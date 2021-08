SENSURERT: En arbeider ved en skjønnhetssalong i Kabul maler over et stort fotografi av en kvinne på salongens vegg søndag. Foto: Kyodo / NTB scanpix

Kvinners situasjon i Afghanistan: − Et veldig dårlig tegn

Plakater med kvinneansikter blir malt over i Afghanistan etter at Taliban tok makten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Taliban lover ifølge BBC å ivareta kvinners rettigheter etter at den militante bevegelsen i praksis har overtatt makten i Afghanistan.

Afghansk-norske Samina Ansari (30) er skeptisk og frykter at landets 19 millioner kvinner går en ekstremt utfordrende tid i møte.

– Troverdigheten er veldig lav. Det første Taliban gjorde da de kom inn til Kabul i går, var å male over plakater hvor det var bilder av kvinner. Blant annet frisørsalonger. Det å ta kvinner bort fra det offentlige rom som prioritet nummer én, er et veldig dårlig tegn, sier Ansari til VG.

VG har ikke fått bekreftet at Taliban maler over plakater med kvinner. Det kan være butikkeierne selv som gjør dette for å unngå problemer.

– Antagelig skjer begge deler, sier professor Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet Prio.

BURKA: Kvinner iført burka setter seg i en drosje i Kabul i juli. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Straffer «umoralske handlinger»

Samina Ansari jobbet i Afghanistan i syv år, med økonomisk utvikling og kvinners rolle i den formelle økonomien. Hun har brukt de siste par dagene på å snakke med venner, bekjente og gamle kolleger i Kabul.

– Det er veldig mange tegn som viser at Taliban er som på 90-tallet. Informasjon delt med meg fra kilder i Afghanistan, tilsier at kvinner fortsatt opplever vold for å begå umoralske handlinger – gud vet hva det er – og at de straffes med vold for ikke å bære burka. Dette kommer fra Nord- og Sør-Afghanistan nå.

– Det er et stort gap mellom det Taliban-delegasjonen har sagt i Doha og det Taliban har gjort på bakken så langt.

– Det har kommet en del allmenne erklæringer om at man vil respektere kvinners rettigheter i tråd med islamske prinsipper, men det har vært liten vilje til å være konkret. Jeg tror dessverre at vi vil se veldig kraftige innskrenkninger under Taliban, istemmer Harpviken.

KONTRAST: På plakater for skjønnhetssalonger i Kabul tidligere i august, ble det vist bilder av kvinner som ikke var tildekket. Foto: SAJJAD HUSSAIN / AFP

Professoren viser til praksisen fra områder hvor Taliban har hatt makten lenge, samt at de nye løftene ikke har vært konkrete.

– En tredje grunn er at uansett hvordan man snur og vender på det, er kjønnsrollemønsteret svært tradisjonelt. For en betydelig del av befolkningen oppleves ikke Talibans politikk om bevegelsesfrihet særlig problematisk. Det vil være mange som protesterer, men de vet også at dette er ganske populært hos en betydelig del av befolkningen, sier Harpviken til VG.

Har du tips om Afghanistan? Tips VG på 2200@vg.no

«Svært dårlig» livskvalitet

Kabul-baserte Mariam Safi i afghanske Organization for Policy Research & Development Studies har via Twitter publisert undersøkelser gjort blant flere tusen kvinner i provinser hvor Taliban har hatt kontroll den siste tiden.

I undersøkelsen blir kvinnene spurt om Taliban tvinger burka på dem, om de ser at lokalbefolkningen må gifte bort døtre til soldatene deres, om kvinner nektes å jobbe eller om kvinner nektes å reise.

69 prosent svarer «alt dette».

53 prosent opplyser at skolene er stengt for jenter, og 65 prosent beskriver livskvaliteten i Taliban-kontrollerte områder som «svært dårlig».

Ansari forteller at Taliban angivelig skal ha skrevet sin egen grunnlov uten å nevne ordet «kvinner» en eneste gang.

– Dersom det er den grunnloven de opererer etter – for vi vet ikke nok, vi vet ikke hva slags regjering vi får, så det er bare spekulasjoner jeg deler med deg – sier det allerede mye om deres syn på kvinner. De eksisterer ikke i samfunnet, sier Ansari.

Holder seg borte under konflikter

Hjelpeorganisasjonene CARE Norge og Leger Uten Grenser tror også at kvinner vil få det vanskeligere i Afghanistan fremover. Og vi snakker her om det landet som allerede ligger nederst på den årlige oversikten til Verdens økonomiske forum over avstand mellom kjønnene.

– Situasjonen har vært vanskelig for kvinner. Nå er vi veldig bekymret for at den blir verre, og tilbake til en situasjon som jeg tror kvinner selv ikke engang orker tanken på, sier Kjersti Dale i CARE Norge til VG.

Forsker ved Institutt for Fredsforskning Kristian Berg Harpviken forklarer situasjonen i Afghanistan:

CARE Norge har jobbet med kvinners rettigheter i Afghanistan siden 2008. Nå har organisasjonen bedt sine ansatte om å ikke komme på jobb de neste 72 timene, for å se an situasjonen.

– Vi er en politisk nøytral organisasjon, men vi er avhengig av tilgang til de områdene vi jobber og at forholdene er sikre.

Sykepleier Yngvild Breivik i Leger Uten Grenser forteller at de stort sett får utøve sine aktiviteter selv etter at Taliban tar over et område.

– Men når det har vært konflikter i områder, kommer ikke kvinnene til sykehusene. De kommer heller ikke med de syke barna.

Verre eller verst

Mandag snakket Samina Ansari med en av sine eks-studenter fra universitetet i Kabul. Den samtalen gjorde inntrykk.

– Hun er livredd for hva det vil bety for henne og familien at hun er assosiert med en amerikansk, akademisk institusjon. Hun er 22 år og har egentlig ingen erfaring med Taliban i regjering. Alt hun har, er frykthistorier fra foreldrene og eldre søsken.

– Jeg vil at du skal ta med et sitat hun ga til meg: «Hvorfor må vi afghanere alltid velge mellom verre og verst?».