foreldrene og familien til barna befinner seg, og vi er, sammen med UNICEF Afghanistan, klare til å bistå norske myndigheter i arbeidet.

– Det viktigste nå er at identiteten til barna som befinner seg i Norge blir beskyttet, at de blir gjenforent med foreldrene og at de får nødvendig beskyttelse.