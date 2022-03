Ifølge nyhetsbyrået AP viser bildet ukrainske soldater sammen med flere fremmedkrigere under en ødelagt bro ved Irpin utenfor Kyiv 12. mars.

Norske fremmedkrigere: Disse vil kjempe i Ukraina

UKRAINA (VG) Blant nordmennene som melder seg som fremmedkrigere i Ukraina, er det yrkesmilitære og idealister, samt flere voldsdømte menn med lange rulleblad.

Publisert: Nå nettopp

2. mars i år ankom en nordmann Ukraina og meldte seg inn i den nyopprettede fremmedlegionen.

I Norge har han sittet flere år i fengsel, blant annet for en rekke voldsdommer.

Mannen er en av flere mennesker som nå strømmer til Ukraina for å kjempe i den nyopprettede fremmedlegionen.

Søndag ble leiren deres bombet.

Dette er noen av dem som reiser

Hvem er de norske fremmedkrigerne som nå reiser til Ukraina?

Det finnes ingen oversikt over hvem som nå reiser. VG har kartlagt 25 av nordmennene som enten har reist eller planlegger å reise til Ukraina.

Noen er yrkesmilitære, andre har ingen militær trening.

Én bussjåfør. En annen psykologistudent. En tredje er maskinfører. En fjerde er ufør. Én av de 25 er kvinne. Hun har allerede befunnet seg i Ukraina i flere uker.

Noen er venner fra førstegangstjenesten og reiser sammen.

To kjenner hverandre fra et realityprogram.

Noen har lang erfaring med sanitets- og redningsarbeid.

Og noen har et langt rulleblad.

– Ikke noe å tape

Mannen som har sonet flere år i fengsel, befant seg på basen som søndag ble bombet. Han ønsker ikke å uttale seg til VG.

En annen, en mann i 30-årene, dro lørdag 12. mars til Polen, med mål om å dra inn i Ukraina.

Han har en rekke volds- og narkotikadommer, senest i 2020.

Mannen opplyser selv til VG at han har sittet i fengsel ni ganger.

– Jeg har en bakgrunn som tilsier at jeg har ikke noe å tape på å reise nedover, sier mannen til VG.

Leiren ble bombet før han kom frem. Han har i flere dager bistått med humanitært arbeid ved grensen, men vurderer nå å reise over grensen til Ukraina.

Filmet fra basen som senere ble bombet

En annen mann i 30-årene med en rekke voldsdommer har også publisert video fra innsiden av en militærleir i Ukraina i begynnelsen av mars.

VG har lokalisert stedet hvor videoen er filmet. Det er omtrent 100 meter fra der en av rakettene slo ned søndag.

Mannen reiste på et tidspunkt ut av Ukraina, men er nå på vei inn igjen.

Han er også involvert i en pågående straffesak i Norge.

– Jeg vet ikke om jeg dro dit med et ønske om å ikke komme hjem eller hva, men jeg har vokst noe veldig på det, sier mannen.

Også andre i gruppen VG har kartlagt er domfelte, men da for færre og mindre alvorlige forhold.

De VG har snakket med forklarer beslutningen om å dra med at få ting holder dem igjen hjemme, samt et ønske om å «gjøre opp for seg» eller «gjøre noe godt».

– Du spurte om jeg reiste inn for å lette på samvittigheten min, og det er det jo, men jeg tenker det at dette kanskje vasker samvittigheten min bedre, sier mannen i 30-årene som nå jobber med humanitært arbeid ved grensen i Polen.

MULTINASJONALE: Dette bildet, som er publisert av ukrainske styresmakter, skal vise fremmedkrigere fra USA, Storbritannia, Sverige, Litauen, Mexico og India nær frontlinjene utenfor Kyiv.

– Kan være med på å skape bekymring

Roger Stubberud er i dag daglig leder i et sikkerhetsfirma, men jobbet i mange år med etterretning i politiet.

Han mener politiet bør holde øye med de som drar, men at det ikke automatisk er bekymringsfullt.

– Det man var redd for [blant de som dro til Syria] var at de fikk erfaring de tok med seg hjem og brukte til å utføre straffbare handlinger – og i verste fall terrorhandling. Det ser jeg ikke som så relevant her, sier han.

– Kan ønske å følge med på

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere sagt at de ikke lager noen oversikt over hvem som reiser og at de ikke ser «noe tegn på at [voldelige ekstremister] ønsker å reise for å skaffe seg kamperfaring».

– Om personer med ekstreme holdninger drar til Ukraina for å få krigserfaring, så kan dette være med på å skape en bekymring i Norge i fremtiden. Dette kan være noe vi ønsker å følge med på, sier seniorrådgiver Trond Berntsen i PST til VG nå.

Historisk dør én av tre

Fremmedkrigerne gjør Ukraina i stand til å påberope seg en moralsk seier, ved å fortelle at folk fra hele verden kjemper side om side med dem.

Hvilken militær effekt fremmedkrigerne vil ha er mer uklart. De mangler ofte trening, erfaring og lokalkunnskap.

Historisk sett dør hver tredje fremmedkrigere som har vervet seg, i løpet av en krig, ifølge tall førsteamanuensis David Malt har sett på fra den spanske borgerkrigen og frem til de siste års konflikt i Syria.

– Fremmedkrigere har hatt høy dødsrate, sannsynligvis fordi de uten trening ofte sendes ut som kanonføde, skriver førsteamanuensis David Malt, som forsker på fremmedkrigere ved The American University School of Public Affairs i Washington D.C, i en e-post til VG.

FREMMEDKRIGERE: Ved et «hemmelig» hotell på polsk side møtes fremmedkrigere før de busses inn i Ukraina. Her er fremmedkrigerne Khane, Angela og Spencer som VG traff tidligere i mars.

Skriver under på at de har rent rulleblad

Fremmedkrigere kjemper oftest på det som til slutt blir den tapende siden i en konflikt. Men det handler ofte om at det er den svakeste siden i en konflikt som oftest benytter seg av dem, ikke nødvendigvis om hvor effektive de er, påpeker Malt.

Forskeren sier videre at det er en reell bekymringen for at krig kan radikalisere noen, eller gi mennesker som allerede er ekstremister trening, men han legger til at «de fleste reintegrerer seg i samfunnet og så hører man ikke fra dem igjen».

I kontrakten til den nye fremmedlegionen, som VG har fått tilgang til, skriver rekruttene under på at de ikke har rulleblad.

Maltet påpeker at Ukrainske styresmakter later til å være svært bevisst på hvordan de oppfattes i krigen.

Uklart hvor mange som drar

Ikke alle VG har kartlagt har dratt ennå, og det er heller ikke sikkert alle ender opp med å dra.

Bombingen av leiren søndag og meldinger om at fremmedkrigere risikerer å verve seg på ubestemt tid, har skapt usikkerhet hos flere. Det går også igjen i samtalegrupper for fremmedkrigere på internett VG har tilgang til.

Ifølge det ukrainske utenriksdepartementet har over 20.000 mennesker meldt seg som fremmedkrigere. Men dette er trolig kun et tall på hvor mange som har meldt sin interesse.

SOV PÅ GULVET: Fremmedkrigeren Steven lå under tepper i sovesalen på hotellet som var siste stopp før grensepasseringen til Ukraina da VG traff ham tidligere i mars.

Langt færre har så langt ankommet Ukraina og underskrevet kontrakten som gjør at man blir skrevet inn i fremmedlegionen.

I 2014 ble det meldt om at nordmenn «sto i kø» for å verve seg til kamp i Ukraina.

Men kun to tilfeller ble dokumentert, ifølge forfatter John Færseth, som har reist i Ukraina og skrevet om fremmedkrigere.

Én høyreekstrem mann deltok på ukrainsk side, en annen høyreekstrem russer med opphold i Norge, deltok på russisk side.