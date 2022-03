USA forbyr import av russisk olje og gass

USA forbyr import av russisk olje og gass. Det opplyser president Joe Biden på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– I dag annonserer jeg at USA angriper hovedåren i Russisk økonomi. Vi forbyr all import av russisk olje og gass og energi, sier Biden.

Dette betyr at russisk olje ikke vil kunne tas imot i amerikanske havner.

– Vi vil ikke subsidiere Putins krig, sier Biden og viser til at tiltaket har sterk tverrpolitisk støtte i kongressen og at han tror det også støttes av folk flest.

Dette er en av de første vestlige sanksjonene mot Russland som direkte rammer landets største eksportvarer, olje og gass.

– Vi står sammen om å øke presset mot Putins krigsmaskin, sier Biden.

Presidenten sier USA har konsultert med sine allierte før de tok beslutningen.

– Vi innfører dette forbudet men har forståelse for at mange av våre europeiske allierte og partnere kanskje ikke kan gjøre det samme, sier Biden og visertil at USA produserer mer olje på hjemmebane enn alle europeiske land tilsammen.

– Vi er en nettoeksportør av energi. Så vi kan ta dette steget som ikke andre kan ta.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret allierte til å å boikotte Russlands lønnsomme olje- og gassnæring.

Oljeprisen har steget til det høyeste nivået siden 2008 etter at flere medier tirsdag meldte at USA og Storbritannia vil forby import av russisk olje.

Prisene stiger til nye høyder samme dag som EU-kommisjonen la frem en plan med mål om å kutte importen av russisk gass med hele to tredjedeler i løpet av 2022.

Prisen på ett fat av nordsjøoljen Brent er opp 6,3 prosent for dagen. Den ble handlet til 132,1 dollar tirsdag ettermiddag.

Politico og Bloomberg skriver at også Storbritannia vil forby import av russisk olje.

I Oslo var pumpeprisen tirsdag 24.04 kroner for en liter bensin, og med et importforbud vil prisen trolig bare fortsette oppover.

OPP SEKS PROSENT: Brent spot ble tirsdag ettermiddag handlet til over 132 dollar fatet. Oppgangen kommer etter flere amerikanske medier skriver at president Joe Biden tirsdag kommer til å annonsere importforbud på russisk olje.

Tyskland bønnfaller Opec

På grunn av den økte oljeprisen i forbindelse med krigen i Ukraina ber Tyskland innstendig Opec-landene om å trappe opp oljeproduksjonen.

Økonomiminister Robert Habeck kom tirsdag med en bønn til de store oljeprodusentene om å «øke produksjonen for å lette trykket på oljemarkedet,» skriver NTB.

Tyskerne er avhengige av fossil energi fra Russland. Tyskland får rundt 55 prosent av gassen og 42 prosent av oljen og kullet fra russerne og den tyske regjeringen har advart mot et importforbud av russisk olje.

EU med ny plan

Tirsdag ettermiddag la EU-kommisjonen frem planer for å redusere sin avhengighet av russisk energi, og sikre tilgang på rimelig, trygg og bærekraftig energi i fremtiden.

«EU-kommisjonen har i dag foreslått et utkast til en plan for å gjøre Europa uavhengig fra russisk fossil energi godt før 2030, og starter med gass, i lys av Russlands invasjon av Ukraina», skriver kommisjonen i en melding.

«Den nye virkeligheten i geopolitikken og energimarkedet gjør at vi må drastisk akselerere omstillingen til ren energi og øke Europas energiuavhengighet fra upålitelige leverandører og volatile fossile brensler», skriver EU-kommisjonen.