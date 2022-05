Kraftig eksplosjon ved luksushotell på Cuba - 18 døde

18 personer er og 40 er skadet etter en kraftig eksplosjon ved luksushotellet Saratoga i hovedstaden Havanna på Cuba.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Det lukseriøse hotellet i gamlebyen til Havanna hadde vært stengt over en lengre periode på grunn av pandemien og skulle etter planen gjenåpne om noen dager, ifølge cubanske myndigheter.

Ingen turister skal ha bodd på hotellet da eksplosjonen - som myndighetene tror var forårsaket av en gasslekkasje - skjedde.







Regjeringen på Cuba opplyser natt til lørdag at dødstallene har steget til 18. Tidligere fredag ble det meldt om ni omkomne. Blant de døde er det en gravid kvinne og et barn, opplyser presidenten på Cuba på Twitter.

Kun arbeidere skal ha vært inne i bygningen da en voldsom eksplosjon sendte betongveggene utover nabolaget omtrent klokken klokken 10.50 lokal tid, som tilsvarer klokken 16.50 i Norge.

Over 40 personer er skadede, blant de skadede er fem barn, skriver BBC.

Cubanske myndigheter: Trolig gasseksplosjon

Den uavhengige cubanske nettavisen 14ymedio skriver at eksplosjonen skjedde ved eller inne i luksushotellet, som ligger like ved den kjente bygningen El Capitolio.

Presidentkontoret skrev også tidligere fredag at foreløpige undersøkelser viser at den mest trolige forklaringen på hendelsen, er en gasseksplosjon. Også den amerikanske ambassaden på Cuba opplyser om at informasjonen så langt tyder på en gassulykke.

Ifølge ordføreren i gamle Havanna ble en gasskule installeres på hotellet, og det skal ha vært en sprekk i denne, ifølge nettavisen Cubanet.

– Det var det som forårsaket eksplosjonen. Hotellet var stengt og kun servicearbeidere var inne, sier ordføreren, ifølge Cubanet.

Skulle åpne om noen dager

Også guvernøren i Havanna, Reinaldo Garcìa Zapata, sier hotellet ble renovert og ingen turister bodde der, ifølge USA Today, som siterer Granma, det cubanske kommunistpartiets avis.

Hotellet skulle etter planen åpne om noen få dager, ifølge Roberto Enrique Calzadilla, en representant for et militærstyrt selskap som håndterer flere av landets hoteller.

Arbeiderne på stedet ferdigstilte de siste forberedelsene før gjenåpningen, opplyste Calzadilla via statlig TV, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Alt har sprutet utover

Ted Pettersen (51) var på stedet omtrent én time etter eksplosjonen inntraff. Han forteller at ødeleggelsene er enorme.

– Vi krysser fingrene for at det er få skadede, men ut ifra de materielle skadene tror det at kan være ganske stygt, sier han til VG på telefon fra Havanna.

– Betongvegger og alt har sprutet utover. Deler av bygget ligger strødd ut over plassen. Det er biler som er totalt knust.

Se flere bilder av hendelsen i galleriet under:

1 / 11 EKSPLOSJON: Et bilde publisert i sosiale medier fredag viser store skader på hotellet Saratoga i Havanna på Cuba. forrige neste fullskjerm

51-åringen var på ferie på Cuba sammen med noen venner for første gang på lenge på grunn av pandemien. De gikk en tur i gamlebyen da de fikk melding om eksplosjonen.

– Da jeg hørte om eksplosjonen tenkte jeg, shit, dette landet her er ikke kapabelt til håndtere dette medisinsk, sier Pettersen.

– De har masse godt utdannet folk, men de har ikke materiell. De har ikke samme utstyret som i Norge, ikke økonomien til å holde det gående. De er allerede på felgen når dette skjer, og hvis du ikke har utstyret så kan det også hende du ikke klarer å redde folk du ellers kunne reddet.

Store skader

14ymedio skriver at flere etasjer er ødelagt i eksplosjonen, og at en liten butikk som holdt til i første etasje, ble fullstendig lagt i grus. De skriver også at vinduene på en skole i nærheten ble blåst ut. Presidentkontoret skriver i en oppdatering på Twitter at ingen av barna på skolen ble skadet.

Spanske CNN skrev kort tid etter eksplosjonen at cubansk politi og brannmannskaper søkte etter overlevende i ruinene.

Bilder i sosiale medier og som avisen 14ymedio har publisert like etter eksplosjonen, viste store skader på bygningen og tykk røyk som steg opp fra hotellet. Bildene viste også store folkemengder i gatene utenfor hotellet.

Den cubanske avisen Juventud Rebelde har ved 18.30-tiden, norsk tid, publisert flere bilder som viser at plassen utenfor hotellet er ryddet for mennesker og at redningsarbeidet er i gang.

Bildene og videoene viser også det forsøkes å redde folk ut fra ruinene etter eksplosjonen – og at flere personer ser ut til å ha alvorlige skader.

VG har vært i kontakt med den cubanske ambassaden i Norge, som ikke ville gi noen kommentar på nåværende tidspunkt.

– Det er en tragedie

– Det var kaotisk, sier Christina Escobar, en journalist i cubansk statlig TV som var i nærheten hotellet da det smalt og raskt på stedet.

Folk løp rundt for å lete etter barna sine eller bekjente som var i området rundt hotellet under eksplosjonen, forteller hun.

– Selvfølgelig var jeg redd. Jeg hadde barnet mitt i barnehage og vi visste ikke hva som hadde skjedd. Som forelder antar man alltid det verste.

Når hun snakker med VG på telefon fredag kveld befinner hun seg like ved sykehuset der ambulansene nå strømmer til med skadede fra eksplosjonen.

– I begynnelsen var det mye panikk fordi det var mange slike angrep på 90-tallet på Cuba, sier hun.

Nå som ting tyder på at det kan ha vært en gasseksplosjon, har stemningen roet seg litt. Men:

– Det er definitivt en katastrofe, sier Escobar.

– Vi vet ikke dødstallet, men vi vet at det er døde. Og ødeleggelsen er betydelig. Hotellet var helt nytt og vakkert. Det er en tragedie.

Huset Beyoncé

Hotel Saratoga er et av de finere luksushotellene på Cuba, ifølge en turoperatør. De skal ha huset stjerner som Beyoncé, Madonna og kongen av Marokko, ifølge The Telegraph. Også Rolling Stones skal ha bodd ved hotellet.

Det ble bygget i 1879 og gjenåpnet i 2005 etter å ha blitt restaurert. Det ligger rett ved den tidligere parlamentsbygningen Capitolio, som var sete for den cubanske regjeringen frem til 1959. I dag huser det offentlige kontorer og bibliotek, ifølge Store Norske Leksikon.

Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en eksplosjon i Cubas hovedstad Havanna, opplyser pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad til VG.

– Ambassaden i Havanna arbeider med å innhente mer informasjon om hendelsen og om norske reisende er rammet/berørt, skriver hun i en e-post.

Den cubanske presidenten besøkte stedet kort tid etter eksplosjonen fant sted:

Her skjedde eksplosjonen: