Kyle Rittenhouse (18) frikjent for dobbeltdrap

Kyle Rittenhouse (18) var tiltalt for å ha drept to demonstranter i Kenosha i USA i fjor. Nå er han frifunnet på alle punkter.

Rittenhouse hikstet og holdt på å bryte sammen under opplesingen.

USA har siden George Floyd ble drept av politiet vært i et slags rasismeopprør, noe som har medført at rettssaken mot Kyle Rittenhouse får ekstra stor oppmerksomhet. 18-åringen fra Illinois var tiltalt for to drap i forbindelse med opptøyene i Kenosha i Wisconsin i august i fjor.

Opptøyene kom etter at den 29 år gamle seksbarnsfaren Jacob Blake ble skutt av politiet.

Rittenhouse skjøt tre menn og drepte to av dem. Påtalemyndighetene tiltalte ham for drap på Joseph Rosenbaum og overlagt drap på Anthony Huber.

18-åringen hevder at han handlet i selvforsvar. Under rettssaken har han forklart at han hørte folk rope «ta ham!» i kaoset som regjerte i Kenosha den kvelden.

– Personen som angrep meg, truet med å drepe meg, sa han om avdøde Rosenbaum.

– Jeg ønsket ikke å drepe. Jeg forsøkte å stoppe personen som prøvde å drepe meg, og stjele riflen min, fortalte han juryen og la til at skuddet ble avfyrt da Rosenbaum la sin hånd på Rittenhouse’ våpen, skriver BBC.

Ifølge BBC har tropper fra nasjonalgarden blitt sendt til byen i frykt for opptøyer.

Fanget på video

Ifølge Associated Press mener juridiske eksperter at selvforsvarsargumentet kunne holde etter Wisconsins lover, men at det ble svekket av at han møtte opp i en annen delstat med et halvautomatisk gevær.

Videobilder viser ifølge Associated Press at Rosenbaum løp etter Rittenhouse gjennom en parkeringsplass og at han kastet en gjenstand etter tenåringen.

Rittenhouse gjemte seg deretter bak en bil og skjøt mot Rosenbaum.

TUNGT VÆPNET: Rittenhouse reiste fra Illinois til Wisconsin med et ulovlig kjøpt halvautomatisk gevær for å være til stede under opptøyene i Kenosha i august 2020.

Etter at han skjøt Rosenbaum, løp Rittenhouse nedover gaten, fremdeles med et halvautomatisk gevær i hendene. Huber løp mot ham og slo etter ham med et skateboard og forsøkte å gripe tak i våpenet før Rittenhouse skjøt.

Rittenhouse hevdet i retten at også Huber forsøkte å ta våpenet hans.

Den tredje mannen som ble skutt og skadet i armen, Gaige Grosskreutz, hadde en pistol da han nærmet seg Rittenhouse. Han har forklart at han anså Rittenhouse for å være en «active shooter» da han tok frem pistolen.

Mens juryen diskuterte skyldspørsmålet, ba de dommer Bruce Schroeder om lov til å få se disse videobildene flere ganger. Det ønsket fikk juryen innvilget.

Utenfor rettslokalene var det ekstra sikkerhetsbemanning av frykt for nye opptøyer etter juryens avgjørelse. Onsdag ba politiet en mann utenfor rettslokalene om å legge fra seg det halvautomatiske geværet han bar.

HEVDER SELVFORSVAR: Kyle Rittenhouse mener at han handlet i nødverge.

Dommeren i fokus

De siste ukene er det vel så mye dommer Schroeder som har fått oppmerksomheten i USA.

Mandag var han i gang med å gi juryen sine instruksjoner, etter at aktoratet og forsvaret hadde holdt sine sluttinnlegg, da han plutselig stanset midt i en setning. Schroeder satt helt stille en stund, før han sa:

– Jeg fanget meg selv midt i en setning og jeg liker det ikke.

MYE OMTALT: Dommer Bruce Schroeder har gjort seg bemerket under rettssaken.

Schroeder slo av mikrofonen og diskuterte deretter instruksjonene med aktoratet og forsvaret.

Dommerens instruksjoner til juryen er åpenbart viktige og begge parter i saken er involvert i den endelige ordlyden.

– Du ønsker ikke å endre dette uten at begge sider får komme med innspill. Det blir grunnlag for en anke. Det beste er derfor å stanse og snakke om det, forklarer jusprofessor Phyllis Kotey til NBC Chicago.

Flere kontroversielle hendelser

Tidligere i rettssaken utmerket dommeren seg gjennom å skjelle ut aktoratet to ganger, komme med en kommentar om asiatisk mat som av enkelte ble tolket som rasistisk og ved å be om at alle i salen applauderte Veteranenes dag, selv om et av forsvarets vitner var den eneste kjente militærveteranen i salen.

Schroeder er også blitt kritisert for at han ikke tillot at mennene som ble drept av Rittenhouse ble omtalt som «ofre».

Minst to ganger ble rettssaken avbrutt av at dommerens telefon ringte. Da kom det frem at ringelyden hans er «God Bless The U.S.A.» av countrysangeren Lee Greenwood, en låt som ofte er blitt spilt under Donald Trumps folkemøter.

Schroder er åpenbart klar over at han er blitt lagt merke til. Mandag kommenterte han at han skulle ønske at «færre mennesker hadde e-postadressen hans».