NYTT HJEM: Ryan og Jennifer Cashman med barna Brady (8) og Morgan (11) utenfor huset de nå leier i Stowe i Vermont. Her trenger de ikke være bekymret for skogbranner.

USAs klimaflyktninger: − Ferdige med California

STOWE (VG) Da huset til familien Cashman ble tatt av skogbrann valgte de å finne trygghet i en kjøligere delstat. FN advarer i fersk rapport om økende klimamigrasjon.

Om morgenen 8. november 2018 dro Jennifer Cashman på trening som vanlig – til tross for røyken fra skogbrann som lå over i horisonten.

Men i Paradise i Nord-California var det ingenting unormalt med det.

– En skogbrann, dra på trening, komme hjem. Du ble vant med det, sier Cashman.

Hjemme i huset så ektemannen Ryan Cashman svart løv falle fra himmelen, før han hørte smellene fra propantanker i nærområdet som eksploderte i varmen.

Kort tid etter at Jennifer var kommet tilbake fra treningen, var røyken så tykk og mørk at de måtte bruke hodelykter for å se noe.

Skogbrannen sto på dørstokken deres.

fullskjerm neste BRANNTOMT: Dette stod igjen av huset i Paradise i California da brannen hadde passert. Det ble slutten på åtte år i California for Cashman-familien. 1 av 3 Foto: Privat

FN: Migrasjonsstrømmene øker

Hvert år drives millioner av mennesker på flukt som følge av klimaendringer og naturkatastrofene de forårsaker.

Det er langt fra et fenomen som kun rammer utviklingsland.

1,7 millioner amerikanere flyttet på seg i 2020 på grunn av været, ifølge The Internal Displacement Monitoring Centre.

En annen rapport anslår at én av tolv amerikanere frem til 2050 blir nødt til å flytte på seg på grunn av klimaendringene – oppunder 30 millioner.

Mens ekstrem hete, tørke og skogbranner spiser seg innover i landet fra vestkyststatene helt frem til Montana, sluker et stigende hav og tropiske orkaner store områder fra sørstatene.

På verdensbasis er nå økte migrasjonstrømmer èn av FNs store bekymringer.

I en ny klimarapport advarer klimapanelet om at 3,3 til 3,6 milliarder mennesker lever i områder spesielt sårbare for klimaendringene.

fullskjerm neste BRANN: En av Californias siste branner, denne gangen ved Bishop, ikke langt fra nasjonalparken Yosemite. 1 av 2 Foto: DUSTIN BLAKEY / Reuters

– En annen verden

Da familien Cashman, med barna Morgan (11) og Brady (8), dro tilbake til huset i Paradise, fant de en kullsvart branntomt.

Foruten de ferdigpakkede bagene med noe klær, fotoalbumer og toalettsaker, hadde de ingenting igjen.

Under den farlige flukten hadde de havnet i en trafikkork, alle prøvde å komme seg vekk.

Da de endelig var i trygghet, var det plutselig blå himmel over dem.

– Det var som å komme ut i en annen verden, husker Ryan.

Brannen de hadde unnsluppet – «Camp Fire» – er den verste i Californias historie. 85 døde og nesten 19.000 bygninger ble ødelagt.

Klimaforskere mener nå, skriver Los Angeles Times, at skogbrannene som i økende grad rammer USAs mest folkerike delstat skyldes klimaendringene – en varmere og tørrere planet.

DRAMATISK: Jennifer og Ryan Cashman mens barna gjør skolearbeid på bordet bak. De var nær ved å bli sittende fast i trafikken mens brannen nærmet seg 8. november 2018.

Frykten

I dag tar familien Cashman imot VG i skibyen Stowe, langt oppe i en snøkledd fjellside i delstaten Vermont.

Her havnet de på nyåret i 2019, etter tips fra en familievenn.

– Vi skjønte at vi var ferdige med California. Dette hadde skjedd igjen og igjen. Året før hadde vi blitt evakuert, sier Jennifer.

De forteller om den daglige lukten av røyk, hvordan man ofte ikke kunne åpne vinduene og barna som alltid var engstelige.

– Sønnen vår var nervøs for fyr i peisen og fikk ikke sove om vi hadde tent bål et sted og var helt sikker på at det var slukket, forteller moren.

– Når brannen kom og utslettet alt vi hadde visste vi at vi var ferdige. Dette var vår vei ut, nå kunne vi stikke fra dette. Jeg ville ikke at barna våre noen gang skulle leve i frykt igjen, fortsetter hun.

DOMMEDAG: Fra bilen kunne de se hvordan brannen og røyken nærmet seg da de flyktet fra huset sitt i november 2018.

«Klimaflyttere»

Cheryl Morse er sosialgeograf ved Universitetet i Vermont og gjennomførte under pandemien en studie med dybdeintervjuer av 30 innflyttere.

Hun ble overrasket over hvor mange av dem som oppga klima som en del av grunnlaget for at de valgte å flytte opp i USAs nordøstre hjørne – sammen med Alaska regnet som et av de mest motstandsdyktige delstatene i møte med klimaendringene.

– Jeg trodde vi kom til å se dette kanskje om 20 år, ikke med én gang, sier Morse til VG.

Men det er sammensatt.

– Det var kun én kvinne jeg ville kalt «klimaflyktning», fordi hun hadde begrensede ressurser. De andre var «klimaflyttere», som også flyttet hit også på grunn av det Vermont hadde å tilby, sier Morse.

POPULÆR: Stowe i Vermont er en populær skiby og tiltrekker seg mange som ønsker å bo tett på omgivelsene med mange muligheter for utendørsaktiviteter.

– Trøbbel

Familien Cashman, som driver en akupunkturbedrift sammen, var heldige. Forsikringsselskapet betalte ut hele polisen, også for innboet.

– Veldig mange har opplevd trøbbel, forteller Ryan, og forsikringsselskaper i California har nå begynt å nekte boligforsikringer i visse deler av California.

Men for dem var flyttingen til den andre kanten av USA rotfestet i nødvendighet, ikke i en overordnet klimakamp- eller politikk.

– Det er mye motstridende vitenskap og mange politiske stemmer som skaper forvirring. Er jeg miljøbevisst? Absolutt. Vil jeg bevare naturen? Ja. Men kjemper jeg for ideen om klimaforandringer? Nei, sier Ryan.

Snudd på hodet

Pandemien og det større skiftet mot hjemmekontor har sent en flom av amerikanere ut i avsidesliggende strøk.

For familien Cashman betyr dette huseieren de leide av i Stowe ville øke leia fra 36.000 kroner i måneden til oppunder 90.000 kroner – og markedet er støvsugd.

Det store spørsmålet er om USAs rurale stater er forberedt til å ta imot store mengder klimainnflyttere.

– Nei, ikke i det hele tatt, sier Morse.

I over 200 år, forteller hun, har vermontere vært bekymret for fraflytting. Det siste tiåret har økonomiske programmer for å stimulere tilflytting blitt iverksatt.

Nå er alt snudd på hodet.

– Nå innser vi at vi ikke har boligene og infrastrukturen som skal til, sier Morse.