DREPT PÅ JOBB: Pierre Zakrzewski (t.v.) ble drept på jobb for Fox News i Ukraina.

To Fox News-medarbeidere drept i angrep i Ukraina

Fox News-fotograf Pierre Zakrzewski og journalist Oleksandra Kuvshynova ble drept i et angrep nord for Kyiv mandag. Korrespondent Ben Hall ligger fortsatt på sykehus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Zakrzewski (55), en irsk statsborger som holdt til i London, og Kuvshynova (24) var med Hall da kjøretøyet deres ble truffet av skudd.

Journalisten Kuvshynova (24), også kalt Sasha, jobbet som konsulent for Fox News-teamet i Ukraina.

– Hun hjalp våre lag med å navigere i Kyiv og omkringliggende områder mens hun samlet informasjon og snakket med kilder, opplyser Fox News-direktør Suzanne Scott i et internt memo som også er delt med VG tirsdag kveld.

Kjøretøyet deres ble truffet av innkommende ild mens de var i felten sammen korrespondent Benjamin Hall (39).

-- Hun var utrolig talentfull og brukte uker på å jobbe direkte med hele laget vårt der. Hun opererte døgnet rund for å sørge for at verden visste hva som skjedde i landet hennes, heter det.

DREPT: Fox News deler tirsdag dette bildet av Oleksandra Kuvshynova (24) i felten. Hun ble drept i et angrep i Ukraina mandag. Kuvshynova er bakerst i bildet i midten. Sammen med henne er fotograf Pierre Zakrzewski, som også ble drept mandag, og journalist Trey Yingst.

Erfaren krigsfotograf

Tidligere tirsdag meldte Fox News at Zakrzewski var drept.

– Kjære kolleger. Det er med stor sorg og et tungt hjerte vi deler nyheten om vår kjære kameramann Pierre Zakrzewski. Pierre ble drept i Horenka, utenfor Kyiv i Ukraina, skrev Scott i et annet internt brev til sine ansatte.

Fox beskriver Zakrzewski som en erfaren krigsfotograf som har dekket nærmest alle internasjonale hendelser for Fox News, fra Irak til Syria, gjennom hans lange fartstid hos oss.

– Hans lidenskap og talent som journalist er uerstattelig, skriver kanalen.

Fox News-journalist Lucas Tomlinson har lagt ut et bilde av seg selv med Zakrzewski og Kuvshynova.

– Var svært populær

– I dag er en hjerteskjærende dag for Fox News Media og for alle journalister som risikerer sitt liv for å formidle nyheter, skriver kanalen.

Kanalen trekker også frem at Zakrzewski spilte en nøkkelrolle i å få hjem kanalens frilansere og tolker i Afghanistan, da amerikanske styrker trakk seg ut av landet.

Zakrzewski etterlater seg en kone.

Anton Gerasjenko, rådgiver for det ukrainske innenriksdepartementet, var den første til å melde på Telegram at også Kuvshynova ble drept i angrepet. Først i 20.30-tiden tirsdag kveld bekreftet Fox News at også Kuvshynova var drept.

– Vi holdt tilbake å dele disse forferdelige nyhetene tidligere i dag av respekt for hennes familie som vi har vært i kontakt med løpende, sier Fox-sjef Scott.

– Vi sende vår dypeste kondolanser til dem, sier Scott.

Hun hadde jobbet med Fox News-teamet den siste måneden, opplyser Fox-produsent Yonat Friling.

– Hun elsket musikk, og hun var morsom og snill, sier Friling.

Var ikke ved militært anlegg

Ukrainas riksadvokat Irina Venediktova kunngjorde mandag at en journalist var alvorlig skadd og fikk intensivbehandling. Det ble senere kjent at det var Fox News-korrespondenten Benjamin Hall.

Han er fortsatt på sykehus. Hvor alvorlig tilstanden hans er, er ikke kjent. Det ukrainske forsvarsdepartement opplyser at Hall har mistet en del av et bein.

SKADET: Benjamin Hall rapporterer fra Kyiv.

– Denne mannen befant seg ikke ved et militært anlegg, der man ifølge russiske tjenestemenn alltid er et mål. Han var ikke ved et militært anlegg, men fikk alvorlige skader, skrev Venediktova på Facebook.

Hall startet i Fow News i 2015 og har jobbet mye med utenrikssaker, ifølge BBC.

Andre på kort tid

I løpet av kort tid er det dermed flere journalister som er drept i Ukraina. Den 50 år gamle journalisten Brent Renaud var i Irpin utenfor Kyiv da han og kollegaen Juan Arredondo ble beskutt mens de satt i bilen sin søndag. Renaud døde av skadene, mens Arredondo ble skadet.

DREPT: Journalist Brent Renaud.

Han jobbet med et prosjekt om den globale flyktningkrisen på oppdrag for Time.

Fotojournalisten Yevheni Sakun, som jobbet for det spanske nyhetsbyrået EFE, ble drept i et russisk angrep mot TV-tårnet i Kyiv 1. mars.

Den ukrainske journalisten Victor Dudar ble drept utenfor byen Mykolajiv sør i Ukraina.

Flere andre journalister er såret i krigen, blant dem en journalist og en fotograf fra den danske avisa Ekstra Bladet.

Angrepene mot journalister er blitt fordømt av flere land og organisasjoner.