DØMT: Matthew Stallings (31) ble tirsdag dømt til 18 års fengsel etter et kort rettsmøte.

Eline (27) ble knivstukket over 20 ganger: Amerikansk eksmann dømt for drapsforsøk

WILMINGTON (VG) En amerikansk 31 år gammel mann er dømt for å ha knivstukket sin fraseparerte norske kone over 20 ganger i fjor vinter.

Eline (27) overlevde på mirakuløst vis de omfattende skadene hun ble påført.

Matthew Stallings har vært varetektsfengslet siden angrepet skjedde i Wilmington i Nord Carolina 6. januar i fjor. Han møtte i retten tirsdag formiddag lokal tid, hvor han sto tiltalt for blant annet overlagt drapsforsøk og grovt innbrudd.

Han ble etter et kort rettsmøte dømt til 18 år i fengsel, med en minstetid på 15 år.

– Når jeg fikk telefon om denne saken, trodde vi at dette var et drap. Da det ble klart at hun ville overleve, tror jeg aldri jeg har sett så mange politimenn bli overrasket, sier statsadvokat Amy White på en pressekonferanse etter domsavsigelsen.

KLEM: Her får Eline en klem av en venninne etter at rettsmøtet er over.



Kastet utfor svalgang

Det var tidlig om kvelden 6. januar i fjor at Elines fraseparerte ektemann banet seg vei inn i leiligheten hennes bevæpnet med to lommekniver.

De to hadde på det tidspunktet flyttet fra hverandre, og hun oppholdt seg i leiligheten sammen med deres mindreårige barn.

Inne i leiligheten knivstakk han henne en rekke ganger i overkroppen, før han tok med seg barnet og dro fra stedet. Den skadede moren tok seg imidlertid ut av leiligheten i et forsøk på å få hjelp.

Utenfor møtte hun på ny eksmannen, som påførte henne ytterligere knivstikk. Han kastet henne deretter utfor en svalgang i andre etasje, over fire meter over bakken, før han stakk fra stedet.

Erkjente straffskyld

Eline ble hastet til sykehus med livstruende skader.

Der ble det klart at hun var påført over 20 knivstikk i overkroppen og i hals/hoderegionen.

Eline var selv til stede da rettsmøtet ble holdt i Wilmington tirsdag.

I retten erkjente Stallings straffskyld for alle tiltalepunkter mot ham.

Det var på forhånd ventet at han ville inngå en avtale med påtalemyndigheten.

Dette er vanlig praksis i en rekke straffesaker i USA, og innebærer ofte at den tiltalte erkjenner skyld og får rabatt i straffeutmålingen mot seg. Det avholdes da ikke hovedforhandling, men et rettsmøte hvor en dommer må godkjenne avtalen.

Dommeren idømte han 18 år i fengsel, med en minstetid på 15 år.

Eksmannen risikerte livstid i fengsel om han ikke hadde inngått avtalen.

Eline og barnet er nå bosatt i Norge.

– Dette har vært ufattelig tungt og tøft. Men nå er det over, sier hun til VG etter rettsmøtet.