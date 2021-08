ENGASJERT: Ayesha Wolasmal er tilbake i Oslo, men tankene og engasjementet er fremdeles i Afghanistan.

Vil ha Afghanistan-retur: − Vi har ikke noe tid å miste

Fredag morgen landet hun i Norge etter å ha blitt evakuert fra Afghanistan. Nå frykter hjelpearbeider Ayesha Wolasmal for konsekvensene dersom den internasjonale tilstedeværelsen i landet forsvinner helt.

Publisert: Nå nettopp

– Det internasjonale samfunnet må fortsatt ha tilstedeværelse i Afghanistan. Da tenker jeg på humanitære organisasjoner og et diplomatisk nærvær. Selv om vi drar så forsvinner ikke Taliban. De vil bare bli sterkere. Derfor må vi ha tilstedeværelse, slik at vi kan holde dem ansvarlige HELE tiden. Det klarer vi ikke ved å sitte på Victoria terrasse (Utenriksdepartementet journ.anm.), eller i Washington, D.C. Vi må ha kontorer i Kabul.

Ayesha Wolasmal snakker engasjert fra en stille benk i sola på Grünerløkka i Oslo, bare et steinkast fra der hun vokste opp. Få nordmenn kjenner Afghanistan bedre enn 33-åringen.

BAKGRUNN: Derfor kollapset Afghanistan

GRÜNERLØKKA: Ayesha Wolasmal vokste opp midt i Oslo. – Jeg tok mitt første bad i den fontene bak meg, forteller hun.

Hennes egne foreldre flyktet fra landet før hun ble født. Hun har selv jobbet med landet i en årrekke. Både som en del av den norske militærstyrken og på ambassaden i Kabul. De siste 2,5 årene har hun jobbet som humanitærarbeider i tett samarbeid med FN og afghanske helsemyndigheter for å bekjempe polio.

Kaoset på flyplassen i Kabul: Skjønte det ikke var vits i å diskutere med Taliban

Hun har tilbrakt mye tid i denne perioden «på bakken» sør i landet. I provinsene Kandahar, Helmand og Urusgan. Steder Taliban har stått sterkt lenge før de siste ukers offensiv, som for halvannen uke siden kulminerte med at den militante organisasjonen inntok presidentpalasset i Kabul og overtok makten i Afghanistan.

– Det er forståelig at det i den kaotiske situasjonen som råder er vanskelig for politikere å bestemme seg for å bli i Afghanistan. Fordi nyhetsbildet er preget av titusener av afghanere som vil ut er det vanskelig å ha to tanker i hodet samtidig. Men det bør vi ha. Det er kanskje det viktigste vi kan gjøre nå.

I AFGHANISTAN: Bildet, som er tatt tidligere i år, viser Wolasmal (i rødt hodesjal) på en helseklinikk i Kandahar.

Wolasmal mener å ha et visst grunnlag for å kunne uttale seg at dette er et behov landet kommer til å ha også fremover.

– Jeg har vært ute blant folket. Ikke inne på en militærbase, eller bak høye murer som diplomat. Jeg har vært tett på. Vi har ikke noen tid å miste. De humanitære lidelsene har ikke akkurat blitt mindre de siste månedene. Behovet er større enn noensinne, sier hun, og skynder seg å legge til at hun ikke er naiv, og skjønner at det selvsagt trengs sikkerhetsgarantier før man kan sende diplomater og hjelpearbeidere tilbake.

Les også: Frykter kvinneaktivister kan «forsvinne»

– Forbanna

Wolasmal er klar på at hun selv vil reise tilbake. Så snart det lar seg gjøre. Hennes siste opphold i Afghanistan ble langt kortere enn hun hadde tenkt. Bare en uke før Taliban rullet inn i Kabul kom hun tilbake dit fra et kort opphold i Norge.

Hun forteller at hun skjønte at det kunne komme til å skje, men det var usikker hvor raskt. Hun følte uansett hun måtte tilbake til jobben sin og sine kolleger. Men det eneste hun rakk å gjøre etter at hun kom ned var å diskutere evakueringsplaner.

Les også: Søreide ber om forlenget evakueringsfrist

Lørdag for halvannen uke siden var broren hennes, NRK-journalist Yama Wolasmal, på middagsbesøk i leiligheten hennes i Kabul. Da hun våknet dagen etter var verden snudd på hodet.

– Jeg tittet ut av vinduet og så at det var fullstendig kaos. Alle løp mot flyplassen. Så da tenkte jeg at jeg også måtte løpe, forteller hun,

KABUL: Taliban-krigere i Afghanistans hovedstad i forrige uke.

For Wolasmal, som både hadde kontakter på det norske feltsykehuset på flyplassen i Kabul og har norsk pass, ble evakueringen langt enklere enn for de mange tusen afghanerne som forsøker å flykte i frykt for Taliban.

– Det er det som gjør så vondt. Jeg føler jeg etterlater meg et folkehav, sier hun.

Wolasmal på flyplassen i Kabul: − Det er helt vanvittig her

Det var også smertefullt for henne å se alle de pansrede kjøretøyene med afghanske politikere som tok seg til flyplassen og reiste ut på bekostning av afghanerne de egentlig skulle ivareta.

– Det gjorde meg ganske forbanna.

EVAKUERER: Mange forlater nå Afghanistan. Her blir et amerikansk militærfly i kabul fylt opp med mennesker som reiser ut av landet.

Politisk minefelt

De som sliter langt mer med å komme seg ut er folk som har jobbet som aktivister for ting som kvinne- og menneskerettigher. Ayesha Wolasmal mener Norge har et ansvar for å gi disse mulighet til å søke asyl i Norge, selv om de ikke har stått direkte på norske lønningslister hos Forsvaret, eller ambassaden.

LES OGSÅ: Eksperter stoler ikke på Taliban-uttalelser

– Jeg forstår at vi ikke kan åpne grensene, men her er det ikke snakk om tusenvis av mennesker. Dette er en gruppe mennesker som har vært på mottagersiden av norsk bistand og norsk prosjektstøtte. Mange av disse har stukket hodene frem på oppfordring fra oss.

HJEMME: Ayesha Wolasmal sier det er fint å være hjemme i Oslo, hvor alt er trygt og hun har mange venner, men samtidig føler hun nå at hun har viktigere ting å tenke på.

Veldig optimistisk på vegne av disse menneskene er hun likevel ikke

– Amerikanerne og britene gjør mye på denne fronten, men jeg vet jo at det er et politisk minefelt i et valgår å ta i dette for norske politikere.

– Er du redd for at dersom mange av disse nå får asyl i Vesten, så vil Afghanistan bli tappet for folk de har desperat behov for?

– Jeg sitter med en stor sorg fordi vi tømmer Afghanistan for de ressurssterke, de progressive, de liberale kreftene som landet har hatt godt av. Men det er ikke opp til meg og deg å avgjøre om de skal bli eller dra. Det må være en vurdering de gjør selv.

Wolasmal forteller at hun har forsøkt å overtale venner hun vet kan være i fare til forsøke å komme seg ut av landet. Flere har sagt blankt nei.

– De har sagt «Ayesha, vi må bli. Vi må avvente og se hvordan dette utvikler seg. Vi kan ikke svikte Afghanistan.»

Hvem er egentlig Taliban? Her er 10 ting du bør vite

«The Million Dollar Question»

Vel hjemme i Norge klarer derfor ikke hjelpearbeideren å la være å bekymre seg for sine venner og kollegaer som er igjen i Afghanistan, og den redselen mange av dem nå føler på. Spørsmålet både de og Wolasmal nå stiller seg er om en kan stole på Talibans påstander om at de er en mer moderat versjon av sitt gamle seg.

UTENFOR KABUL FLYPLASS: Tusenvis av mennesker forsøker i disse dager å komme seg inn på flyplassen i Kabul med håp om å bli evakuert.

– Det er jo «The Million Dollar Question», sier hun, og fortsetter:

– Jeg vil stole på dem, men det er altfor tidlig å konkludere. Vi vet ikke. Det jeg vet, og som jeg er opptatt av å si, er at det er relativt stille og rolig i gatene i Kabul.

Flere av de hun har snakket med så langt forteller at de foreløpig gjør som de har pleid. Selv om usikkerheten er stor har de gått på jobb og de har vært ute i gatene. Hun forteller blant annet om en journalistvenn, som har startet sin egen avis.

– Han er på kontoret hver dag, og forteller at «jeg puster ikke som normalt, men jeg kommer på kontoret. Jeg kan fortsette å jobbe inntil videre.»

VIL TILBAKE: Wolasmal håper å kunne fortsette sin jobb i Afghanistan snart.

Wolasmal ønsker å få frem at selv om Kabul ikke akkurat er noe Paris, så er det – i hvert fall foreløpig – heller ikke så brutalt som mange kan få inntrykk av når man ser de kaotiske bildene fra flyplassen og på veien ut til flyplassen.

– Politisk svikt

En annen ting hun gjerne vil få frem er det hun omtaler som «mangel på strategisk tålmodighet» i forbindelse med USA og NATOs uttrekking av landet hun er så glad i. Hun mener fredsavtalen har fungert som en rød løper for Taliban.

– De har vært opptatt av å komme seg ut, koste hva det koste vil. Amerikanerne overkjørte afghanske myndigheter i prosessen og i sine samtaler med Taliban. De lokale myndighetene har følt seg ignorert og tilsidesatt, mener Afghanistan-kjenneren.

Samtidig mener hun at NATO ikke har klart å ta pulsen på det som har skjedd på bakken, utenfor militærbasene. Når mange fremstiller det som nylig skjedde som at de afghanske styrkene bare ga opp, mener hun det må sees i sammenheng med at de ikke lenger hadde et politisk system å kjempe for.

– Dette har vært en politisk svikt mer enn noe annet. Soldatene mistet troen på det politiske prosjektet Vesten har stått for. Nå håper jeg bare at amerikanerne og Vesten ikke lar det gå prestisje i at de har tapt ansikt. Til syvende og siste er det afghanerne dette handler om, og de trenger fortsatt vår hjelp. Vi må tilbake dit, avslutter Wolasmal.