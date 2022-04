KRAFTIG REGN: Uværet har truffet den sørafrikanske provinsen KwaZulu-Natal. Bildet er tatt 14. april.

Flere hundre er døde etter ekstremvær i Sør-Afrika

Etter flere dager med kraftig nedbør, er det sendt ut varslet om enda mer ekstremvær de neste dagene.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Store mengder regn har skylt over Sør-Afrika siden mandag. Været har ført til oversvømmelser og jordskred i provinsen KwaZulu-Natal.

Minst 341 personer er så langt funnet døde. Mange er fortsatt savnet og over 40.000 mennesker er rammet, ifølge Reuters.

Dette regnes som den dødeligste værkatastrofen i Sør-Afrikas historie.

Mange gater er umulige å ta seg over etter å ha blitt skylt bort av flom, broer har bukket under og flere hus har gitt etter.

Over 100 skoler er oversvømt og alle skoler i provinsen er stengt.

BBC har snakket med flere som har mistet hjemmene sine. En av dem overlevde ved å hoppe ut av vinduet.

1 / 3

President Cyril Ramaphosa beskriver uværet som en «katastrofe» og «en fryktelig ulykke». Han knytter været direkte til klimaendringer.

– Det forteller oss at klimaendringene er seriøse, de er her. Vi kan ikke lenger utsette det vi må gjøre for å håndtere klimaendringene, sier presidenten.

Havna i storbyen Durban, en av Afrikas største havner, er stengt.

Tusenvis av mennesker har søkt tilflukt i krisesentre, og er helt avhengige av humanitær hjelp.

OVERSVØMMELSE: To barn går langs en av mange veier som er ødelagt av regnet. Bildet er tatt 14. april. REGN: Det kraftige nedbøren har skylt bort veier, broer og hus. Bildet er tatt 14. april.

KwaZulu-Natal er blant landets mest populære feriedestinasjoner.

Det er ikke uvanlig med uvær i regionen på denne tiden av året.

Ordføreren i Durban sier været kom overraskende og han trodde de var godt forberedt. Han avviser anklager om dårlig drenering.

BBC skriver at noen av boligområdene i Durban er bygd på skråninger med dårlig grunnmurer.

Uværet brøt ut mandag, og fortsatt er flere områder uten både strøm og rennende vann. I dagene fremover er det ventet enda mer nedbør.