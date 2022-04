ENORME ØDELEGGELSER: Naboer står ved siden restene av et hjem i KwaNdengezi utenfor Durban, hvor ti personer er meldt savnet som følge av oversvømmelsen.

Mistet ti familiemedlemmer i flommen: − Jeg tror det fortsatt ikke

Flommen i Sør-Afrika har ført til enorme ødeleggelser og flere hundre dødsfall. Fortsatt graver mange desperat i gjørmen for å finne sine kjære.

Av Vilde Haugen

32 år gamle Mluleki Hlophe står foran en haug med gjørme som ligger der hjemmet hans egentlig skulle ha stått.

– Jeg er fortsatt sjokkert, og jeg tror det fortsatt ikke... Datteren min og søsteren min, mine unge søstre, nevøene mine. Jeg tror fortsatt ikke, sier han til nyhetsbyrået AP.

Flommen som pågår i Sør-Afrika er regnet som den verste værkatastrofen i landets historie. Flere tusen er rammet av uværet ved landets østkyst.

Sammen med sørafrikanske redningsarbeidere har Mmuleki finkjemmet dalen i landsbyen KwaNDengezi utenfor storbyen Durban, der ti personer fra 32-åringens familie har vært savnet i fem dager.

Så langt har de kun funnet Mluekis mor, nede ved elven.

STORFLOM: Også i Umlazi utenfor Durban har uværet ført med seg store ødegeelser. Flere broer og veier er stengt.

Over 400 døde

Søndag ettermiddag meldte Reuters at 443 personer så langt er døde som følge av flom i landet. Flere titalls mennesker er fortsatt savnet.

En i redningsmannskapet sier at det vil være vanskelig for hundene å spore duften av mennesker i gjørmen. Andre mener Mmulekis familie mest sannsynlig har forsvunnet langs elven, skriver France 24.

Ifølge avisen har dykkere lett i timevis i det skitne vannet, mens hundene har gjennomsøkt dalen – uten resultat.

– En katastrofe

Langs hele elvebredden blir redningsmannskapene stoppet av desperate mennesker som ber de om hjelp til å finne sine kjære.

– Politiet svarer ikke når vi ringer, og hvis de svarer oss, sier de at de ikke kan hjelpe oss, sier 30 år gamle Sinenhlanhla Menela til AP. Menelas søster og to år gamle nevø er savnet.

President Cyril Ramaphosa har beskrevet flommene som en «katastrofe» og «en fryktelig ulykke», og sagt at den kommer av klimaendringer.

– Vi kan ikke lenger utsette det vi må gjøre for å håndtere klimaendringene, sa presidenten.

TRENGER HJELP: Lokale innbyggere ser på at letemannskapene leter etter savnede i KwaNdengezi. Bi

KwaZulu-Natal er blant landets fremste feriedestinasjoner. Det er ikke uvanlig med uvær i regionen på denne tiden av året.

Uværet brøt ut mandag, og fortsatt er flere områder uten både strøm og rennende vann. Med mer regnvarsel denne helgen, kan nye flom eller gjørmeskred ytterligere hindre innsatsen for å finne flere kropper.

Refser myndighetene

Havna i storbyen Durban, som ifølge Al Jazeera har 3,5 millioner innbyggere, er stengt. Mange gater er umulige å ta seg over etter å ha blitt skylt bort av flom, broer har bukket under og flere hus har gitt etter.

I Umlazi, som også ligger utenfor Durban, klemte flomofre seg sammen under tepper i bygdas samfunnshus for å overleve.

– Det som gjør meg sint er at denne situasjonen alltid skjer, sier Mlungeli Mkokelkwa (53), til Al Jazeera.

– Våre eiendeler blir stadig ødelagt av kontiuerlig flom, som bør håndteres av myndighetene. Ingen kommer noen gang tilbake for å løse det.

Enormt behov for nødhjelp

Tusenvis av mennesker har søkt tilflukt i krisesentre. Provinsens regjeringen sa fredag at et eget katastrofehåndteringsteam var i «høyt beredskap» for å ta seg av lokalsamfunnet og minimere katastrofepåvirkningen, skriver The Guardian.

– Dessverre er det fortsatt lik som blir funnet fra husmannsplasser, spesielt fra landlige områder, sa Shawn Herbst fra førstehjelpsselskapet Netcare 911.

Uværet fører fortsatt til nye skader i regionen, sier Herbst. Spesielt er det store mengder regn som forverrer de allerede hardt rammede områdene.

Flommen har ødelagt mer enn 13.500 hus og fullstendig ødelagt rundt 4000 hjem, ifølge The Guardian.

Politi, militære og frivillige redningsmenn har slått seg sammen for å takle den endeløse strømmen av nødsamtaler. De opererer fra en liten sivil flyplass som vanligvis brukes til flyshow og trening av piloter.

Organisasjoner jobber med å distribuere rent vann, og myndighetene har lovet å sette ut vanntankere.

– Selv om alle står sammen, er ødeleggelsene så store at vi er svært spredt utover, sa Travis Trower, direktør for den frivillige organisasjonen Rescue South Africa.

HJEMLØSE: Uværet som har rast inn over Durban har tatt minst 440 menneskeliv.

– Tror ikke lenger at Gud er her

Mmulekis søster, en kvinne i slutten av tjueårene, var den eneste overlevende fra jordraset som tok familiens hjem. Hun hadde gått for å se til onkelen som bodde ved siden av, da hun så sitt eget hjem forsvinne rett foran seg, forteller Mmuleki til AP.

Hennes ett år gamle sønn befant seg i huset da det forsvant

– Jeg tror ikke engang lenger at Gud er her. For hvorfor skulle han tillate oss å føle så mye smerte, spør Mesuli Shandu (20), en nær slektning av familien.

– Det er bedre at vi vet at dette er noens grav. Kanskje vi klarer å gå videre, akseptere det, for det er veldig vanskelig å håndtere dette.