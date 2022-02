Soldater fra nasjonalgarden deltar i opplæring som pleieassistenter ved Madison Area Technical College i Wisconsin.

USA: Setter inn nasjonalgarden i helsevesenet

Hver femte helsefagarbeider i USA har sagt opp i løpet av pandemien. Nå brukes soldater fra nasjonalgarden for å fylle hullene i det amerikanske helsevesenet.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Om lag halvparten av helsefagarbeidere føler seg ’utslitt’ av de økte arbeidskravene under pandemien, ifølge en meningsmåling publisert torsdag av Morning Consult.

En sesongbasert økning i coronasmitte kombinert med frafall i arbeidsstyrken etterlater amerikanske helsefagarbeidere i en svært krevende arbeidssituasjon.

I en rekke delstater har myndighetene bedt om at nasjonalgarden trår til i helsevesenet.

En av fem

Siden coronapandemiens utbrudd i USA i februar 2020 har hver femte helsefagarbeider sagt opp, ifølge en undersøkelse som Morning Consult gjorde i oktober.

I tillegg har 12 prosent av arbeidsstyrken blitt avskjediget og 31 prosent sier at de har vurdert å slutte.

Grunnene de oppgir for å ha sluttet er dårlig betaling og utbrenthet.

Forrige måned henvendte delstatsmyndighetene i Wisconsin seg til Madison College med spørsmål om de kunne gi opplæring til soldater fra nasjonalgarden.

Tidlig i februar ble 70 soldater utstasjonert på sykehus og pleiehjem rundt om i Wisconsin. Denne uken utplasseres en ny bølge på 80 soldater, ifølge Reuters.

– Utslitt

Joenes Gellada hadde aldri sett for seg å gå i opplæring som pleieassistent da han ble med i Nasjonalgarden.

– Aldri i mine villeste fantasier, uttalte soldaten til Reuters da han fullførte det to ukers utdanningsprogrammet på Madison Area Technical College på fredag.

Dekan ved høyskolen, Dr. Lisa Maria Greenwood understreket situasjonens alvor.

– Våre helsearbeidere er desperat etter vår hjelp. De er mer enn utslitt, uttalte hun.

Wisconsin er bare en av en rekke delstater i USA som bruker soldater fra nasjonalgarden til å lette på behandlingstrykket.

Arbeidsoppgavene de utfører er blant annet pleieassistanse, corona-testing, sterilisering av utstyr og klesvask.

– Puster lettere

Soldatene som vikarierer i helsevesenet i Wisconsin er kun en midlertidig løsning, og skal etter planen kun arbeide frem til midten av mars.

Flere helsefagarbeidere håper likevel at de får en forlengelse av arbeidsforholdet.

– Jeg føler at vi alle sammen er i stand til å puste lettere. Det har vært en velsignelse, sier Heather Steubinger, direktør ved et pleiehjem for demensrammede i Wisconsin.