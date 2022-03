forrige



fullskjerm neste ODESA: Nederst til høyre på dette bilde fosser 14 skip inn mot land, men hvis man zoomer inn ser man skip på rekke rad. Bla til neste bilde. 1 av 3 Foto: Sentinel-2 / ESA

Satellittbilder skal vise at 14 russiske krigsskip har kurs mot Odesa

Satellittbilder viser skip som nærmer seg kysten ved Odesa. Det britiske nettstedet Naval News melder at det er snakk om russiske landingsskip.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Satellittbildene er hentet fra Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) sin Sentinel-2 som passerte over området kl. 10.47 tirsdag formiddag lokal tid.

Det var nettstedet Naval News som omtalte saken først.

VG har ettergått opplysningene og hentet satellittbildene fra Sentinel-2 selv. De viser flere skip som er på vei mot den ukrainske kysten tirsdag.

Skal være «Pyotr Morgunov»

En foreløpig analyse utført av Naval News antyder at fartøyene kommer fra den russiske flåten, og består av tre grupper på til sammen 14 skip.

Bildet viser det som skal være det 120 meter lange landingsskipet «Pyotr Morgunov», ifølge Naval News.

Et landingsskip er en type krigsskip som kan sette styrker på land fra skipet. Skipet har en nedfellbar rampe som raskt kan sette stridsvogner, kjøretøy og militært personell på bakken.

Den andre gruppen ser ifølge Naval News ut til å være mindre krigsskip.

Nettstedet skriver at det ser ut som landingsskipene ser ut til å ha seilt direkte fra sin oppstillingsposisjon utenfor Krim-kysten.

Det er uklart om landingsskipene har ankommet kysten i Odesa, eller hvor de har posisjonert seg.

RUSSISK SKIP: Landingsskipet «Pyotr Morgunov» på vei mot Svartehavet i februar.

Skyter missiler mot Odesa

Tirsdag opplyser myndighetene i Odesa opplyser at russiske styrker skyter missiler fra skip i Odesa-regionen, ifølge Kyiv Independent. To mennesker skal ha blitt skadet.

Det er ikke klart om det er fra de samme skipene som er sett på vei mot Odesa.

Odesa er en viktig havneby med omtrent en million mennesker på Ukrainas sørkyst.

Det har tidligere blitt meldt om at krigsskip fra Putins marine har vært på vei mot Odesa. Kilder sa da til Fox News at var det snakk om et mulig amfibieangrep, et militært angrep fra sjøen av kombinerte land-, sjø- og luftstridskrefter. Dette har foreløpig ikke skjedd.