Tsunamivarsel etter kraftig jordskjelv i Japan

Et tsunamivarsel er sendt for Miyagi og Fukushima i Japan etter et jordskjelv.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres!

Det melder både den japanske kanalen NHK og den offisielle Twitter-kanalen til statsminister Fumio Kishidas kontor.

Miyagi, med et folketall på over 2,3 millioner, ligger i Tohoku-området på øya Honshu i Japan.

Skjelvet hadde en styrke på 7,3, ifølge japanske myndigheter.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det strømbrudd i deler av hovedstaden Tokyo.