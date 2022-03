Tsunamivarsel avlyst etter kraftig jordskjelv i Japan

Tsunamivarselet som ble sendt for Miyaga og Fukushima i Japan er fjernet. Det ble tidligere onsdag sendt ut et tsunamivarsel ble sendt for Miyagi og Fukushima i Japan etter et jordskjelv med en styrke på 7,3.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres!

En av brannalarmene ble utløst på atomkraftverket i Fukushima etter jordskjelvet.

Like etter klokken 21 norsk tid melder den japanske statskanalen NHK at det ikke lenger er fare for en tsunami.

Det opprinnelige farevarselet ble også meldt fra NHK og den offisielle Twitter-kanalen til statsminister Fumio Kishidas kontor.

Skjelvet hadde en dybde på 60 kilometer, og episenteret var utenfor kysten av Fukushima. Sent onsdag kveld lokal tid kunne det merkes godt av innbyggerne i Tokyo, ifølge NTB.

Det er foreløpig ikke meldt om dødsfall i forbindelse med jordskjelvet. Yomiuri melder imidlertid at totalt fem personer er skadet i Fukushima- og Iwate-prefekturene.

Nuclear Regulation Authorithy, som er ansvarlig for sikkerheten på atomkraftverkene i Japan, melder at brannalarmen har gått på ett av anleggene.

Likevel er det foreløpig ikke registrert noen forstyrrelser på atomkraftverket, skriver de i en statusrapport.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er det strømbrudd i deler av hovedstaden Tokyo. Tokyos strømselskap TEPCO melder at 2 millioner mennesker har mistet strømmen som følge av skjelvet. Av dem er 700.000 i Tokyo by.

Tsunami utløste atomkraftulykke i 2011

11. mars 2011 ble den nordlige delen av Japan også rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv.

Styrken på skjelvet ble den gangen registrert til 9 blank. Over 15.000 mennesker omkom i vannmassene, og ytterligere minst 100.000 måtte evakueres fra hjemmene sine.

Kjempebølgen slo ut kjølesystemene til tre av seks reaktorer ved atomkraftverket Fukushima Daiichi 240 kilometer nord for Tokyo. Alle tre reaktorkjernene smeltet ned.

Selv om ingen personer omkom av strålingen som ble sluppet løs fra kraftverket, ble det opprettet et avsperret område med en radius på 20 kilometer rundt kraftverket som det fremdeles er ulovlig å oppholde seg i.

Ulykken på atomkraftverket i Fukushima som ble utløst av tsunamien regnes som en av de verste atomkraftulykkene i historien – kun forbigått av Tsjernobyl-ulykken i 1986.