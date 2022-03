Biden talte om rikets tilstand: − Gå og ta han!

WASHINGTON D.C. (VG) I sin første tale om rikets tilstand sier Joe Biden at Vladimir Putin tok feil om vestens svar på invasjonen av Ukraina.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Joe Biden, USAs 46. president, holdt i natt sin første tale til det amerikanske folket om rikets tilstand.

– Putins krig var overlagt og uprovosert. Han avviste forsøk på diplomati. Han trodde Vesten og NATO ikke ville svare. Og han trodde han kunne dele oss her hjemme. Putin tok feil. Vi var klare, sier presidenten foran en samlet kongress i Washington D.C.

«State of the union»-talen er den viktigste talen hvert år for enhver president. Donald Trumps siste rikets tilstand-tale ble sett av 37 millioner.

Frem mot talen var det ventet at pandemien, kraftig prisvekst og veien videre for hans haltende innenrikspolitiske agenda skulle være det aller viktigste.

På torsdag endret alt seg. Russland startet den største bakkekrigen på europeisk jord siden andre verdenskrig.

– Putin trodde han kunne rulle inn i Ukraina, og at verden ville rygge unna. Istedet møtte han en vegg av styrke han aldri kunne ha forestilt seg. Han møtte det ukrainske folk! sa Biden i talen som varte en drøy time.

– Vi var klare

Mens han taler er Ukraina og Kyiv under kraftig angrep. De økonomiske sanksjonene har vært mange, men USA og NATO har avvist både å gå inn militært på bakken og innføre en flyforbudssone.

Nå stenger USA amerikansk luftrom for russiske fly.

Biden vektla vestens enhet, gjennom NATO-alliansen, som det som står mellom Vladimir Putin og verdensfred.

– Gjennom historien har vi lært dette: Når diktatorer ikke må betale en pris for sin aggresjon, forårsaker det mer kaos. Kostnadene og truslene mot Amerika og verden fortsetter å øke. Det er derfor NATO-alliansen ble opprettet, for å sikre fred og stabilitet i Europa etter andre verdenskrig, sier Biden.

– USA er medlem sammen med 29 andre nasjoner. Det har noe å si. Amerikansk diplomati betyr noe, sa Biden.

Seks dager etter invasjonen har presidenten dette å si om sin russiske motpart:

– Putin er nå mer isolert fra verden rundt enn han noen gang har vært.

KONGRESSEN: Demokrater og republikanere, samlet foran USAs 46. president, Joe Biden.

Forene

Håpet til Det hvite hus er den nye sikkerhetspolitiske situasjonen ikke bare vil forene vestlige land, men også – gjennom Bidens lederskap – føre demokrater og republikanere nærmere hverandre.

Biden brukte pandemien som eksmpel:

– Slutt å se på covid som noe som skal splitte oss politisk. Se på covid for hva det er, en forferdelig sykdom. La oss slutte å se på hverandre som fiender, ba Biden.

Under talen reiste både demokrater og republikanere seg flere ganger i stående ovasjoner når han snakket om Ukraina.

Fremtredende republikanere fremsto langt mer lunkne da Biden skiftet fokus fra Ukraina til innenrikspolitikken, og enkelte ropte ut sin misnøye.

Rett etter talen var de første reaksjonene på CNN at Biden burde brukt mer tid på Ukraina, som han forlot ganske raskt etter innledningen.

VRIOMPEIS: Den demokratiske senatoren Joe Manchin fra vest-Virginia har gitt Joe Biden svært mye hodebry. Han nektet å stemme igjennnom Bidens gigantiske pakke for sosiale reformer.

Prisvekst

Til tross for Russlands krig mot Ukraina, var likevel de innenrikspolitiske spørsmålene avgjørende for talen. Biden har over tid slitt med meningsmålinger like dårlige som de Donald Trump hadde.

For vanlige folk i USA, er økonomien og deres hverdag noe Biden derfor må gi gode svar på. Inflasjonen i januar steg til 7,5 prosent.

– Det kommer til å gå bra med oss, sa Biden.

Med sanksjonene mot Russland kan markedet og forsyningskjeden rystes enda mer – til tross for at pandemien ebber ut.

– Vi har et valg. En måte å bekjempe inflasjon på, er å tvinge lønningene ned og gjøre amerikanere fattigere. Jeg har en bedre plan. Senk kostnadene, ikke lønningene. Lag flere biler og halvledere i Amerika, sa Biden.

Presidenten var også innom en lang rekke andre temaer, blant annet:

Nominasjonen av Ketanji Brown Jackson til Høyesterett

Infrastruktur, blant annet 500.000 nye elbil-ladere

Medisinkostnader for amerikanere flest

Mexico-grensen, både progressive reformer og styrking av kontrollen

Etter å avsluttet med å be Gud velsigne Amerika og beskytte landets militære tropper, var de siste ordene:

– Gå og ta han!

PS! Biden holdt en tale til Kongressen i fjor også, 28. april, tre måneder etter han ble innsatt, men dette kalles «bemerkninger» eller for en «presentasjon» til Kongressen, og ikke «state of the union».