ØDELAGTE HJEM: Et satellittbilde tatt over byen Lyman 25. mai 2022 viser sønderknuste hus.

Russland har tatt kontroll over strategisk viktig by: Satellittbilder viser skadene

Satellittbilder viser hvordan byen Lyman i det østlige Ukraina ble bombardert av missil- og flyangrep før den ble tatt på lørdag.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Lørdag formiddag, litt over elleve norsk tid, bekreftet russiske styrker at de har tatt kontrollen over den ukrainske byen Lyman.

– Byen Krasny Liman har blitt fullstendig frigjort fra ukrainske nasjonalister, sa Russlands forsvarsdepartement i en uttalelse med byens gamle navn, skriver The Guardian.

NTB skriver at også den ukrainske generalstaben har bekreftet at russiskstøttede separatister nå kontrollerer byen.

Nyutgitte satellittbilder fra det amerikanske firmaet Maxar Technologies viser hvordan det russiske militære gjorde styrkene klare tidligere i uken og hvilke skader russernes angrep har gjort på byen:

Byen blir beskrevet som strategisk viktig for Ukraina fordi det gir tilgang til viktige jernbane- og veibroer over Siversky Donets-elven. Lyman, som har rundt 20.000 innbyggere, ligger også langs veien til to store byer som Russland ikke har tatt kontroll over.

– Lymans fall kan lette et russisk fremrykk mot Slovjansk, et ukrainsk jernbaneknutepunkt, fra nordøst, sa Mason Clark, analytiker ved Institute for the Study of War til The Washington Post.

Lyman og Popasna ligger henholdsvis nord og sør for Sievjerodonetsk, en østukrainsk by som hadde en befolkning på rundt 100 000 før krigen, og som har blitt utsatt for voldsomme russiske angrep.

I sin daglige videotale fredag ​​kveld sa Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, at russerne hadde «konsentrert maksimalt artilleri, maksimale reserver i Donbas», noe som gjorde livet svært vanskelig for den ukrainske hæren.

– Det er missilangrep og flyangrep – alt, sa Zelenskyj, skriver The Guardian.

VG har tidligere skrevet om hvordan Ukraina kan bli nødt til å trekke styrker ut av Luhansk-regionen øst i landet som følge av at russerne overtar mer territorium