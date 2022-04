GROZNYJ 2000 OG BUTSJA 2022: Både i Tsjetsjenia for drøyt 20 år siden og i Ukraina i 2022 har mange sivile blitt drept som følge av den russiske armeens brutalitet.

Samme brutalitet i Ukraina som i Tsjetsjenia: − Sadisme

Denne gang er det Mariupol og Butsja. For drøyt 20 år siden var det Groznyj. Den russiske brutaliteten er gjenkjennelig fra Tsjetsjenia-krigene, mener eksperter.

Av Ole Kristian Strøm

Strategien med å ødelegge alt de legger bak seg, plyndre og drepe sivile, er ingen ny russisk strategi.

– Det er absolutt likheter. Ødeleggelsen av Mariupol i Ukraina er den samme som ødeleggelsen av Groznyj i 1999–2000, sier Pavel Baev, professor ved PRIO.

– Det er også forskjeller, men andre ting er oppsiktsvekkende like. Historier gjentar seg, sier Baev.

Krig formet Putin

Han understreker at det var Tsjetsjeniakrigen som brakte Putin til makten og som formet hva slags leder den totalt uerfarne Putin skulle bli.

– Nå har Putin gått til krig mot Ukraina uten å skjønne forskjellen. Tsjetsjenia-krigen var en stor seier, og han ville ha en ny seier nå. Men der feilberegnet han, sier Pavel Baev.

Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen mener at parallellen til Ukraina ikke bare gjelder den andre Tsjetsjenia-krigen, men også den første Tsjetsjenia-krigen noen år tidligere, krigen i Georgia i 2008, de russiske styrkene i Syria og mer til.

GROZNYJ 2000-MARIUPOL 2022: På samme måte som i Tsjetsjenia-krigen, legger russerne en by i ruiner.

– Vold er noe som er på en måte normalisert, - noe som utøves på vegne av staten, som finnes i samfunnet og lever i familier, sier hun - og legger til:

– Ingenting av det som skjer i Ukraina, forbauser meg. Det er en sadisme som vi har sett flere steder tidligere. Ta for eksempel bombingen av fødesykehuset i Mariupol - det samme skjedde med en fødeavdeling i Groznyj høsten 1999.

Sangadzhieva understreker at det var krigen i Tsjetsjenia som gjorde Putin kjent i det russiske folk. Tsjetsjenia ligger i Kaukasus og er en republikk som en del av Russland.

– Russere gjennomfører også vold mot sine egne. Vi så det i Groznyj, vi så det i terroraksjonene i for eksempel Beslan og på Dubrovka-teatret. Aleksej Navalnyj var ikke den første som ble forsøkt forgiftet, understreker hun.

– Straffrihet

– Dette ser vi også i hvordan folk på psykiatriske institusjoner i Russland blir behandlet. Det er nesten som konsentrasjonsleirer. Rundt 170.000 mennesker blir behandlet på en grusom måte. Derfor er det vi ser i Ukraina bare en bekreftelse på hvor langt vi i Russland har kommet, sier Sangadzhieva - og bruker «vi» fordi hun selv er russer og har bodd i lang tid i Norge.

– Felles for alt dette er straffrihet. Vårt dokumentasjonssenter i Helsingforskomiteen viser at det er de samme generalene, de samme offiserene deltar i flere spesialoperasjoner. Vi har en omfattende dokumentasjon. Men ingenting blir etterforsket. Straffriheten fører til enda mer urett. Blant annet har Menneskerettighetsorganisasjon Memorial, som ble likvidert i forrige uke, vist dette i flere rapporter om hvilke kriminelle handlinger staten begår mot sivile russere.

– Grusomheter

Den pensjonerte svenske journalisten Gunnar Johansson var i begge Tsjetsjenia-krigene.

– Det var fryktelig å se grusomhetene som ble utført mot sivilbefolkningen, sier den tidligere Expressen-journalisten.

– Det var kanskje enda mer brutalt i Groznyj enn det vi nå ser i Ukraina. Det var forferdelig å være vitne til hvordan sivilbefolkningen ble rammet, sier Johansson - og forteller om den lille pjokken Misja, som måtte få begge beina amputert etter russisk bombing av bygningen der han bodde, i den første Tsjetsjenia-krigen. Svenske avislesere leste om saken og hjalp Misja med penger til å få proteser i Sverige.

Han forteller om funn av lik i kjellere og andre steder i bygninger.

– Nå blir den samme type våpen brukt mot Ukraina. Drap på sivile, kvinner som blir voldtatt, folk blir torturert ... Sadismen er grusom også der, mener Inna Sangadzhieva om det som skjer akkurat nå.

– Hvorfor støtter likevel de fleste russere Putin?

– Tallene vi hører fra meningsmålinger om 70–80 prosent støtte til Putin reflekterer ikke sannheten. Den reflekterer redsel for de aller nærmeste og angst for sin egen stat. Jeg vil anslå at rundt 25 prosent av befolkningen støtter Putin, omtrent like mange er mot Putin - mens det er et flertall som ikke bryr seg nevneverdig om det skjer, hovedsakelig fordi de er redde. Det kan selvsagt endre seg om krigen går ut over hverdagen deres i form av lavere levestandard.