KAMPSONE: En brannbetjent kjemper mot flammene etter et russisk angrep i Kharkiv tirsdag.

Tankesmie: Ukraina i ferd med å presse russiske soldater i Kharkiv tilbake til grensen

Den ukrainske motoffensiven i Kharkiv-regionen gjør betydelige fremskritt. Russiske styrker blir trolig presset tilbake til grensen, mener tankesmie.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Institute for the Study of War skriver i sin daglige oppdatering at motoffensiven har suksess. Russiske styrker kan være i ferd med å gjøre en begrenset retrett i møtet med de suksessrike ukrainske angrepene.

Ifølge tankesmia vil de ukrainske styrkene trolig nå den russiske grensen i løpet av de kommende dagene eller ukene.

Det har kommet meldinger om at russiske styrker har ødelagt tre broer i området for å hindre den ukrainske fremmarsjen. ISW påpeker at dette normalt sett bare gjøres hvis den ene parten i en krig ikke tror de kan gjøre forsøk på å krysse elvene i motsatt retning den kommende tiden.

Det er derfor lite sannsynlig at russiske styrker kan gjøre et forsøk på å ta den nordlige utkanten av Kharkiv i nær fremtid. Russiske styrker ødela også flere broer da de gjorde retrett fra Tsjernihiv.

Russiske styrker som egentlig skulle ha blitt sendt andre steder, må nå sendes til Kharkiv-regionen for å hindre for store tap. Men den ukrainske motoffensiven har så stor suksess at selv ikke dette vil kunne hindre ukrainerne i å nå den russiske grensen, mener ISW.

Symboltungt angrep på Slangeøya

Kharkiv er Ukrainas nest største by og har vært et viktig mål for russerne.

Ukrainerne har også suksess i sør. Fredag ble det gjennomført et symboltungt angrep da ukrainske styrker ødela luftvernsystem på Slangeøya, som falt til russiske styrker tidlig i krigen.

Slangeøya ble kjent etter at de ukrainske soldatene som forsvarte øya, ga krigsskipet som angrep dem, krysseren Moskva, beskjed om å «dra til helvete». Krysseren ble senere ødelagt i det som skal ha vært et ukrainsk rakettangrep.

Ukrainske ledere har advart mot at russiske angrep kan bli trappet opp og bli mer brutale i forbindelse med datoene som markerer seieren over Nazi-Tyskland. Mens brorparten av Europa markerer dette søndag, som er 8. mai, er det dagen etter som er den store seiersdagen i Russland.

Myndighetene i byer som Kyiv har bedt innbyggerne være ekstra oppmerksomme på faren for russiske luftangrep søndag og mandag.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger som tyder på unormale russiske angrep i forbindelse med disse datoene. Det er fortsatt meldinger om harde kamper i øst.

Angrep på skole

Lørdag kveld sa guvernøren i Luhansk, en av to regioner som utgjør Donbas, at russiske styrker har angrepet en skole i landsbyen Bilohorivka der 90 mennesker hadde gått i skjul.

Redningsmannskaper melder at det er funnet to døde mennesker i ruinene av bygget. Letearbeidet er ventet å fortsette søndag.

Guvernør Serhij Hajdaj sier også at to gutter på 11 og 14 år ble drept i russiske angrep i byen Pryvilja.

President Volodymyr Zelenskyj sa lørdag kveld at et museum i Kharkiv hadde blitt bombet og at historiske strøk i Odesa ble angrepet. Ifølge Zelenskyj er mer enn 200 kulturminnesteder blitt ødelagt av russerne.

– For hver dag denne krigen fortsetter, gjør den russiske hæren noe som får deg til å miste mål og mæle. Men den neste dagen gjør de noe som får deg til å føle det igjen på en ny måte, sa Zelenskyj.

