I SKOGEN: En kurdisk familie fra Dohuk i Irak er samlet i en skog ved grensen mellom Polen og Hviterussland 9. november. Familien sier at de tilbrakte rundt 20 dager i skogen og hevder at de ble slått av hviterussiske soldater og skremt av hundene deres.

Mener Polen bryter en rekke lover ved grensen

– Hvor skal jeg begynne? sier jusprofessor og migrasjonsekspert Witold Klaus i Warszawa til VG.

– Jeg er skremt, sier Klaus.

– Ingen prosedyrer følges fra myndighetenes side. Vi har aldri før sett noe lignende, med en statlig aktør som opptrer som menneskesmugler og europeiske myndigheter som reagerer som dette mot store folkemengder.

Witold Klaus har doktorgrad i jus og er professor ved universitetet i Warszawa, der han blant annet jobber med migrasjonsspørsmål.

Han er rystet over det som skjer på grensen mellom Polen og Hviterussland. Nabolandets president Aleksandr Lukasjenko anklages av Polen, EU, NATO og Norge for å bruke migranter som våpen mot EU for å hevne sanksjonene som ble innført etter det omstridte valget i Hviterussland i 2020.

– Jeg liker ikke at man omtaler dem som våpen. Det er viktig å ikke bruke militære beskrivelser her. Dette er mennesker. De bør beskyttes og hjelpes. Når høytstående byråkrater og myndigheter bruker sånne ord, blir det en helt annen diskusjon, som gjør det lett å glemme at dette er mennesker, sier Klaus.

Migrantene kan bli sendt tilbake: − Sitter med en dårlig smak i munnen

– Deres eneste mulighet

Han er ikke i tvil om at situasjonen er iscenesatt av Lukasjenko, gjennom at Hviterussland tilbyr visum til mennesker fra krigsherjede land og lokker med at det er lett å komme seg videre til EU.

– Folk griper denne sjansen, fordi det er den eneste muligheten deres til å komme til Europa på lovlig vis. Mange av dem kan ha grunn til å få flyktningstatus her, mener Klaus.

Han er skremt over at Polen ikke forholder seg til internasjonale lover og regler i behandlingen av disse menneskene, enten de er migranter eller flyktninger.

– Polen bryter en rekke lover og regler her, faktisk. Hvor skal jeg begynne? sier Klaus oppgitt.

STENGT: Migranter forsøker å komme seg gjennom piggtrådgjerdet som polske myndigheter har satt opp, mens polske soldater er på vakt for å hindre dem. Dette bildet er levert av Polens forsvarsdepartement.

– Først og fremst flyktninglover. Enten de melder seg ved grensen, krysser den ulovlig midt i skogen eller kommer inn på andre ulovlige måter, kommer disse menneskene til et land som har signert flyktningkonvensjonen. De har krav på å få saken sin behandlet.

Jusprofessoren påpeker at det er en rekke dokumenter som må fylles ut for hver enkelt person, samt at alle som søker om flyktningstatus må intervjues og tas fingeravtrykk av.

– Ingenting av dette skjer her. Selv ikke i de tilfellene hvor en aktivist eller advokat er med dem, blir disse prosessene fulgt. De blir bare returnert til den andre siden av grensen. Det er heller ikke lov til å utvise folk i grupper. Alle har krav på individuell behandling, sier Klaus til VG.

Anses som utrygt

Ettersom migrantene har fått visum i Hviterussland, og derfor har lovlig opphold der, kunne Polen i teorien har returnert dem dit hvis det ikke var for en annen bestemmelse i flyktningkonvensjonen.

– Hviterussland kan ikke anses som et trygt tredje land for dem. Det er ikke trygt for flyktninger der. Det fastslås i EUs menneskerettsdomstol i tre saker, to av dem mot Polen og én mot Latvia, i lignende tilfeller, sier Warszawa-professoren.

Witold Klaus forteller at årsaken til at Hviterussland ikke anses som et trygt tredjeland, er at Hviterussland ikke er medlem av menneskerettsdomstolen og heller ikke har signert flyktningkonvensjonen.

– I tillegg kan man nå argumentere for at hviterussiske myndigheter opptrer voldelig overfor migrantene. Vi kan dokumentere eksempler på at de blir slått og mishandlet.

– Flere av migrantene har mistet livet. Det skal være snakk om minst ti dødsfall nå. Det tyder vel også på at det er utrygt?

– Men åtte av dem er dødsfall på polsk territorium, ikke hviterussisk. Dette er folk som er blitt etterlatt i skogen uten tilsyn eller hjelp og har dødd. Og her snakker vi kun om de dødsfallene som er funnet og bekreftet. Det er sannsynligvis flere dødsfall, sier Klaus.

Witold Klaus reagerer også på at polske – og for så vidt hviterussiske – myndigheter nekter journalister, aktivister og humanitære hjelpearbeidere tilgang til grenseområdet.

– Det er etter min mening kun for at myndighetene skal stå fritt til å oppføre seg som de vil. Det gjør det lettere for dem å få politisk støtte. Hvis du ser på hvilke bilder og videoer de publiserer, er det kun material som viser hvor effektive og dyktige de er og hvor farlige migrantene er.

– Vi er forpliktet

– Hva bør gjøres, etter din mening?

– En rekke ting. Først og fremst må det slippes til humanitær hjelp på begge sider av grensen, for å hjelpe migrantene og for å unngå flere dødsfall på grunn av kulde, sult eller mangel på medisiner. Noen av dem er alvorlig syke. Det er også spedbarn der.

– I tillegg må vi opprette «humanitære broer», et område på polsk side som de kan komme inn i mens den juridiske behandlingen av hver enkelt starter. Det vil føre til at de er trygge frem til de enten får asyl eller skal returneres hjem. Eventuelt til de sendes til et trygt tredjeland. Vi er forpliktet til å gjøre dette, sier Klaus.

Han mener også at det er på sin plass med sanksjoner mot Hviterussland og selskapene som bidrar til migrantkrisen. EU vedtok nye sanksjoner mandag denne uken.

– VG har møtt flere polakker ved grensen mot Hviterussland som mener at det er kriminelt å hjelpe migrantene. Stemmer dette?

– Det er retorikk som myndighetene sprer, at det er ulovlig. Det er det ikke. Myndighetene kobler dette til å bistå til ulovlig grensekryssing, men det som skjer ved grensen handler ikke om det, men om humanitær hjelp og loven sier at det ikke kan straffes. Myndighetene prøver nok å skremme folk og få folk til å melde alle migrantene de ser til grensevaktene.

– Hvordan er stemningen i Polen, sånn du opplever det?

– Folk er splittet. Noen av dem støtter myndighetene. Hvis de ser på statlig TV, er det som propaganda. De fôres med det innholdet som myndighetene vil at de skal se. De blir på en måte lurt eller feilinformert. Så er det andre som skammer seg over Polens håndtering. Mange ønsker å hjelpe til, men vet ikke hvordan de skal gjøre det. Befolkningen er veldig splittet, mener Witold Klaus.

POLITISK BRIKKE: En migrantjente holder opp en plakat med budskapet «Unnskyld» i Grodno-regionen i Hviterussland 11. november.

