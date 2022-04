Skal granske om Boris Johnson løy til Parlamentet om «Partygate»

Opposisjonen i Storbritannia mener statsminister Boris Johnson har villedet parlamentsmedlemmene i sine uttalelser til dem om «Partygate» under coronanedstengningen. Nå blir det granskning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mens statsministeren selv er på statsbesøk til India diskuterte medlemmene i det britiske underhuset torsdag om det er behov for at en komite får oppdraget med å vurdere om han med vitende og vilje har løyet til Parlamentet om den såkalte «Partygate».

– Enkelte har forsøkt å skape et inntrykk av at påstandene om at Boris Johnson villedet Parlamentet ikke er spesielt alvorlige. Hver gang et slikt argument blir fremført fører det til at statusen til dette huset (Underhuset journ.anm.) minsker, sa opposisjonsleder Sir Keir Starmer.

Han sa han frykter at dette blir parlamentet som svikter sitt ansvar for å stå opp mot en uærlig statsminister og for demokratiet.

– Dersom vi svikter vår plikt vil folket ikke tilgi eller glemme at vi gjorde det, fordi dette vil være Parlamentet som feilet. Feilet i å stå opp for ærlighet, integritet og å fortelle sannheten i politikken, sa Labour-lederen videre.

OPPOSISJONSLEDER: Sir Keir Starmer mener statsministeren må granskes.

– En løgner

Labour, det største opposisjonspartiet, mener behovet absolutt er til stede. Derfor har de lagt frem et konkret forslag om dette. Forslaget har fått støtte fra andre opposisjonspartier, og torsdag klokken 17.36 stemte parlamentsmedlemmene for partiets forslag om å undersøke hvorvidt Johnson villedet Parlamentet om «Partygate».

Forslaget ble godkjent uten formell avstemming.

– Statsministeren i Storbritannia er en løgner, sa lederen av Det skotske nasjonalistpartiet, Ian Blackford.

Han viste til at Johnson flere ganger kom til Underhuset og hevdet det ikke hadde vært fester i regjeringens lokaler. Utsagn han ikke har korrigert senere. Politiet har gitt en rekke bøter, inkludert til statsministeren selv, for brudd på coronareglene.

– Parlamentet ble villedet, sier Blackford.

Også flere fra De konservative, Boris Johnsons eget parti, støtter forslaget.

– Statsministeren er ikke lenger egnet til å regjere, sier partikollega William Wragg.

I INDIA: Boris Johnson får på seg en turban under torsdagens besøk i India.

Trakk motforslag

Regjeringen, med støtte fra storparten av deres eget parti, hadde på sin side foreslått at en avstemning over forslaget ikke bør skje nå, men heller utsettes til politiet har avsluttet sin etterforskning av de mange festene som ble holdt i regjeringens lokaler på et tidsrom der slike sosiale samlinger var forbudt på grunn av coronarestriksjoner.

De mente også at en avstemning burde vente til den interne regjerningsgranskningen, gjennomført av byråkraten Sue Gray, av alle festene er publisert i sin helhet. Dette er ventet at vil skje først etter at politietterforskningen er over.

Under sitt besøk til India sa Johnson at han gladelig ettergås i sømmene, men mener det mest redelige vil være å vente med å stemme over en granskning om han har løyet til parlamentet til politiet og Sue Gray begge er ferdige.

– Parlamentsmedlemmene bør ha fullstendige fakta før de bestemmer seg, sa Johnson om en mulig granskning, ifølge The Guardian.

Samtidig la han til at det er opp til medlemmene i Parlamentet å selv avgjøre hva de ønsker.

Og senere torsdag trakk regjeringen sitt forslag om å utsette avstemningen. Flere britiske medier skriver at det skjer fordi de har innsett at de uansett ville tape, og at det ville bli flertall for en granskning av om han har løyet.

Men det blir også påpekt at i Labours forslag om granskning ligger det inne at den skal skje først etter politiet er ferdig.

– Nekter for løgner

Uansett nekter Johnson – igjen – for å ha villedet Parlamentet om hva han visste om de ulike festene og om han visste at han gjorde noe som ikke var lovlig.

– Selvfølgelig ikke, svarte han på spørsmål om han enten med vilje, eller uten å gjøre det med vilje, hadde misledet parlamentet.

Det står i kontrast til noe han sa forrige uke, som ifølge The Guardian antydet at han uten å vite det selv hadde sagt noe som var uriktig og at han planla å få rettet opp dette.

I debatten torsdag var det flere i Underhuset som påpekte at de mener parlamentet har blitt misledet av statsministeren, men at det er uklart om Johnson gjorde det med vitende og vilje, eller i mangel på bedre viten.

– Derfor er det viktig med en granskning for å få avklart dette, sa flere.

Til Sky News sier Johnson at han har ingenting å skjule.

Boris Johnson har blant annet sagt at ingen fester ble arrangert og at alle regler ble fulgt. Det har politiet slått fast at ikke stemmer. Også den foreløpig Sue Gray-rapporten slår det fast.

Allerede har politiet utstedt bøter til over 50 personer, altså inkludert til statsministeren selv, som deltok på noen av festene.