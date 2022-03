Dette har skjedd i natt

TILBYR DISSE: To av det polske luftforsvarets 28 MiG-29 – i sin tid anskaffet for 1 euro – flyr over to F-16-fly under en oppvisning i Polen i 2011. Ukraina har bedt Vesten om å gi dem flere kampfly i krigen mot Russland. Foto: Alik Keplicz / AP / NTB