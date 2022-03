forrige





fullskjerm neste BILDE AV SØNNEN: Mens foreldrene tar imot ukrainske flyktninger i Litauen, kjemper sønnen i Ukraina. 1 av 4 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Er frivillige i Litauen: − Sønnen vår kjemper i Kyiv

VILNIUS (VG) Ukrainske Olena og Sergej Noimets tar imot flyktninger i Ukraina, mens sønnen kjemper den avgjørende kampen i Kyiv.

På en skole i Litauens hovedstad Vilnius har myndighetene etablert et mottakssenter for ukrainske flyktninger. Her kan de få mat, medisiner og ID-papirer for å jobbe og bo i Litauen.

Det ukrainske ekteparet Olena og Sergej Noimets kom selv til Litauen som flyktninger for fem dager siden. Nå er de gjerne de første ukrainerne møter på flyktningmottaket.

– Vi vil gjøre alt vi kan for Ukraina. Men vi kunne ikke bli igjen i Ukraina, sier Olena.

HJELPER: Olena og Sergej Noimets hjelper flyktningene som ankommer mottaket.

– Kjemper i Kyiv

Utenriksminister Anniken Huitfeldt besøkte torsdag flyktningmottaket. Også hun møter raskt på ekteparet.

Olena forteller om jobben de gjør på mottaket. Og om det hun er overbevist blir en seier for hjemlandet. Hun har mye på hjertet om Ukraina, men det er særlig én hun bekymrer seg ekstra for:

– Sønnen vår kjemper i Kyiv. Han har vervet seg til Heimevernet, sier Olena.

Utenriksministeren blir tydelig rørt at ekteparets historie. Før hun går videre gir hun Olena en stor klem.

KLEMMER TIL: Utenriksminister Anniken Huitfeldt gir Olena en stor klem etter de har fortalt sine historier.

Til VG utdyper Olena at sønnen er 40 år. Men hun ønsker ikke å oppgi navnet på sønnen, av hensyn til hans sikkerhet.

– Hva kan du fortelle om sønnen din?

– Vi har kontakt på telefon hver dag. Vi sender meldinger, og noen ganger ringer vi, sier Olena.

Hun viser stolt frem et bilde sønnen har sendt. Han sitter i uniform med bena i kryss på gresset ute foran noen trær i Kyiv. På den ene armen hviler våpenet som skal bidra i hovedstadens forsvar. I den andre hånden holder han en pipe.

For Olena er bildet en god beskrivelse av sønnen.

– Han har alltid vært modig og alltid hatt god humor, sier hun.

Olena holder bildet opp ved sitt eget ansikt:

– Du kan se at det er sønnen min? Han er helt lik meg.

I KRIGEN: Olena ønsket ikke å ha bildet av ansiktet til sønnen på trykk, av hensyn til hans sikkerhet.

Fedrene i Ukraina

Fraværet av unge, ukrainske menn er tydelig på flyktningmottaket. Ingen menn mellom 18 og 60 år får forlate landet på grunn av krigen.

Derfor er det nesten utelukkende kvinner og barn på mottaket.

For barna er det satt av et stort lekeområde. De minste løper rundt og sparker fotball. De eldste har slått leir på sakkosekkene, klistret til mobilen.

Ei jente på seks år danser og trikser konsentrert rundt med en rockering. Så avbryter moren.

– Du må si «hei» til pappa.

Faren er igjen i Ukraina, som så mange av de små barnas fedre.

TRE GENERASJONER: Utenfor mottaket hilser Huitfeldt på lille Kira med søsteren Marina, mammaen Carina og mormor Ludmilla. De har flyktet fra Dnipro i Ukraina.

Fastlege Evelina Nevardauskaite-Rudzikiene jobber nå som frivillig på mottaket og tilbyr medisinsk hjelp til de som trenger det. Hun forteller at mange privatpersoner har levert medisiner til mottaket.

– De har de samme plagene som alle andre. Det er feber, allergier og mye stress, sier hun.

Men flere som kommer dit har også kroniske sykdommer.

– Det var en kvinne her med en sjelden hormonsykdom. På grunn av stresset forverret tilstanden seg. Da måtte vi ordne en ambulanse og innleggelse for henne, sier Nevardauskaite-Rudzikiene.

For fastlegen er det viktig å oppmuntre pasientene.

– Jeg vil ikke bare si «hold motet oppe». Det minner dem om situasjonen i Ukraina. Jeg vil gi dem en form for normalitet.

– Vil komme til Norge på ferie

Huitfeldt forteller at møtene på mottaket gjorde inntrykk.

– Det var veldig sterkt, sier hun.

Utenriksministeren trekker særlig frem ekteparet Noimets og mødrene som nettopp har flyktet med barne på mottaket.

– Jeg var i Polen forrige uke, der møtte jeg veldig slitne folk, men her var det folk som hadde sovet en natt og som hadde fått mat og omsorg. Det spiller en rolle hvordan du blir tatt imot, sier hun.

Huitfeldt forteller at de frivillig var opptatt av at de ikke skulle drive med traumebehandling nå, men heller lek og snakke om det praktiske.

– Det er jo folk som vet hva de snakker om. Det er jo unger som på sikt kan få problemer, men nå er det snakk om å få hverdagen til å fungere og få et sted å bo, sier hun.

VISER FREM: Jenta viser Huitfeldt flere bilder og forklarer ivrig på et kart på mobilen.

På vei ut av senteret stopper Huitfeldt opp og snakker med ei ung jente som har lært seg litt engelsk. Jenta viser frem flere bilder og forteller om fluktveien ved hjelp av et kart.

– Jeg vil komme til Norge på ferie, sier hun til utenriksministeren.