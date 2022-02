Ukrainas president takket nei til evakuering

USA har tilbudt Ukrainas president Volodymyr Zelensky hjelp med å forlate Kyiv, «vi trenger ammunisjon, ikke skyss» skal han ha svart, ifølge amerikanske medier.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Presidenten står i fare for å bli fanget eller drept av russiske styrker, som nå ser ut til å nærme seg hovedstaden Kyiv.

– Ifølge den informasjonen vi har fått så har våre fiendene satt meg som et førstemål, min familie som et andremål. De ønsker å ødelegge Ukraina politisk ved å ta statsoverhovdet, sier Zelensky.

Washington Post skriver at amerikanske myndigheter er klare til å hjelpe Zelensky med å forlate Kyiv. De siterer kilder fra både amerikanske og ukrainske myndigheter.

«Tremger ammunisjon, ikke skyss»

Zelensky har vært tydelig på at han vil bli værende og fortsette å lede sin regjering, til tross for den personlige risikoen. Ifølge en ukrainsk tjenestemann som avisen har snakket med, har ikke Zelensky bedt om å flykte, eller dra til en tryggere by.

Også AP skriver at Zelenskyj takket nei til amerikansk evakuering.

– Kampen er her, skal han ha sagt, ifølge en kilde AP.

Han skal også ha sagt at han trenger ammunisjon og ikke «skyss».

Zelensky har lagt ut en video fremfor Bankova (presidentbygningen) i Kyiv for å avvise rykter om at han skulle ha flyktet fra hovedstaden.

– Vi er alle her. Forsvare vår uavhengighet. Vårt Land. Og slik vil det fortsette, sier Zelensky i videoen.