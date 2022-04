HISTORISK: Et bilde av Tsjernobyl fra april 2021. I horisonten ses kuppelen rundt atomreaktoren i Tsjernobyl som eksploderte i 1986.

Ukraina har kontroll over Tsjernobyl-kraftverket: − Veldig positivt

Etter over en måned under russisk kontroll, skal det ifølge den ukrainske kjernekraftministeren ikke være russiske styrker igjen ved kjernekraftverket i Tsjernobyl.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag kveld kom meldingen om at Ukraina har tatt tilbake kontrollen over atomkraftverket i Tsjernobyl, etter å ha vært under russisk kontroll siden 24. februar.

Det internasjonale atomkraftbyrået (IAEA) skriver i en pressemelding, at Ukraina har informert dem om at de russiske styrkene ga en skriftlig beskjed om at de overlater kontrollen på anlegget til det ukrainske personellet.

– Vi vet at det har vært svært vanskelige forhold der siden krigen startet, ikke minst med tanke på rotasjon av mannskap, sier Ingar Amundsen ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, til VG.

De 210 ansatte som dro på jobb ved atomkraftverket 24. februar, ble værende på jobb i nesten fire uker, da Russland ikke kunne garantere for deres sikkerhet dersom de forsøkte å flykte.

Amundsen sier at direktoratet fortsatt ser for seg at det er en uoversiktlig og vanskelig situasjon ved kraftverket. Likevel ser han positivt på den russiske tilbaketrekningen fra Tsjernobyl.

– Hvis dette kan medføre bedre betingelser for personell på anlegget og det ukrainske strålevernet, er dette veldig positivt.

Ingar Amundsen er avdelingsdirektør for kunnskapsutvikling og internasjonal atomsikkerhet ved DSA.

Selv om Tsjernobyl ikke er et operativt kjernekraftverk i dag, var det knyttet bekymring til ulykker ved kraftverket eller at radioaktivt materiale kunne komme på avveie, forklarer Amundsen.

– Hvis det skulle skjedd noe i forbindelse med krigshandlinger, kunne det medført spredning av radioaktivt materiale som også kunne fått konsekvenser utenfor landets grenser, sier han.

Meldinger om stråleskader

Ifølge IAEA, har to konvoier med russiske styrker reist fra området i retning Hviterussland. En tredje konvoi skal være på vei mot Hviterussland fra byen Slavutytsj, hvor mange av de ansatte ved kjernekraftverket bor.

Ukrainas kjernekraftminister sier torsdag kveld at personellet melder at det ikke er flere russiske styrker igjen på anlegget. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået, visste ikke russiske soldater at de befant seg i en strålingssone.

Det ukrainske statlige atomkraftselskapet Energoatom, skriver i en uttalelse at russiske styrker skal ha blitt utsatt for «betydelige mengder» stråling, etter å ha gravd skyttergraver i den mest forurensede delen av Tsjernobyl. Både ukrainske og hviterussiske medier har meldt at russiske soldater har blitt sendt til Hviterussland for behandling.

IAEA skriver pressemeldingen, at de ikke har klart å bekreftet at russiske soldater har fått stråleskader.