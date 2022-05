KOMMER MED NATO-RÅD: SV-topp Ingrid Fiskaa.

SV-topp ut mot svensk Nato-medlemskap: Bør ikke følge Norges eksempel

Ingrid Fiskaa, SVs utenrikspolitiske talsperson, advarer mot at nabolandet melder seg inn i Nato.

Av Runa Fjellanger

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

«Nato har gjort Norge mer sårbart som land», er tittelen på Fiskaas leserinnlegg i Aftonbladet.

Hun sitter på Stortinget for SV og er partiets forsvars- og utenrikspolitiske talsperson.

I løpet av svært kort tid kan hele Norden være innlemmet i Nato. Den finske regjeringen kunngjorde torsdag at de støtter medlemskap.

– Nato-medlemskap vil styrke Finlands sikkerhet. Som medlem av Nato vil Finland styrke hele forsvarsalliansen. Finland må søke om Nato-medlemskap snarest, heter det i pressemeldingen fra den finske regjeringen.

En svensk søknad kan komme allerede mandag. Det advarer Nato-motstander Fiskaa mot:

– Sverige må forstå at medlemskapet ikke er en avtale som ligger fast, men noe som skaper et press for fortsatt tilpasning. Sverige risikerer å miste handlingsrom når det kommer til egne sikkerhetspolitiske interesser, skriver hun.

KLARE: Finlands statsminister Sanna Marin og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg. Her i Helsinki i oktober.

Nato-debatt i SV

Norsk Nato-medlemskap er en av grunnsteinene i SV. Men både Oslo SV og en rekke partimedlemmer vil nå ha en ny diskusjon om partiets Nato-standpunkt.

– Steg for steg forandres norsk utenriks- og forsvarspolitikk. Norge har gått fra å være en fredsnasjon med selvstendig internasjonal røst og et sterkt forsvar, til å bli et mer avhengig og uselvstendig Nato-land.

Kun én av SVs 13 stortingsrepresentanter vil åpent si at hun er for norsk Nato-medlemskap. Men ingen av dem, heller ikke Fiskaa, vil melde ut Norge i dag.

– SV har ikke foreslått ensidig norsk utmelding, sa Fiskaa til VG i mars.

– Gjør Norge veldig sårbart

– Norges forsvar har de siste årene blitt uthult og nedbygd. Det som en gang var et territorialforsvar for Norges sikkerhetsinteresser, er nå et «forsvar» først og fremst med nisjekapasiteter, tilpasset en Nato-styrke som kan brukes der USA og Natos offensive militærstyrker trenger det, skriver Fiskaa i Aftonbladet.

Hun kritiserer også valget av det amerikanske kampflyet F-35 fremfor svenske Jas Gripen.

– Disse veivalgene gjør Norge veldig sårbart og kan i forlegning lede til økt konfliktnivå i våre nærområder, skriver Fiskaa.

– Når vårt norske forsvar ikke selv kan ivareta sine grunnleggende oppgaver, kommer USA og kanskje også Storbritannia til å ville ta over, fortsetter hun.

NATO-DEBATT: SV ble grunnlagt blant annet i protest mot Arbeiderpartiets utenrikspolitikk. Nå diskuterer disse 13 stortingsrepresentantene og resten av partiet nettopp SVs Nato-standpunkt.

Dette skjer nå

Ifølge kilder til Expressen vil den svenske regjeringen sende søknad om Nato-medlemskap på mandag som kommer.

Det vil ifølge avisen skje like etter at den formelle beslutningen om en Nato-søknad tas i et ekstraordinært regjeringsmøte samme dag.

Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin kunngjorde torsdag formiddag at de støtter Nato-medlemskap.

Ifølge de finske avisene Helsingin Sanomat og Ithalehti vil Finland søndag vedta å søke Nato-medlemskap.

Begge land har sagt at de vil koordinere seg tett, fordi det er lettere å stå sammen enn hver for seg dersom Russland skulle reagere sterkt mot å få Nato enda tettere på sine grenser.

Den britiske statsministeren Boris Johnson møtte onsdag statslederne i Sverige og Finland for nye samarbeidsavtaler. Johnson lover militær hjelp til begge land, dersom de blir angrepet.