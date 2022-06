UTENRIKSMINISTER: Sergej Lavrov for Russland under en pressekonferanse i Saudi-Arabia onsdag.

Lavrov: Et tredje land kan dras inn i krigen

Russlands utenriksminister truet onsdag ettermiddag med at nok et land kan dras inn i Ukraina-krigen. Det skjer bare dagen etter at USA kunngjorde at de ville sende mer avanserte våpen for å støtte Ukraina.

Den russiske utenriksministeren kom onsdag med en trussel. Han mener nemlig at krigen kan utvikle seg til å inkludere flere land enn Russland og Ukraina, melder nyhetsbyrået Reuters.

Lavrov kom med uttalelsen under en pressekonferanse i Saudi-Arabia.

Ifølge utenriksministeren kan USAs nye forsyninger av avanserte rakettsystemer til Ukraina, øke risikoen for at et tredje land dras inn i konflikten.

Det var tirsdag at USAs president Joe Biden kunngjorde at landet vil forsyne Ukraina med mer avanserte rakettsystemer enn de tidligere har gjort.

Det gjorde Biden i en kronikk publisert i New York Times der han skrev at de nye våpnene vil sette Ukraina «i stand til å treffe viktige mål mer presist på slagmarken».

Biden argumenterer i kronikken for våpenforsendelsen, deriblant skriver han at USA ønsker at Ukraina skal kunne kjempe på slagmarken og være i den sterkest mulige stillingen ved forhandlingsbordet.

– Men vi søker ikke en krig mellom Nato og Russland. Enn så mye jeg er uenig med Putin og finner hans handlinger er en forargelse, så vil ikke USA forsøke å få ham avsatt i Mosvka.

Under Lavrovs pressekonferanse i Saudi-Arabia fikk han spørsmål om USAs våpenbeslutning økte sjansene for at et tredje land kunne bli involvert i konflikten. Da svarte han:

– Slike risikoer finnes så absolutt. Det er en direkte provokasjon som har som mål å involvere Vesten i militær konflikt.

Blinken: Ukraina vil ikke skyte mot mål i Russland

Myndighetene i Ukraina har forsikret at de ikke vil skyte nye avanserte raketter mot mål i Russland, ifølge USAs utenriksminister Antony Blinken, skriver NTB.

Han kommenterte de nye rakettsystemene som Ukraina får fra USA, under en pressekonferanse sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg onsdag.

MØTTES: Nato-sjef Jens Stoltenberg og USAs utenriksminister Antony Blinken holdt en felles pressekonferanse i Washington onsdag ettermiddag.

Også tidligere onsdag kom Russland med krass kritikk av de nye våpenforsendelsene.

– Vi mener at USA med vilje heller bensin på bålet, sa Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov.

Han hevdet at de nye våpnene ikke oppmuntrer Ukraina til å starte fredsforhandlinger og at USA ønsker å «bekjempe Russland til den siste ukrainer».

Blinken påpekte på pressekonferansen at Russland står fritt til å avslutte sin krig når som helst – og at dette vil fjerne faren for utilsiktet opptrapping.