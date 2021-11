Migranter hevder hviterussiske grensevakter kuttet i grensegjerdet

Migranter fra Syria forteller at de ble banket opp og presset mot den polske grensen av grensevakter fra Hviterussland. Vaktene kuttet hull i grensegjerdet, hevder de.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med et ansikt som bærer tydelig tegn av grov vold, forteller migranten Youssef Atallah til nyhetsbyråer Reuters om hvordan han ble tatt med til grensen for å krysse inn i Polen.

– Den siste bilen kjørte oss til grensen, stoppet i et skogholt og bare pekte at vi skulle gå 500 meter inn dit, så kjørte han av gårde.

Migrantene hevder de ble slått og sparket av grensevakter fra Hviterussland, som presset dem mot grensen.

– En av dem sparket meg i ansiktet, jeg besvimte i noen minutter. Nesen min ble brukket, og et bein i ansiktet er brukket, så jeg er blå i hele ansiktet.

SISTE: Behandles i Sikkerhetsrådet i FN, Norge og flere land fordømmer Hviterussland

forrige

fullskjerm neste HVILER UT: Migranter i senteret i Bialystok i Polen. 1 av 2 Foto: MARKO DJURICA / X01390

«Pushbacks»

Etter å ha blitt stanset i Polen og sendt tilbake til Hviterussland, hevder migrantene at de på ny ble utsatt for vold av de samme grensevaktene som tidligere geleidet dem mot grensen.

I migrantsenteret i byen Bialystok, forteller migranten Thear Rezk (29), fra Homs i Syria, at hviterussiske grensevakter kuttet hull i piggtrådgjerdene som polske vakter har rullet ut.

Migrantene forteller at de er blitt tatt med både til den polske og den litauiske grensen, frem og tilbake.

VG har hørt lignende fortellinger fra en rekke migranter. Polen er blitt kritisert av FN for å bryte flyktningretten ved å sende folk tilbake, såkalte «pushbacks».

Minst åtte migranter har frosset i hjel i grenseregionen.

forrige



fullskjerm neste PATRULJERER: Polske soldater ved grensegjerdet. 1 av 3 Foto: Polish Defence Ministry

Truer med å skru av gassen

Tusenvis av migranter og flyktninger sitter fast på grensen mellom Hviterussland og EU-landet Polen, noe som har ført til en voldsom krise. Begge sider har sendt forsterkninger til grensen, og lokalbefolkningen sier til VG at de frykter krig.

EU har fordømt Hviterussland for å stå bak migrantkaoset, og varsler at landet vil bli påført enda strengere sanksjoner.

Russlands president Vladimir Putin snakket med Tysklands forbundskansler Angela Merkel på telefon torsdag, oppfordret han EU-landene til å gjenopprette forbindelsene til Hviterussland for å løse migrantkrisen, skriver NTB.

Samtidig truer den hviterussiske presidenten med å kutte gassen til EU.

– Hva hvis vi stanser gassleveransen? sa president Aleksandr Lukasjenko da han lovet å svare dersom EU innfører nye sanksjoner.

Opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja mener han bløffer.

– Det ville være mer skadelig for ham, og for Hviterussland, enn for EU. Jeg antar at det er bløff, sier Tikhanovskaja til nyhetsbyrået AFP.

FAKTA: Konflikten mellom Hviterussland og EU * Hviterussland er siden 1994 ledet av Aleksandr Lukasjenko, som ble gjenvalgt i fjor i et valg preget av massive beskyldninger om valgfusk. * EU innførte nye sanksjoner som svar på det de mener er alvorlige menneskerettighetsbrudd og angrep på sivilsamfunnet, opposisjonen og pressen. * Nye sanksjoner ble innført i mai da Hviterussland tvang ned et Ryanair-fly og pågrep en regimekritiker på vei til Litauen. * Sanksjonene rammer viktige eksportvarer og rettes også mot bestemte personer og bedrifter. * I vår åpnet Hviterussland for at folk fra Midtøsten og Afrika kan fly til Minsk på turistvisum – mot store pengebeløp. * Tusenvis av migranter og flyktninger har siden kommet fra Hviterussland til EU, hvorav over 5.000 til Tyskland i oktober. * Mange er fra krigsherjede land som Irak, Syria, Jemen og Afghanistan. * EU mener Hviterussland ledsager dem til grensen mot Polen og Litauen, og i noe grad Latvia, som hevn for sanksjonene. * Hviterussland kaller anklagene ubegrunnede og anklager Polen for opptrapping. * Polen vil bygge en 100 kilometer lang mur langs grensen, som nå voktes av 15.000 polske soldater. * Migranter har fortalt at de er tvunget tilbake av polske grensevakter etter å ha krysset grensen. Mange bor i provisoriske teltleirer i ingenmannsland langs grensen, blant dem barnefamilier. * FN har bedt om umiddelbar og uhindret tilgang for å sikre at humanitær bistand gis, at de som trenger internasjonal eller andre former for beskyttelse, identifiseres, og at de som ønsker å søke asyl, kan gjøre det der de er. * Menneskerettsgrupper anklager Polen for å bryte sine forpliktelser om å la folk søke asyl. * Polen har innført en unntakstilstand som innebærer at journalister og hjelpearbeidere har forbud mot å oppholde seg i det aktuelle grenseområdet. KILDE: NTB Vis mer

forrige



fullskjerm neste VANSKELIG: Reisen via Hviterussland har vært langt mer vanskelig og brutal enn de hadde forestilt seg, forteller Karam, Thaer og Biter. 1 av 3 Foto: Milosz Wieckowski

Migranter til VG: – Veldig ille

I flere uker har Hviterussland brukt migrantene som brikker i et spill for å legge press på EU, ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Migrantene kommer til en stengt grense, og ender som kasteballer i ved grensen. Her traff VGs polske frilanser tre syriske migranter i et skogholt nær landsbyen Narewka i slutten av forrige uke.

– Dette er ingen god vei å komme seg til Europa på. Men fordi vi er fra Syria, og ikke kan skaffe visum, så er det den eneste måten. Så selv om dette er veldig ille, finnes ingen bedre måte, sier de tre.

BAKGRUNN: Krise ved EU-grensen i øst: Migranter brukes i «hybridkrig»

VG har siden begynnelsen av oktober rapportert om situasjonen ved grensen mellom Polen og Hviterussland. Her er noen av reportasjene: