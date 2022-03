DREPT PÅ JOBB: Pierre Zakrzewski (t.v.) ble drept på jobb for Fox News i Ukraina.

Fox News-fotograf drept i angrep i Ukraina

Fox News-fotograf Pierre Zakrzewski ble drept i et angrep nord for Kyiv mandag. Journalist Ben Hall ligger fortsatt på sykehus.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Zakrzewski var med Fox News-korrespondenten Benjamin Hall (39) da kjøretøyet deres ble truffet av skudd.

– Kjære kolleger. Det er med stor sorg og et tungt hjerte vi deler nyheten om vår kjære kameramann Pierre Zakrzewski. Pierre ble drept i Horenka, utenfor Kyiv i Ukraina, skriver Fox News i et internt brev til sine ansatte.

Kanalen bekrefter at de Zakrzewski og Hall ble beskutt mens de kjørte bil.

Fox beskriver Zakrzewski som en erfaren krigsfotograf som har dekket nærmest alle internasjonale hendelser for Fox News, fra Irak til Syria, gjennom hans lange fartstid hos oss.

– Hans lidenskap og talent som journalist er uerstattelig, skriver kanalen.

– Var svært populær

– I dag er en hjerteskjærende dag for Fox News Media og for alle journalister som risikerer sitt liv for å formidle nyheter, skriver kanalen.

Fox News opplyser at Zakrzewski hadde base i London, men han har vært i Ukraina siden februar.

– Han var svært populær - alle som jobbet med utenriksjournalistikk kjente og respektere Pierre, skriver Fox.

Kanalen trekker også frem at Zakrzewski spilte en nøkkelrolle i å få hjem kanalens frilansere og tolker i Afghanistan, da amerikanske styrker trakk seg ut av landet.

Zakrzewski etterlater seg en kone.

Var ikke ved militært anlegg

Ukrainas riksadvokat Irina Venediktova kunngjorde mandag at en journalist var alvorlig skadd og fikk intensivbehandling. Det ble senere kjent at det var Fox News-korrespondenten Benjamin Hall.

Han er fortsatt på sykehus. Hvor alvorlig tilstanden hans er, er ikke kjent.

SKADET: Benjamin Hall rapporterer fra Kyiv.

– Denne mannen befant seg ikke ved et militært anlegg, der man ifølge russiske tjenestemenn alltid er et mål. Han var ikke ved et militært anlegg, men fikk alvorlige skader, skrev Venediktova på Facebook.

Hall startet i Fow News i 2015 og har jobbet mye med utenrikssaker, ifølge BBC.

Andre på kort tid

Dette er den andre journalisten på kort tid som er drept i Ukraina. Den 50 år gamle journalisten Brent Renaud var i Irpin utenfor Kyiv da han og kollegaen Juan Arredondo ble beskutt mens de satt i bilen sin. Renaud døde av skadene, mens Arredondo ble skadet.

DREPT: Journalist Brent Renaud.

Han jobbet med et prosjekt om den globale flyktningkrisen på oppdrag for Time.

Angrepene mot journalister er blitt fordømt av flere land.