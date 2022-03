FØR KRIGEN: Anastasija Ponomareva (37), sønnen Artem (12) og mannen Oleksij (40). Her avbildet på stranden før krigen.

Flyktet fra Mariupol – nå får de ikke tak i familiene

Flere hundre tusen sivile er fanget av bomberegnet i Mariupol. Anastasija Ponomareva (37) og Liza Hrytsenko (25) flyktet før byen ble beleiret av russiske styrker. Nå frykter de for livet til familie og venner som er igjen.

Publisert: Nå nettopp

Det er natt til torsdag, 24. februar. Russiske soldater, militære kjøretøy, fly og helikoptre tar seg over grensen og inn i Ukraina.

I den sørvestlige byen Mariupol hører den 37 år gamle læreren Anastasija Ponomareva skyting allerede ved femtiden denne morgenen, sier hun til VG over telefon fra en by vest i Ukraina.

I åtte år har konflikten i Øst-Ukraina vært innvevd i livet til den lille familien hennes. Hun kan skille stridslydene fra hverandre – missiler og artilleri.

– Hvem som skyter, om det er fra vår eller deres side, slik er gehøret mitt.

Men denne natten er noe annerledes.

– Ved fem-sekstiden begynte de å skyte på oss i østlige deler av Mariupol. Så forsvant strømmen og lyset.

– Jeg vekket sønnen min med ordene: Krigen har begynt.

I «FREDSTIDEN»: Anastasija Ponomarevas sønn Artem (12). Her avbildet sammen med familiens hund da det ikke var krig i Ukraina. Det væpnede konflikten i Øst-Ukraina har vart siden 2014.

Fluktruten

Sammen med mannen Oleksij (40), sønnen Artem (12) og moren Natalija (61), pakker hun alle tingene de klarer å få med seg, og forlater hjemmet. Hunden tar de også med, men familiens katt har rømt, skremt av skytingen.

Den første fluktetappen går tvers over byen, til Ponomarevas søster vest i Mariupol. Kort tid etter begynner russiske styrker å skyte på også denne delen av byen.

Familien tar seg til et bomberom hvor de sitter lenge, før de så får beskjed om at de kan reise til sentrum av byen, sier hun. Mens bombene faller, drar de videre. Søsteren blir igjen og venter. Også hun kommer seg til sentrum da det roer seg.

Her får de beskjeden om at Melitopol, tre timer vest, er okkupert av russiske styrker.

– Da forsto vi at Mariupol kom til å bli omringet og at veien til Zaporizjzja ville bli stengt.

Slik ser frontlinjene ut i Ukraina nå:

I over to uker har byen vært beleiret, og den humanitære korridoren som ukrainske myndigheter forsøker å holde åpen til nettopp Zaporizjzja, har blitt stengt gjentatte ganger på grunn av russisk beskytning mot Mariupol, og angivelig også mot personer som flykter.

Ponomareva sier at temperaturen ute er ganske varm denne dagen – «førvårlig», beskriver hun den som.

Natt til fredag drar hun sammen med mannen, sønnen, moren og hunden – rundt ett døgn etter at den russiske invasjonen er et faktum.

– Denne natten var det stor risiko, men vi tok den, vi dro ut av byen.

Mørket hindrer dem i å se ødeleggelsene fra krigens første dag.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Du bare satt deg i bilen, og du visste ikke om du noen gang kommer tilbake.

FORDREVET: Her sitter Ponomarevas sønn Artem (12) under er luftangrep i byen Dnipro etter at familien flyktet fra Mariupol.

Omtrent 100.000 av byens rundt 450.000 innbyggere kommer seg ut av Mariupol de første dagene av krigen, ifølge byens viseordfører, skriver AP.

Familiens flukt går først til storbyen Dnipro, nesten fem timer nordvest. Så bruker de hele fire døgn på turen derfra til den lille byen Drohobytsj, nært den polske grensen, en tur som vanligvis tar i overkant av 15 timer i bil.

– Det dreper meg

Det er fra denne byen at Ponomareva snakker med VG over telefon.

– Hva sa du til sønnen din den dagen dere flyktet fra Mariupol?

– Jeg sa at han ikke måtte bekymre seg, at det ikke blir tredje verdenskrig, at alt blir bra, og at vi er beskyttet.

– Hva følte du da du fortalte ham at dere måtte flykte?

– Aggresjon, jeg kjenner veldig sterk aggresjon mot dem som har gjort dette. Jeg begynte å hate det russiske språket, og jeg ønsket å drepe dem.

Det er lite informasjon fra Mariupol som så langt har nådd ut.

Byen er helt avskåret fra omverden – omringet av russiske styrker – så å si uten tilgang til internett, telefonsignal, mat, vann eller medisiner.

Her kan du se videoer fra de russiske angrepene som VG har verifisert:

Ponomarevas søster har også kommet seg ut, men flere av 37-åringens nære sitter igjen. De vil ikke kunne ta seg ut før russiske styrker lar dem.

– Bestemoren og tanten min er igjen. Bestemoren min er sengeliggende, hun kan ikke bevege på seg, og tanten min passer på henne. Onkelen min og søskenbarna mine er der også. Det samme er kolleger, elever og mange venner. Hele livet mitt er der, egentlig.

Hun sier at hun ikke har fått tak i familien og de fleste av vennene sine på to uker, siden 2. mars.

– Hvordan er det for deg å få ut så lite informasjon?

– Det er hjelpeløst, du har lyst å gjøre noe, du vet at du kan og må gjøre noe, men det er ikke mulig. Du kan bare vente, og det er det som dreper meg.

STORE ØDELEGGELSER: En ukrainsk soldat ved sin post lørdag 12. mars. I bakgrunnen ser man en bygning med store skader.

– Ligger på gulvet og gråter

Til tross for at en humanitær konvoi med det som skal være minst 30 busser for evakuering, flere lastebiler med mat, vann og medisiner, ikke har klart å ta seg inn til byen, har likevel flere personer klart å flykte ut de siste dagene.

Så langt skal ifølge ukrainske myndigheter rundt 20.000 personer ha tatt seg ut av Mariupol i biler siden beleiringen startet.

Onsdag ettermiddag ser det ut til at dagens evakueringsforsøk ikke har vært like vellykkede som de foregående dagene, og Ukraina anklager russiske styrker for å åpne artilleriild mot en konvoi med flyktninger, skriver Reuters.

VG har også snakket med 25 år gamle Liza Hrytsenko. Det er over to uker siden hun snakket med moren sin, som nå befinner seg inne i Mariupol.

– Jeg ligger på gulvet og gråter. Alt jeg vil, er å høre min mors stemme. Men det er umulig, skriver hun på melding til VG.

FRYKTER FOR FAMILIE: Liza Hrytsenko (25) tok seg ut av Mariupol.

Hun flyktet fra Mariupol etter at Russland invaderte landet, men moren, bestefaren og flere venner av henne ble igjen i byen.

– For noen dager siden fikk jeg tak i min venninne. Hun var så glad, fordi det snødde. Det betydde at de kunne koke vann av snøen. Det er en katastrofe der, skriver Hrytsenko.

Ifølge 25-åringen ligger sivile døde i gatene og ingen henter likene, noe bilder fra nyhetsbyrået AP også bekrefter.

– Jeg håper min mor snart vil bli reddet ut, skriver hun.

BLIR LIGGENDE: En død person ligger på gaten i Mariupol under et laken. Bildet er tatt 7. mars.

Skal ha bombet tilfluktssted

Rapporter fra Mariupol, vitner om et høyt antall drepte og sårede. Ifølge lokale myndigheter er minst 2500 bekreftet drept, men dette tallet er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Det er også flere dager siden byens innbyggere startet å begrave sine drepte medborgere i massegraver, noe AP-journalister dokumenterte.

Leger sier at de behandler ti sivile for hver sårede ukrainske soldat, skriver AP onsdag.

Nyhetsbyrået skriver også at barn og mødre utgjør mange av dødsfallene som de har dokumentert, til tross for at Russland påstår at de ikke angriper sivile.

Og onsdag kveld sier Mariupols bystyre at Russland har bombet et teater i hjerte av byen. Mellom 1000 og 1200 personer skal ha brukt teateret som tilfluktsrom.

GJEMMESTED: Bildet skal vise et teater i sentrum av Mariupol som onsdag er bombet av russiske styrker.

37 år gamle Ponomareva har fått kontakt med noen få personer som de siste dagene har tatt seg ut av Mariupol.

– Hva sier de til deg?

– Det er ikke mye de forteller. Det eneste de sier er at byen er utslettet – det er ingenting igjen av byen, sier hun og fortsetter:

– De forteller at det var helt grusomt, at det var et helvete, fordi det var konstant bombing og skyting, og det var slik over alt. De visste ikke lenger hvor de skulle gjemme seg, de løp fra det ene bomberommet til det andre, fordi okkupantene med vilje bomber der folk befinner seg.