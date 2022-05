Kraftig eksplosjon ved luksushotell på Cuba

En kraftig eksplosjon har gått av i hovedstaden Havanna på Cuba. Bilder viser store skader ved luksushotellet Saratoga, og flere fryktes drept.

Eksplosjonen fant sted klokken 10.50 lokal tid, som tilsvarer fredag ettermiddag i Norge.

Blant annet melder den cubanske nettavisen 14ymedio om eksplosjonen som skjedde ved eller inne i luksushotellet Saratoga i gamlebyen, like ved den kjente bygningen El Capitolio.







De skriver at flere etasjer er ødelagte i eksplosjonen, og at en liten butikk som holdt til i første etasje, ble fullstendig lagt i grus. De skriver også at vinduene på en skole i nærheten ble blåst ut.

Også den cubanske ambassaden i Frankrike melder om eksplosjonen.

Mens spanske CNN skriver at cubansk politi og brannmannskaper søker etter overlevende i ruinene.

VG har vært i kontakt med den cubanske ambassaden i Norge, som ikke ville gi noen kommentar på nåværende tidspunkt.

Bilder i sosiale medier og som avisen 14ymedio har publisert, viser store skader på bygningen og tykk røyk som stiger opp fra hotellet. De viser også store folkemengder i gatene utenfor hotellet.

Bildene og videoene viser også det forsøkes å redde folk ut fra ruinene etter eksplosjonen – og at flere personer ser ut til å ha alvorlige skader.

Det er foreløpig ikke bekreftet om noen er skadet eller drept som følge av eksplosjonen.

Det er heller ikke kjent hva som skal være årsaken til eksplosjonen, men lokale medier melder at det kan være snakk om en gasseksplosjon.

Hotel Saratoga er et av de finere luksushotellene på Cuba, ifølge en turoperatør. De skal ha huset stjerner som Beyonce, Madonna og kongen av Marokko, ifølge The Telegraph. Også Rolling Stones skal ha bodd ved hotellet.

Det ble bygget i 1879 og gjenåpnet i 2005 etter å ha blitt restaurert. Det ligger rett ved den tidligere parlamentsbygningen Capitolio, som var sete for den cubanske regjeringen frem til 1959. I dag huser det offentlige kontorer og bibliotek, ifølge Store Norske Leksikon.

Her skjedde eksplosjonen:

