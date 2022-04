SPESIALTRENT: Anestesisykepleier Hege Anita Aastrøm, paramedic Andreas Gustavsen, lege Andreas Hansen og pilot Jan Joachim Pedersen.

Klar for Ukraina-oppdrag

Her er EUs eneste ambulansefly som kan transportere pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer. Det norske teamet er klar for flere oppdrag i forbindelse med krigen i Ukraina.

– Det er meningsfylt å være i gang, kunne gi god helsehjelp og kjenne at vi trengs. Vi er mange som ønsker å jobbe, sier anestesisykepleier Hege Anita Aastrøm.

Sammen med lege Andreas E. Hansen og Andreas Gustavsen har hun tatt oppstilling foran det splitter nye jetflyet Cessna C680A. Flyet, innredet som en fullverdig intensivavdeling, kan ta imot alvorlig syke pasienter med høyrisikosmitte.

På siden av flyet er det norske flagget malt side om side med EU-flagget. I tillegg til å være en del av den vanlige ambulanseflytjenesten i Norge, skal jetflyet brukes til oppdrag i regi av EU.

Oppdraget ligger innenfor sivilbeskyttelsesoppdraget til EU og EØS, kalt RescEU.

Eneste i EU

RescEU er en del av EUs ordning for sivil beredskap, og har som mål å styrke beskyttelsen av borgere mot katastrofer, i tillegg til å håndtere nye risikoer. Programmet er et spleiselag mellom EU og EØS-landene, og inkluderer blant annet en flåte med brannslukningsfly og helikoptre, medisinske evakueringsfly, og flere lager med smittevernutstyr.

Norge tilbød seg å utvikle luftambulansetjenesten for å håndtere transport av pasienter med alvorlige smittsomme sykdommer innenfor EU. EU har ingen slik tjeneste i dag.

Norge fikk kontrakten som innebar anskaffelse, utrustning og beredskap. Støtten fra EU til dette formålet er mellom 5–600 millioner kroner.

NYTT AMBULANSEFLY: Det ombygde Cessna-flyet har plass til to liggende og én til tre sittende pasienter.

Fra 1. mars har det splitter nye jetflyet vært operativt. Oppdragene fra EU ventes å være mellom to til 15 i året, og har en varighet frem til 2027.

Når det ikke brukes i regi av EU, skal det gå i den vanlige ambulanseflytjenesten i Norge.

– Det er en styrking av den allerede eksisterende luftambulansetjenesten, og flyet kommer som et tillegg til den ordinære beredskapen, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Steinar Olsen.

Ambulanseflyet av typen Cessna C680A Latitude er samme modell som jetflyet som allerede benyttes på Gardermoen. Dette skal være stasjonert i Tromsø.

Stolt

– Dette oppdraget har vi fått fordi Norge gjennom mange år har brukt ressurser på å utvikle sine luftambulansetjenester som sikrer godt helsetilbud over hele vårt langstrakte land. I tillegg har vi et fagmiljø som er svært gode på både intensiv- og infeksjonsmedisin. De er vant til å flytte krevende pasienter på en trygg måte, fortsetter avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Steinar Olsen.

TO FLAGG: -Flyet kan skal betjene både Norge og EU, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Steinar Olsen. Pasientene kan være alt alvorlige traumepasienter til pasienter med smittsomme sykdommer. De blir fløyet til ulike norske sykehus avhengig av tilstand og kapasitet.

Det er Helsedirektoratet som er den formelle avtaleparten med EU. De fire helseforetakene har det operative ansvaret.

Når flyet rykker ut til EU-oppdrag blir det bemannet med spesialtrent helsepersonell rekruttert fra alle helseregionene i Norge. Lege Andreas Hansen, paramedic Andreas Gustavsen og anestesisykepleier Hege Anita Aastrøm er en del av dem.

Dette helsepersonellet inngår i en turnusordning, og hvert av de syv teamene vil være bemannet med en lege, en sykepleier og en paramedic.

SMITTEVERNKUVØSEN: Kuvøsen er beregnet på voksne mennesker, så det er laget eget system for å få den inn i flyet. flyet.

På oppdrag med høyrisikosmitte har en paramedic en jobb som ikke er så vanlig i ordinær norsk luftambulansetjeneste.

– En del av min jobb er sikkerhet og logistikk. Å avklare smittevern-situasjonen når vi skal hente og transportere pasienten er sentralt, forklarer Andreas Gustavsen.

Sammen med anestesisykepleier Hege Anita Aastrøm har han hentet to pasienter med multiresistent tuberkulose i Warszawa for noen uker siden. Med i flyet var smittevern-kuvøsen, som kan isolere pasienten samtidig som mannskapet på flyet beskyttes. Heldigvis viste det seg at det ikke var nødvendig å bruke den.

– Men det kunne vi ikke vite før vi dro.

Det medisinske teamet, som er vant til å jobbe under trangere forhold både i Luftambulansens helikoptre og propellfly, betegner jeten som «rene luksushotellet».

– Det er som en fullverdig intensivavdeling med plass til to pasienter på båre og tre sittende. Vi har alt vi trenger av overvåkning, sprøytepumpe og respiratorer, forklarer anestesilege Andreas E. Hansen.

PÅ INNSIDEN: -Her har vi det vi trenger, sier, fra venstre: anestesilege Andreas E. Hansen, paramedic Andreas Gustavsen og anestesisykepleier Hege Anita Aaastrøm.

Flyet, med rekkevidde på 5300 kilometer, har kapasitet til å gå nonstop til alle landene i Europa. Et nasjonalt koordineringssenter på Ullevål samarbeider med det europeiske krisekoordineringssenteret i Brussel og myndigheter i både Polen og Moldova om å behandle pasienter i Norge for å avhjelpe situasjonen i landene rundt Ukraina.

Ti pasienter har allerede kommet til Norge med vanlig rutefly. Noen av dem er kreftpasienter som trenger medisiner. Med seg på turen har de en hjelper.

– Ikke alle pasientene trenger å hentes av ambulanseflyet - til det må de ha et reelt overvåkningsbehov, forklarer anestesilege Hansen.

– Dette er situasjoner vi vurderer hele tiden.