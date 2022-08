STEILE FRONTER: Nancy Pelosi landet tirsdag i Taiwan, til tross for kraftige advarsler. Kina har svart med styrkedemonstrasjon.

Pelosi-besøk: − Forholdet mellom USA og Kina er det verste på 50 år

Kina har innført importforbud og varslet en gigantisk militærøvelse etter at Nancy Pelosi besøkte Taiwan. Kinas voldsomme reaksjon tvinger land til å velge side, mener ekspert.

Lederen for Representantenes hus i den amerikanske kongressen, Nancy Pelosi, trosset tirsdag kraftige advarsler og reiste til Taiwan.

Der ga hun sin støtte til øystaten og møtte president Tsai Ing-wen. Onsdag deltok hun blant annet på bankett og besøkte det Nasjonale menneskerettighetsmuseet, før hun reiste videre til Sør-Korea.

Kina lovet tidligere onsdag «en straff» i kjølvannet av USA-besøket, som utenriksminister Wang Yi kaller «en komplett farse». Kina har allerede varslet en omfattende militærøvelse, som vil omringe Taiwan.

Professor Jo Jakobsen ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU beskriver forholdet mellom de to stormaktene som ekstremt anspent.

– Forholdet mellom USA og Kina er det verste på 50 år, sier han.

VEKKER ENGASJEMENT Demonstranter holder opp plakater til støtte for Nancy Pelosi sitt besøk i Taipei, Taiwan.

I 1972 besøkte president Nixon Beijing, noe som i ettertid har blitt sett på som et veiskille i relasjonen mellom de to stormaktene.

– De siste dagene vil bidra til å løfte konflikten mellom USA og Kina til et annet nivå. Uansett hva som skjer, går vi inn i en ny tid.

Jakobsen sier at det vi nå ser, handler om kampen om maktbalansen i Asia.

– Kina er ikke interessert i en konflikt med USA per nå, men situasjonen går uheldig ut for Taiwan. Det løfter konflikten ganske mange hakk, og vil nok være relativt permanent, sier Jakobsen.

Styrkedemonstrasjon

Den varslede militærøvelsen inkluderer bruk av skarpe våpen i Taiwanstredet, noe også Japan har uttrykt bekymring for. Sør-Korea, som er neste stopp på Asia-turneen, har etterlyst konfliktløsning gjennom dialog. Nord-Korea viser på sin side støtte til Kina.

Taiwans forsvarsdepartement melder om minst 21 brudd på taiwansk luftrom fra kinesiske krigsfly.

Kina-ekspert og professor ved Institutt for forsvarsstudier, Øystein Tunsjø, sier det Kina nå driver med er en voldsom styrkedemonstrasjon.

– De ønsker å vise at Kina har blitt så mektige at du ikke kan kødde med dem, sier han.

Info Dette er konflikten om Taiwan: Konflikten går tilbake til borgerkrigen i Kina. Da kommunistene seiret i 1949, tok nasjonalistene base på Taiwan, som de kalte «Republikken Kina».

«Folkerepublikken Kina» (fastlandet) ser fortsatt på Taiwan som en opprørsprovins, og fordømmer alle skritt mot selvstendighet.

Taiwan er et selvstyrt demokrati med 24 millioner innbyggere. Regjeringen der ønsker skritt mot mer offisiell selvstendighet.

I 2016 nektet Taiwan å akseptere Kinas doktrine om at Taiwan er en del av «ett Kina», og Beijing brøt all formell kontakt.

Kina boikotter alle land som anerkjenner Taiwan som selvstendig stat. Norge anerkjenner ikke Taiwan.

Heller ikke USA anerkjenner Taiwan som selvstendig, men har en rolle som beskyttelsesmakt. Kilde: Store Norske Leksikon/NTB/Wikipedia Vis mer

Ifølge Global Times vil øvelsen pågå fra torsdag til søndag. Først da mener Tunsjø at vi for alvor vil se konsekvensene av Pelosi-besøket.

– Kina har jobbet dag og natt for å bygge verdens største marine, og det har de klart. For 17 år siden kunne USA gjøre hva de ville, det kan de ikke lengre, sier Tunsjø og legger til:

– Pelosi reiser videre, men den kinesiske militærøvelsen fortsetter. Det de sier er: «Dere har støtte fra Pelosi i noen timer, men vi kommer til å være her i all fremtid – hva skal dere gjøre med det?»

Militært er Kina overlegne og Taiwans eneste håp i tilfelle en militær konflikt er å klamre seg til USA, sier Tunsjø.

I et intervju med VG tirsdag sier Taiwans ambassadør til Sverige og Norge at landet står klare til å kjempe mot overmakten dersom Kina angriper – og at de blir inspirert av Ukraina.

Tvinger land til å velge

– I dag har verden et valg mellom demokrati og autokrati. USAs besluttsomhet om å bevare demokrati i Taiwan og verdenen over, forblir uberørt, sa Pelosi da hun landet på Taiwansk jord.

Pelosi har i mange tiår kjempet for menneskerettigheter – også i Kina. Turen blir sett på som viktig for 82-åringens politiske ettermæle.

Hun er den store vinneren etter besøket, mener Tunsjø.

– Den større betydningen av besøket er et økt spenningsnivå og rivalisering som tvinger frem at Taiwan må velge side som USAs allierte, sier Tunsjø og legger til:

– Mange land ønsker ikke å måtte velge mellom USA og Kina, men etter hvert som spenningsnivået øker blir det et valg flere må ta stilling til, inkludert Europa og Norge.

Politisk flyrute

På turen til Taiwan fløy Pelosi først over Borneo, men skiftet så kurs slik at flyet kunne nå Taiwan uten å krysse kinesisk luftrom.

Store deler av Sør-Kina-havet er kinesisk territorium, og Kina har de siste årene utvidet sin tilstedeværelse området, gjennom å bygge militærbaser med flystriper på flere øyer spredt utover.

– Dette er en indikasjon på at Kina har klart å vri virkelighetsforståelsen til sin fordel, sier Jo Jakobsen.

Kina har hatt en uttalt ambisjon om å dominere Sør-Kina-havet militært, og Jakobsen mener at Pelosi sin flygerute viser at USA aksepterer at Kina er på et helt annet nivå nå enn de var før.

– Det samme kan skje på Taiwan. Kina får en mulighet til å markere at de er den store aktøren som er villig til å gå til krig, hvis uavhengighetsspørsmålet i Taiwan blir for stort.

Jakobsen mener at Kina på ingen måte er interessert i en konflikt med USA per nå, men at Kina langsiktig og strategisk kan vinne noe på situasjonen.