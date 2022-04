TOK I MOT BESØK: Også den østerrikske forbundskansleren Karl Nehammer besøkte Volodymyr Zelenskyj lørdag, i tillegg til Storbritannias Boris Johnson.

Zelenskyj: - Enhver krig er nødt til å ende i fred

Presidenten synes det er svært vanskelig å forhandle med noen som har torturert landet, men mener det er uungåelig til slutt.

Av Øystein David Johansen

– Ja, vi må kjempe, men vi må kjempe for livet. Vi kan ikke kjempe for støv og ruiner uten mennesker, sier president Volodymyr Zelenskyj i et nytt intervju med AP.

Han snakker om hvor vanskelig det er å etter hvert måtte forhandle med et land som har begått grusomme forbrytelser.

– Det finnes mange som har mistet sine kjære. Jeg er ikke sikker på om de vil godta fred uansett vilkår. Fordi det er store sår, og en tragedie å miste noen kjære, sier han den samme uken som grusomhetene i Butsja har blitt avdekket, og to dager etter rakettangrepet på togstasjonen i Kramatorsk.

– Men hvis vi snakker uten følelser, uansett hvor vanskelig det er, så må vi forstå at enhver krig er nødt til å ende i fred, ellers ender det med at millioner av mennesker kommer til å dø.

BELEIRET BY: En kvinne forlater den hardt prøvede byen Mariupol fredag denne uken. Russland har fremdeles ikke kontroll på byen.

Han snakker altså om diplomatiske muligheter som vil måtte komme.

– Vi kan ikke si: Nei, vi er ikke klare til å snakke med mordere.

Zelenskyj mener nøkkelen ligger i Mariupol, som han omtaler som «krigens hjerte» akkurat nå. Hva som skjer her, bestemmer mye av hva som skjer videre, tror han.

– Vi kjemper, vi er sterke. Og dersom dette hjertet stopper å banke, står vi svakere. Jo sterkere vi står i Mariupol, jo sterkere står vi øst i landet. Om vi er sterke så må forhandlingsbordet nærme seg for russerne, og vi har fordeler i dialogen.

Presidenten tegner imidlertid et annet langt dystrere bilde av situasjonen dersom Ukraina presses svakere i Mariupol.

– Da vil det ikke bli forhandlinger, for da vil Russland gjøre alt de kan for å komme tilbake til byene vi nå har frigjort. Da kan de gå for det.

– Men vi tror på et annet resultat. Vi tror på seier.

Zelenskyj-rådgiver Mykhailo Podolyak sier ifølge Euromaidan Press at eventuelle møter mellom Zelenskyj og Putin vil kun kunne skje etter at Ukraina har vunnet viktige slag, deriblant om Donbas. Han understreker at Russland må legge til side imperialistiske illusjoner.

På spørsmål om han tror de mange våpenleveransene som er på vei vil komme til å utgjøre noen forskjell i krigen, svarer Zelenskyj slik:

– Ikke ennå. Fordi mye av det de har sendt, typen utstyr, så er det for sent allerede.

Tidligere lørdag tok president Zelenskyj imot Storbritannias statsminister Boris Johnson, som kom på overraskelsesbesøk. Han lovet enda mer bistand fra øyriket, blant annet pansrede kjøretøy og sjømålsraketter.

Krisepakken Johnson lovet har en prislapp på 100 millioner pund.