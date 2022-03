SISTE REDNING: En kvinne i rullestol bæres mot den ødelagte broen som fører ut av Irpin, nordvest for Kyiv, mandag.

Kampen om Kyivs forsteder: − Sivile risikerer å bli fanget

Tiden kan være i ferd med å renne ut for sivile som vil flykte fra Kyivs forsteder. Nå jobber Russland for å isolere den ukrainske hovedstaden, sier oberstløytnant Palle Ydstebø.

Av Ingri Bergo

Publisert: Nå nettopp

Hundrevis av ukrainere flyktet mandag fra Irpin, like nordvest for Kyiv.

Den lille byen med omtrent 50.000 innbyggere er nesten tømt for folk etter at Russland over helgen intensiverte luftangrepene mot byen, ifølge Reuters.

– De skjøt på hus, folk, sier Galya Fedorchuk til nyhetsbyrået.

Hun har nettopp krysset elven sør i byen ved hjelp av en smal treplanke.

Ukrainske styrker har ødelagt hovedbroen inn til byen for å sinke Russlands inntog, men det har gjort det vanskeligere for innbyggerne å flykte. Søndag ble en familie drept mens de prøvde å flykte.

– Noen få mennesker er igjen her. Det er hardt og skummelt. Det er en krig, det er fascisme, det er folkemord mot hele Ukraina, sier Fedorchuk.

En annen kvinne på flukt fortalte nyhetsbyrået at lokale myndigheter hadde advart befolkningen at det var siste sjanse til å komme seg ut av byen.

DESPERAT FLUKT: Ukrainere flokker seg under den ødelagte broen i Irpin søndag. 1 av 4 Foto: Emilio Morenatti / AP

Kampen om forstedene

Invasjonen har nådd sin tolvte dag, men russiske styrker står fortsatt i stampe utenfor hovedstaden Kyiv, vest i Ukraina.

Nå er det viktigste å følge med på det som skjer i forstedene rundt Kyiv, ifølge oberstløytnant Palle Ydstebø, seksjonsleder ved Krigsskolen.

– Dette er egentlig kampene om forstedene. Det er en kamp om å komme i posisjon til et endelig angrep på Kyiv, og da må byen isoleres, sier han til VG på telefon mandag kveld.

Irpin, men også området Hostomel, som huser den strategisk viktige militærflyplassen Antonov, har vært utsatt for harde kamper. Ifølge lokale myndigheter er ordføreren skutt og drept av russiske styrker.

MILITÆRSTRATEG: Oberstløytnant Palle Ydstebø er seksjonsleder ved Krigsskolen.

For å isolere Kyiv må russiske styrker ta kontrollen over det omfattende veinettet inn mot hovedstaden. Det er en krevende oppgave. Russerne møter hard motstand fra ukrainske styrker, og trenger forsyninger og forsterkninger.

– Før russerne får frem kolonnen sin og får disse styrkene utgruppert i angrepsposisjoner, er de ikke i stand til å omringe Kyiv og isolere byen, sier Ydstebø.

Den mye omtalte russiske kolonnen skal være 64 kilometer lang og inneholde panservogner, tanks, artilleri og støttekjøretøy. Den blir en spesielt viktig brikke i den russiske planen fremover.

Foreløpig står den stille. Terrenget fremover mot fronten er ulendt, med elver, myrer og gjørme.

Kan bli fanget i forstedene

Men det er bare et spørsmål om tid før russerne kommer sterkere tilbake igjen og klarer å avskjære Kyiv, ifølge Ydstebø. For dem som bor i områder som kommer i kryssilden, vil det da være for sent å flykte.

– De som er fanget inne i forstedene risikerer å bli låst inne i kampene mellom ukrainske og russiske styrker, sier han.

Det ukrainske innenriksdepartementet sier 4000 mennesker fremdeles må evakueres fra områdene rundt Kyiv, ifølge Reuters. Ukraina hevder også at Russland aktivt forhindrer evakuering av sivile gjennom humanitære korridorer.