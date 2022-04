KONFLIKT: Fra Hokkaido i Japan kan en se øyen Kunashiri som er blant øyene på Kurilene.

Japan og Russland i full strid om øygruppe: − Et stort vendepunkt

I årevis har Russland og Japan kranglet om Kurilene. Nå fører krigen i Ukraina til at konflikten tilspisser seg ytterligere.

Av Marthe Stoksvik

Forholdet mellom Russland og Japan har gått fra vondt til verre.

Landene har vært i konflikt siden andre verdenskrig, da Sovjetunionen tok kontroll over Kurilene, en rekke øyer som knytter landene sammen.

Lenge har de diskutert en fredsavtale, og hvert år siden 1957 har de blitt enige om en fiskeriavtale rundt Kurilene. En avtale som sikrer levebrødet til mange japanere.

Men nå har forhandlingene om fiske stoppet opp og Russland har trukket seg fra fredssamtalene.

Dette er trolig en reaksjon på at Japan, sammen med vestlige land, innførte sanksjoner mot Russland som en reaksjon på krigen i Ukraina.

– Jeg tror Japan har skjønt at det er viktig å komme med en veldig tydelig beskjed til Russland, og det har de gjort, sier seniorforsker Wrenn Yennie Lindgren ved Nupi til VG.

Wrenn Yennie Lindgren er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Hun forsker blant annet på japansk utenrikspolitikk og internasjonale forhold i Øst-Asia.

Uvanlig kraftig beskjed fra Japan

Beskjeden kom i Japans årlige «Diplomatic Bluebook». Der står det at «Russland ulovlig okkuperer Kurilene».

Aldri før at Japan kommet med en så kraftig beskjed til Russland.

– Dette er et stort vendepunkt for relasjonen mellom Russland og Japan, sier Yennie Lindgren.

ØYREKKE: Japan krever å få tilbake fire av øyene i Kurilene. Rundt om i byen Nemuro står kravet skrevet på skilter. Bildet er tatt 12. april 2022. TURISTER: Det er vanlig at russere reiser til den japanske byen Nemuro. Her står skiltet til en restaurant både på japansk og russisk. Bildet er tatt 12. april 2022. FISK: Russisk laks til slags i en butikk i Nemuro. Bildet er tatt 11. april 2022.

Og mandag kom svaret på Japans okkupasjon-uttalelse:

Da gikk den russiske visestatsministeren Yuri Trutnev ut og sa at de nå «vil utvikle og investere i Kurilene fullt ut», melder Tass.

– Det er ikke overraskende, men jeg tror det er en måte å eskalere hele situasjonen, sier Yennie Lindgren.

– Og en bekreftelse på at det økonomiske samarbeidet med Japan er over inntil videre.

– Spørsmål om overlevelse

For noen av Japans innbyggere ser fremtiden mørk ut, hvis Russland og Japan ikke lenger samarbeider.

Nord i Japan ligger den lille fiskebyen Nemuro. Her lever de fleste innbyggerne av fiske rundt Kurilene.

Men de kan ikke fiske uten tillatelse fra Russland.

– Hvis vi ikke kan fiske, kan vi ikke bo her. Det er et spørsmål om overlevelse for oss, sier fiskeren Tsuruyuki Hansaku til Reuters.

Tsuruyuki Hansaku (79) viser fram et kart over øya Shikotan der han ble født. Bildet er tatt 11 april 2022. Hideki Sato (51) jobber på en lokal fiskebutikk i Nemuro. Her selger han fisk som er fisket med russisk tillatelse. Bildet er tatt 12. april 2022. Fiskere tar kamskjell på land på havnen i Nemuro. Bildet er tatt 11. april 2022.

Hansaku bor i Nemuro og driver families fiskeribedrift. Han er født på øya Shikotan på Kurilene.

Etter at Japan overga seg i 1945 og Sovjetunionen tok over øyrekken, ble den japanske befolkningen som bodde der evakuert.

Faren til Hansaku tok med familien til Nemuro da han var to år gammel.

Hansaku fikk tillatelse til å fiske i fjor. Da Reuters møtte han tidligere i april hadde han enda ikke fått årets tillatelse.

– At fiskerihandelen skal forsvinne er ufattelig. Hvis vi mister den, mister vi kulturen vår også, sier han.

På kartet ser du hvor Nemuro ligger:

Ikke håp for fredsavtale

Russland har nå listet Japan som et uvennlig land.

Nupi-forsker Wrenn Yennie Lindgren tror ikke det kommer noen fredsavtale mellom landene.

– Krigen har ført til vendepunkter for mange, men spesielt for Japan som har investert så mye tid og ressurser for å komme til enighet med Russland, sier Yennie Lindgren.

Hva som kommer til å skje med Kurilene og fiskerne i Nemuro er nå usikkert.