PRESSER: Storbritannias opposisjonsleder Keir Starmer legger politisk press på statsminister Boris Johnson ved å sverge på at han selv går av dersom han blir bøtelagt av politiet, som Johnson ikke har gjort.

Britisk opposisjonsleder vil trekke seg om han blir coronabøtelagt

Labour-leder Keir Starmer sier mandag at han vil trekke seg dersom han blir bøtelagt for brudd på coronareglene.

Av Eirik Husøy

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Den britiske opposisjonslederen er tydelig på at han ikke har brutt reglene.

– Jeg er helt klar på at ingen lover ble brutt. De ble fulgt til enhver tid, sier han i en rundt fem minutter TV-sendt uttalelse.

– Men hvis politiet bestemmer seg for å bøtelegge, så vil jeg selvsagt gjøre det riktige og gå av, sier Starmer.

Et bilde av Labour-lederen som drakk øl med kolleger i april 2021 under en valgkamptur til Durham, har ført til kritikk fra de konservative. Starmer sier han kun hadde noe å spise etter å ha jobbet sent på kvelden.

Gjenåpnet etterforskning

Saken ble etterforsket tidligere i år, og politiet sa da at de ikke mente det dreide seg om et lovbrudd.

Men politiet i Durham åpnet saken på nytt fredag etter at betydelig ny informasjon har dukket opp.

Også nestleder i Labour, Angela Rayner, sier hun vil trekke seg om hun får en bot.

At Starmer og hans leir nå setter en linje, vil trolig føre til politisk press på statsminister Boris Johnson og andre konservative politikere.

Forskjell på politikere

Britisk politikk ble i vinter rystet av skandaler knyttet til fester på statsminister Boris Johnsons kontor. Johnson er bøtelagt og granskes for flere fester som brøt med coronareglene.

Starmer har selv vært pådriver for at Johnson måtte granskes og har krevd at Johnson måtte gå av om han ble bøtelagt.

I den TV-sendte uttalelsen mandag sendte Starmer en rekke stikk mot konservative politikere og sa at det var forskjell på politikere.

– Jeg tror på ære, integritet og prinsippet om at de som lager lovene, må følge dem, sier han.

– Jeg tror at politikere som undergraver det prinsippet, undergraver tilliten i politikken, undergaver vårt demokrati og undergraver Storbritannia, sa Labour-lederen.