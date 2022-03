Russlands utenriksminister Sergej Lavrov holdt en pressekonferanse torsdag. Her fra en tidligere anledning.

Lavrov slår tilbake: Det er Vesten som antyder atomkrig

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov anklager Vesten for «å vurdere atomkrig» og sammenligner USA med Hitler og Napoleon.

Av Eirik Husøy og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Under en pressekonferanse i Moskva torsdag viste Lavrov blant annet til uttalelser fra USAs president Joe Biden og Storbritannias utenriksminister Liz Truss, om at alternativet til strenge sanksjoner mot Russland vil være en tredje verdenskrig.

En slik krig vil ifølge Lavrov bli utkjempet med atomvåpen, men er ikke noe alternativ sett med russiske øyne.

– Jeg vil få understreke at disse uttalelsene kommer fra vestlige politikere, det er de som antyder atomkrig, dette er ikke noe russere tenker på, sa han.

Det var søndag at Russlands president Vladimir Putin satte russiske atomvåpen i høy beredskap. Mange vestlige land, samt eksperter og fagfolk, reagerte med sjokk og vantro.

Lavrov sammenlignet videre USA med Hitler og Napoleon.

– Amerikanerne dikterer overfor tyskerne hva som er bra for europeisk energisikkerhet. De sier at Europa ikke trenger gassrørledningen Nord Stream 2 og at forsyninger fra USA, som er mange ganger dyrere, vil garantere energisikkerheten, sa han.

– De forsøker å påtvinge oss sitt eget syn på Europas fremtid. Napoleon og Hitler hadde som mål å underlegge seg Europa, nå har amerikanerne fått Europa under kontroll, sa Lavrov.

– Vi ser nå hvilken rolle EU virkelig spiller i verden, la han til og uttrykte håp om at «hysteriet vil ta slutt».

Da vil Russland være klare for dialog, ifølge Lavrov, som sa at han hadde tro på en løsning på Ukraina-krisen.

Kalte Stoltenberg propagandist

I Vesten tegnes et Hollywood-bilde med absolutt ondskap og absolutt snillhet, ifølge Lavrov.

Russland er overbevist om at de har rett i sin konfrontasjon med Vesten, sa Lavrov. De mener det er en militær trussel mot Russland fra Ukraina. Moskva vil ikke tillate at Ukraina beholder infrastruktur som kan være en trussel mot Russland.

Han tegnet et bilde av at Nato ønsker å beholde makt og sin overlegenhet i Europa. Lavrov hevder at Russland har vist mye godvilje, men at de ikke kan tillate at noen undergraver deres interesser.

Lavrov omtalte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg som en propagandist og sa at alle politikere i Vesten liker ham. Lavrov ga uttrykk for at det ikke er opp til Stoltenberg å bestemme hvor atomvåpen skal plasseres.

Info Fakta om Sergej Lavrov * Født i Moskva 22. mars 1950 * Armensk far, russisk mor * Giftet seg med Maria Lavrova i 1971, paret har ett barn * Uteksaminert fra Moskvas statlige institutt for internasjonal politikk (MGIMO) året etter. Snakker engelsk, fransk og singalesisk * Rådgiver ved den sovjetiske ambassaden i Colombo på Sri Lanka fra 1972 til 1976 * Ulike stillinger i sovjetisk UD fra 1976 til 1981 * Rådgiver ved Sovjetunionens FN-delegasjon i New York fra 1981 til 1988 * Ulike stillinger i UD fra 1988 til 1994 * Russlands FN-ambassadør fra 1994 til 2004 * Russlands utenriksminister fra 2004 Vis mer

Kampene fortsetter

De russiske angrepene fortsetter med uforminsket styrke i Ukraina. Den humanitære tragedien og strømmen av krigsflyktninger vokser time for time.

Onsdag ble det meldt om harde kamper mellom de russiske invasjonsstyrkene og ukrainske regjeringsstyrker i nord, øst og sør i landet, og kampene fortsetter torsdag.

Kharkiv, Mariupol, Kherson er blant de store stridsmarkene nå, samt at en enorm russisk kolonne står klar i utkanten av hovedstaden Kyiv. Torsdag er det meldinger om at havnebyen Odessa sør i landet kan bli den nye stridsmarken.