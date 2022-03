Bakholdsangrep på russisk kolonne: − Vet ikke om russerne traff mottiltak

En video som skal vise et ukrainsk bakholdsangrep går verden rundt. Oberstløytnant Palle Ydstebø er ikke sikker på om det redigerte klippet viser hele sannheten.

Ukrainske myndigheter har frigitt en video som de hevder viser et angrep på en russisk stridsvognkortesje i Brovary, omtrent 35 kilometer fra sentrum av Kyiv.

Over videoen er det lagt et lydspor av en samtale mellom to personer i det russiske militæret som snakker om angrepet.

VG har verifisert stedet for videoen og at det er russiske merker på stridsvognene som blir angrepet. Også den nederlandske gravegruppen Bellingcat har verifisert videoen.

Området skal være lettere befolket, og kjøretøyene skal ha befunnet seg seg på E95, en av innfartsårene til den østlige delen av hovedstaden Kyiv, hvor de russiske styrkene forsøker å mobilisere, skriver The Guardian.

– Vi har mistet nesten hele den 6. troppen, sier en av offiserene til hovedkvarteret i videoen.

– Den 6. troppen kan ikke rapportere enda. Samler foreløpig informasjon. Veldig mye tap. Kolonnen havnet i bakhold. Regimentsjefen døde. Prøver å finne ut av resten.

Regimentsjefen det vises til er av ukrainske medier kjent som Col Andrei Zakharov, men dette er ikke bekreftet.

Det ukrainske innenriksdepartementet sa på Twitter at de russiske styrkene «led betydelige tap i personell og utstyr», og at stridsvognkortesjen ble tvunget til å snu og gå på defensiven. Dette er heller ikke bekreftet.

– Et redigert opptak

Oberstløytnant og seksjonsleder ved Krigsskolen Palle Ydstebø har sett videoen, og tar forbehold siden bildematerialet er bearbeidet.

– Det er et kort klipp med utvalgte biter fra et angrep som nok har vart adskillig lengre. Klippet er redigert for å skape en oppfatning av ukrainsk effektivitet, og de russiske styrkene som passive, på grensen til tafatte, skriver Ydstebø i en tekstmelding til VG.

– Vi får bare se dette korte klippet, der de russiske styrkene nærmest klumper seg sammen og blir skutt opp, sier han.

Han bestrider ikke det som vises i videoen, men stiller seg spørrende til hva videoen ikke viser.

– Det vi ser i klippet er nok riktig, men det er et redigert opptak på 44 sekunder skreddersydd for sosiale medier. Dermed vet vi ikke om russerne traff mottiltak, som å spre seg ut, gå til motangrep eller kontre på andre måter.

I alle tilfeller mener oberstløytnanten at videoen er formålstjenlig for den ukrainske siden.

– Det er et godt stykke informasjonsarbeid fra ukrainsk side som treffer sitt publikum og kan bidra til å høyne kampmoral og forsvarsvilje, samtidig som det viser resultater av kampen, sier Ydstebø.

Tar lengre tid enn ventet

Det pågår kamper i områdene rundt Kyiv, spesielt fra nordvest der den mye omtalte russiske militærkolonnen stagnerte 28. februar ved Hostomel flyplass.

Onsdag viste satelittbilder at militærkolonnen fortsatt ikke hadde beveget seg forbi flyplassen.

Britisk etterretning sier at den russiske militærkolonnen har hatt liten progresjon i over en uke og lider stadige tap på grunn av de ukrainske styrkene.

Tross harde kamper har russiske styrker heller ikke lyktes å trenge forbi Irpin og Bucha. Tankesmien Institute for the study of war mener russiske styrker nå trolig startet nye offensive operasjoner for å ta Kyiv – og for å omringe byen fra nordvest, vest og øst.

– Men de har ikke gjort mye fremgang, skriver de i en analyse onsdag kveld.

Ifølge et estimat fra amerikanske myndigheter skal mellom 5000 og 6000 russiske styrker være drept i løpet av de to første ukene av invasjonen av Ukraina, ifølge CBS.

I tillegg ga den offisielle tjenestepersonen et estimat på at mellom 2000 og 4000 ukrainske styrker er drept, men la til at tallene er vanskelig å estimere i sanntid.