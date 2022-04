SORG: Serhii Lahovskyj (26) sørger ved liket av sin gode venn Ihor Lytvynenko i Butsja.

Slik forklarer Russland blodbadet i Butsja

Russerne har kommet med mange forskjellige forklaringer på at hundrevis av sivile er funnet drept i Butsja utenfor Kyiv.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG har samlet de versjonene som har kommet fram i Russland om hva som har skjedd, ikke minst på grunnlag av artikler på den uavhengige russiske nettsiden Mediazona.

Versjon 1: Det er skuespillere

Den første forklaringen fra russerne var at likene på gatene i Butsja er skuespillere. Dette ble meldt både i den Kreml-vennlige Telegram-kanalen «Krigen mot fake news» - men også på de store TV-kanalene, som her på Pjervyj, der det påstås at flere av likene beveger seg.

TV-ankeret hevder at det ene liket reiser seg etter at bilen med kameramannen har passert - og mener at det vises i speilet som kommer med i bildet. Mediazona har studert originalvideoen og konkluderer med at det er en forvrengning i speilet som gjør at det ser ut som mannen reiser seg.

Både på Telegram og på russisk TV ble denne versjonen trukket fram den 3. april, altså søndag. Innlegget fra «Krigen mot fake news» ble delt av Telegram-kanalen til det russiske forsvarsdepartementet, ifølge Mediazona.

Ved et annet tilfelle hevder TV-ankeret at en arm beveger seg. Mediazona mener det skyldes en vanndråpe eller en ripe på frontruten som får det til å se slik ut. Også «Krigen mot fake news»-kanalen har i ettertid gått bort fra denne teorien.

Versjon 2: Bildene dukket opp fire dager etter at russerne forlot Butsja

Det russiske forsvarsdepartementet gikk tidlig ut med en versjon der det het at russiske styrker forlot byen fullstendig den 30. mars, mens disse bildene som skal bevise krigsforbrytelser, begynte å dukke opp den 3. april «da journalister og ukrainske etterretningsoffiserer kom dit2.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzja gjentok denne påstanden mandag. Likene som kan sees på bildene, var ikke der da russiske styrker dro fra byen, fastslo han.

– Plutselig dukker de opp i gatene, liggende på veien, en etter en, til venstre og til høyre, noen av dem beveger seg, noen viser tegn på liv, var påstanden hans.

– Ikke en eneste sivil har lidd overlast mens russiske styrker var i Butsja.

Det som synes klart er at verken russiske eller ukrainske kilder plasserer russiske styrker i Butsja etter 30. mars, selv om den russiske armeens egen TV-kanal, Zvezda, den 1. april rapporterte at russiske fallskjermjegere og marinesoldater kjempet nær Kiev i området Gostomel-Butsja-Ozera.

Så kom New York Times’ avsløring: Avisen gikk gjennom satellittbilder fra en av gatene. Bildene kom fra selskapet Maxar Technologies.

– Høyoppløselige Maxar-satellittbilder innsamlet over Butsja i Ukraina verifiserer og bekrefter videoer og bilder i sosiale medier som viser lik ligge i gatene og at de har ligget der i flere uker, sa Maxar Technologies-talsmann Stephen Wood.

Versjon 3: Likene på bildet er ferske

Meduza siterer Forsvarsdepartementet på at likene ser ut som de er drept nylig.

– Alle likene til personer som er publisert av Kiev-regimet, stivnet ikke og har ikke karakteristiske kadaveriske flekker, og det er blod som renner i sårene, heter det.

Russerne viser også til en video som borgermesteren i Butsja ifølge russerne la ut den 30. mars, der han smilte og var glad for at okkupantene var borte, uten å nevne noe om en massakre på sivile.

– Han nevnte ikke engang at lokale innbyggere var skutt i gatene med hendene bundet. Derfor er det ikke overraskende at alle de såkalte «bevisene for forbrytelser» i Butsja dukket opp først på den fjerde dagen, da SBU-offiserer og representanter for ukrainsk fjernsyn ankom byen, siterer RIA det russiske forsvarsdepartementet.

Men det er uklart når videoen fra borgermesteren første gang ble postet. VG har ikke funnet den lagt ut noe sted før 1. april om ettermiddagen. Da ble den blant annet postet på byens Facebookside.

– Tilstanden til disse likene tyder på at de ble drept senest i går. Jeg vet hvordan lik ser ut etter å ha ligget på gaten i flere dager. Dette er et helt annet bilde, hevder den kjente militærjournalisten Aleksandr Kots i Kreml-tro Komsomolskaja Pravda.

Versjon 4: Drept av ukrainerne selv

Ut fra russernes påstand om at de ikke har tatt livet av sivile i Butsja, er det russiske Forsvarsdepartementets teori at det var en massakre i byen, iscenesatt av ukrainerne selv, skriver Meduza.

Militærjournalist Kots i Komsomolskaja Pravda har en teori også her: Han har lagt merke til at flere av likene har hvite armbånd - som bæres av de russiske militære for å skille «venn» og «fiende» og ukrainerne bruker blått eller gult. Kots spekulerer i om ukrainske soldater kan ha trodd at det var fiender.

– De som hadde hvite armbånd, ble mest sannsynlig drept som «agenter for de russiske troppene» eller «kollaboratører» som samarbeidet med «okkupasjonsmakten», hevder journalisten.



Ikke overrasket

– Disse falske forklaringene overrasker meg ikke. Tvert imot føyer de seg inn i de informasjonsrelaterte tiltakene som russerne har igangsatt i forbindelse med krigen, sier forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Jakub Godzimirski.

Forskeren som har jobbet med russisk utenrikspolitikk i over 20 år påpeker at russerne har løyet om krigen siden de så sent som i februar, uttalte at de ikke kom til å gå inn i Ukraina.

– Så hvorfor skulle de begynne å fortelle sannheten nå? spør han retorisk.

Godzimirski tror russiske myndigheter vil fortsette å benekte tilknytning til massakren til det motsatte er bevis.

– Til og med da vil de fortsette å benekte det , mener han og trekker tråder til Katyn-massakren i 1940 der polske militære og intellektuelle ble drept av sovjetiske NKVD.

– Først på 1990-tallet innrømmet de at de var ansvarlige for massakren, sier han.

– Vil innbyggerne i Russland tro på den russiske versjonen av hva som har skjedd i Butsja?

– Fremdeles er det folk som er skeptisk til informasjonen fra myndighetene, men folk har vært utsatt for propaganda i lang tid nå. Svært mange vil nok tro på hva som står skrevet i de offisielle russiske mediene.

VG har besøkt forstaden Butsja utenfor Kyiv: