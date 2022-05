LANGE KØER: Passasjerene på Schiphol har i flere uker måttet tåle lang ventetid – flere har mistet flyet og måttet droppe ferien.

Flyplasskaoset tilspisser seg: Kan få konsekvenser for reisende fra Norge

Toppsjefen for en av Europas største flyplasser er blitt kalt inn på teppet etter passasjerkaos – som kan få konsekvenser for reisende fra Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Siden midten av april har nederlandske medier nærmest daglig skrevet om kaoset på Schiphol. Flyplassen i Amsterdam er en av Europas største og mest travle.

Schiphol har ikke klart å ansette nok sikkerhetspersonell eller stuere etter coronarestriksjonene, samtidig som antall passasjerer øker raskt.

Enkelte dager er køene gjennom sikkerhetskontrollen over fem timer og starter utenfor flyplassen. Flere har mistet flyginger og vært nødt til å droppe ferien helt.

Men 1,5 måned inn i flyplasskoaset er det ingen tegn til bedring – tvert imot: Køene blir lengre.

«Svært farlig situasjon»

For en uke siden måtte militærpolitiet gripe inn på flyplassen da sikkerhetspersonell på flyplassen følte seg truet av passasjerer som fryktet at de ville miste flyet sitt.

Militærpolitiet omtaler det som en «svært farlig situasjon» som var i ferd med å utvikle seg til en slåsskamp. Passasjerene skal også ha truet med å løpe forbi sikkerhetssperringene på flyplassen.

Nederlands visestatsminister Wopke Hoekstra gikk mandag ut og ba reisende om å ikke slåss på flyplassen.

– Jeg forstår frustrasjonen til folk som har stått i kø i fem timer og derfor kanskje ikke får dratt på ferie i det hele tatt. Men det er aldri en grunn til å slåss. Vi må beherske oss, også der, sa han ifølge De Telegraaf.

Nederlands samferdselsminister Mark Harbers har bedt flyplassdirektøren Dick Benschop om å rydde opp i umiddelbart og love høyere lønninger og bedre arbeidsforhold til sine ansatte.

– Budskapet vi fortløpende formidler er: «Fiks det!», sier han til De Telegraaf.

Kan få konsekvenser for Norge

Flykaoset på Schiphol og andre store flyplasser i Europa kan også få konsekvenser for reisende fra Oslo Lufthavn eller andre flyplasser i Norge, i form av forsinkelser inn og ut av landet.

– Dette fordi det kan være ringvirkninger grunnet problemene på andre flyplasser og at trafikken over Europa er svært tett, fordi alle flyginger over Ukraina/Russland er omdirigert, opplyser Kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam ved Oslo Lufthavn.

Han opplyser til VG at det i juni er planlagt 171 flyginger fra de ulike flyplassene i Norge til Schiphol. I juli er tallet 178.

– Nordmenn som skal fly fra flyplasser i Europa, særlig de store trafikknutepunktene som Schiphol, bør følge nøye med på informasjon fra flyselskapet sitt, oppfordrer han.

MÅ SVARE FOR SEG: Schiphol-direktør Dick Benschop. Her svarer han på spørsmål fra pressen

Kalt inn på teppet

Den nederlandske staten har størst eierandel i Schiphol. Nå har det gått så langt at flyplassens direktør Dick Benschop tirsdag er kalt inn på teppet i Underhuset.

Han må svare for seg etter avisen De Telegraafs avsløringer om at han de siste ukene flere ganger har reist utenlands. Blant annet var han på en galla i Washington, på World Economic Forum i Davos og koste seg i båt på nasjonaldagen sammen med familien mens flyplassen stengte dørene på grunn av pågangen.

Forrige uke presenterte Schiphol en tiltaksplan for å håndtere kaoset. Nå krever den nederlandske regjeringen at Schiphol fremover leverer ukentlige rapporter om tiltak for å håndtere kaoset.

For bare fem dager siden sa toppsjefen at han ikke har noen planer om å gå av.

– Jeg er usedvanlig motivert til å løse alt, sa Benschop til nyhetsbyrået ANP.

Problemer flere steder

Arlanda flyplass i Sverige sliter med lange køer og personellmangel. På København Kastrup har det også vært lange køer.

I Storbritannia rapporterer Heathrow og Stansted i London om lange køer i passkontrollen.

Tirsdag kansellerte reiseselskapet TUI flere flyginger fra flyplassen i Manchester i juni. Både EasyJet og British Airways avlyser flyginger hver eneste dag, ifølge Sky News.

Fagforeningen for flyplassansatte i Storbritannia varsler at situasjonen kan forverre seg, før den blir bedre.