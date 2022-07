Nødlandet etter bombetrussel: «Løp, løp løp»

Jannicke Kvithyll (32) og hennes familie måtte nødlande i Budapest, da det ble kom en bombetrussel mot flyet de reiste med.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jannicke Kvithyll (32) forteller at hun, sammen med sin samboer og sine to døtre, var på vei med fly til Krakow. Rundt klokken 15 fikk de beskjed fra besetningen om at de måtte nødlande.

– Jeg tenkte «det er sikkert noen som har blitt dårlig». Det gikk litt tid før flyvertinnen sa «vi er trent til dette, dette går bra». Da tenkte vi «hva er det som foregår?».

Wizz Air bekrefter hendelsen overfor VG i en e-post, og skriver at det var snakk om en falsk bombetrussel. Også ungarske medier har omtalt hendelsen.

«Kast hodene ned»

Videre forteller Kvithyll at det flere ganger over høyttaleranlegget ble sagt «kast hodene ned».

Døtrene hennes, som er syv og tolv år gamle, satt to seterader fremfor henne.

– Jeg begynte å gråte og reiste meg for å rope til jentene at de måtte bøye seg ned. Hun eldste så meg, og da begynte hun også å gråte. Jeg prøvde å vise at jeg ikke var stresset, men akkurat da – alt gikk så veldig fort.

Kvithyll sier at de merket at de mistet høydemeter veldig raskt, men at landingen var god.

Fullt kaos inne i flyet

Familien hadde vært på ferie på den greske øya Korfu. De reiste fra Korfu til Bari i Italia, før de så skulle mellomlande i Krakow, og omsider ende opp i Oslo.

Slik ble det ikke, og flyet fra Bari nødlandet i Budapest. Kvithyll forteller at da de landet, gikk en alarm over høyttaleranlegget.

– Folk begynte å dytte, og det var helt kaos, samtidig som jeg prøvde å komme meg frem til jentene. De åpnet nødutgangene, og jeg tror alle var ute på noen sekunder.

BUDAPEST: (f.v.) Tia Helén (12), Jannicke Kvithyll (32), Kenneth Bengtson (32) og Ariel Sofie (7).

Kvithyll sier at nødskliene ble løst ut. Underlaget som møtte dem nedenfor sklien var asfalt, noe som gjorde at folk slo seg og begynte å blø på knærne.

– Da vi kom ned ropte flyvertinnen «løp, løp, løp!». Vi løp ut på et jorde, og etter en stund kom noen busser og hentet oss. Utenfor gråt folk, og mange slet med å puste, sier Kvithyll, og legger til at de fikk medisinsk hjelp umiddelbart.

Vet ikke hvordan de skal komme seg til Oslo

Videre måtte familien gjennom sikkerhetskontrollen, hvor de stusset på at de måtte ta av seg skoene. Kvithyll stusser også over mangelfull informasjon fra besetningen underveis, noe hun mener var med på å skape stress under hendelsen.

– Vi har ikke fått noen beskjed om hva som har skjedd.

Når VG prater med familien rundt klokken 20.40, befinner de seg på et rom, hvor de har fått servert rikelig med mat og vann.

– De har vært helt supre her. De har vært flinke på flyplassen i Budapest.

ILLUSTRASJONSFOTO: Et Wizz Air-fly tar av fra flyplassen i Budapest.

Familien har fått vite at de skal ta et nytt fly til Krakow klokken 22:30, men egentlig skulle de fly videre fra Krakow til Gardermoen klokken 18. Foreløpig vet de ikke hvordan de kommer seg tilbake til Oslo.

– Vi fikk beskjed om at vi må bestille ny billett, men flybilletter er jo veldig dyrt nå.

Bekrefter bombetrussel

Det fulle svaret fra Wizz Air lyder som følger:

«Wizz Air bekrefter at flyet W6 5058 fra Bari til Krakow den 20. juli, mottok en anonym bombetrussel vedrørende en eksplosiv enhet om bord. Flyet ble omdirigert til flyplassen i Budapest, hvor alle passasjerer og besetningen ble evakuert. I henhold til protokollen, gjennomførte myndighetene de nødvendige undersøkelsene og bekreftet at trusselen var falsk. Wizz Air organiserer et fly fra Budapest klokken 22:30, for passasjerer som vil fortsette reisen sin til Krakow i dag. Sikkerheten til våre passasjerer og besetningen vil alltid være førsteprioritet»

