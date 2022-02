VIDEOHILSEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj la lørdag morgen ut en videohilsen på Twitter.

Ukrainas president: − Vi vil ikke legge ned våpnene

Gjennom natten har det pågått harde kamper i Ukrainas hovedstad Kyiv. I en videhilsen lørdag morgen sier landets president Volodymyr Zelenskyj at de ikke vil legge ned våpnene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag morgen har Zelenskyj lagt ut en kort videomelding på Twitter fra sentrum av Kyiv. Han går ute i gatene utenfor sine kontorer etter nattens harde kamper i hovedstaden.

– Jeg er her. Vi vil ikke legge ned våpnene. Vi vil forsvare landet vårt fordi våre våpen er vår sannhet, og vår sannhet er at dette er vår jord, vårt land, våre barn - og vi vil forsvare det. Det er alt. Det er det jeg vil fortelle dere, sier han.

Zelenskyj går ut mot meldinger om at han skal ha bedt forsvaret om å legge ned våpnene og at han skal ha evakuert, ifølge Kyiv Independent.

Washington Post skriver at amerikanske myndigheter er klare til å hjelpe Zelenskyj med å forlate Kyiv. De siterer kilder fra både amerikanske og ukrainske myndigheter.

Zelenskyj har vært tydelig på at han vil bli værende og fortsette å lede sin regjering, til tross for den personlige risikoen. Ifølge en ukrainsk tjenestemann som avisen har snakket med, har ikke Zelenskyj bedt om å flykte, eller dra til en tryggere by.

Også AP skriver at Zelenskyj takket nei til amerikansk evakuering.

– Kampen er her, skal han ha sagt, ifølge en kilde AP.

Han skal også ha sagt at han «trenger ammunisjon og ikke «skyss».

Zelenskyj har la fredag kveld også ut en en video forran Bankova (presidentbygningen) i Kyiv for å avvise rykter om at han skulle ha flyktet fra hovedstaden.

– Vi er alle her. Forsvare vår uavhengighet. Vårt Land. Og slik vil det fortsette, sier Zelenskyj i videoen.

Presidenten har tidligere uttalt at han er Russlands mål nummer én:

– Ifølge den informasjonen vi har fått så har våre fiendene satt meg som et førstemål, min familie som et andremål. De ønsker å ødelegge Ukraina politisk ved å ta statsoverhovdet, sier Zelenskyj.