RUSSISKE FANGER: Britiske Aiden Aslin (t.v.) og Shaun Pinner har kjempet på ukrainsk side, nå er de fanger i Russland.

Britiske fanger ber Boris Johnson om hjelp

To britiske statsborgere som skal ha kjempet samme med ukrainske styrker i Mariupol er tatt til fange av russerne. I nye videoer på russisk TV ber de tilsynelatende om hjelp til fangeutveksling.

Av Synne Eggum Myrvang

Publisert: Nå nettopp

I videoene henvender Shaun Pinner (48) og Aiden Aslin (28) seg til Storbritannias statsminister Boris Johnson og ber ham forhandle frem en løslatelse. De foreslår en fangeutveksling mellom dem selv og den ukrainske oligarken og opposisjonspolitikeren Viktor Medvedtsjuk, som ble tatt til fange i Ukraina i forrige uke.

– Etter det jeg forstår er herr Medvedtsjuk fengslet, og Aiden Aslin og jeg ønsker å bli utvekslet mot Medvedtsjuk. Vi vil sette pris på din hjelp i denne saken, sier Pinner i videoen, som blant annet her publisert hos Daily Mail.

– Jeg bønnfaller om at vi blir utvekslet med herr Medvedtsjuk, avslutter han, etter å ha sagt at de får både mat og drikke i fangenskap.

ARRESTERT: Den 12. april ble Medvetsjuk arrestert av SBU, etter at han rømte fra husarrest fire dager etter Russlands invasjon av Ukraina.

Pinner skal i en tidligere video ha forklart at han kjempet sammen med ukrainske styrker i Mariupol i fem-seks uker, men at han nå befinner seg i Donetsk, en av regionene i Ukraina som siden 2014 har vært styrt av russisk-vennlige separatiststyrker.

De to snakker hver for seg, i ulike videoer. Om de snakker av fri vilje er ikke kjent.

Ukrainsk video

Aslin sier i «sin» video at «dersom Boris Johnson virkelig bryr seg om britiske borgere, slik han sier, så vil han hjelpe».

– Han må legge press på Zelenskyj til å gjøre det rette, til å returnere Viktor til sin familie og oss til våre familier.

I en annen video, publisert av den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU ber nettopp Medvetsjuk også om en fangeutveksling.

HÅPENE: De britiske fangene ber om hjelp fra statsminister Boris Johnson. I videoene skal de ha uttrykt ønske om at han legger press på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Dette er fra Johnsons besøk i Kyiv 9. april.

Også denne er publisert mandag. Det er også uvisst om han snakker av fri vilje.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere foreslått en fangeutveksling med Medvetsjuk, men det har ikke Russland gått med på. De har omtalt ham som en ukrainsk borger som ikke er av interesse for dem.

Medvedtsjuk er kjent som en Putin-vennlig politiker.

Moren redd

Det er uklart hvordan Pinner og Aslin endte opp med å bli tatt til fange av russerne, men ifølge The Guardian skal sistnevnte nylig ha fortalt familien at han var tvunget til å overgi seg etter at styrken han var en del av gikk tom for ammunisjon.

Ifølge familien er Aslin forlovet med en ukrainsk kvinne. Dette skal være bakgrunnen for at han har valgt å kjempe for landets militære styrker.

Aslins familie har tidligere uttalt at ettersom han er en del av det ukrainske militæret, så er han å regne som en krigsfange, og må bli behandlet med menneskelighet.

– Jeg forventer at Vladimir Putin forholder seg til Genevekonvensjonen, har moren uttalt til Daily Telegraph.

Også hun har bedt britiske myndigheter om hjelp. Å kjenne igjen sønnen på bildene offentliggjort av Russland har gått inn på henne.

– Jeg er knust. Sønnen min er nok også redd, slik vi er, sier hun.

Det har foreløpig ikke kommet noen reaksjoner fra britiske myndigheter på videoene av de to krigsfangene.

Det er heller ikke klart hvordan russiske og ukrainske myndigheter stiller seg til en eventuell utveksling mellom de to og Viktor Medvedtsjuk.