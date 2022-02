Stoltenberg: − En krise skapt av Russland alene

Putin har bedt Dumaen om å få bruke styrker utenlands. Dette sier Nato-sjef Jens Stoltenberg etter et krisemøte tirsdag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nato holdt tirsdag ettermiddag et hasteinnkalt møte i den såkalte Nato-Ukraina-kommisjonen.

Møtet holdes etter at Russlands president Vladimir Putin mandag valgte å anerkjenne Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina som selvstendige.

Samtidig varslet Putin at Russland vil sende «fredsbevarende» styrker til de to utbryterregionene.

– Vi fordømmer Moskvas anerkjennelse av de to regionene. Vi fordømmer også den videre invasjonen av Ukraina, sier Stoltenberg.

– Vi står i solidaritet med det ukrainske folk og dets myndigheter. Allierte er forent i sin fulle støtte for Ukrainsk suverenitet og territoriell integritet innenfor internasjonalt anerkjente grenser.

Stoltenberg sier Nato vil fortsette å gjøre det som er nødvendig for å beskytte allierte.

– Nato-allierte og resten av det internasjonale samfunnet har advart om at det ville koste dyrt dersom Russland utførte ytterliggere aggressive handlinger mot Ukraina.

– Dette er en alvorlig eskalering fra Russland, og åpenbare brudd på internasjonal rett, sier Nato-sjefen.

Stoltenberg sier de anmoder Russland om å fortsette å lete etter diplomatiske løsninger. Han sier Russland fortsatt har valgmuligheter.

– Dette er en krise skapt av Russland alene, sa Stoltenberg.

Han var også tydelig på at Russland ved å anerkjenne de to utbryterrepublikkene økte spenningen i området.

– Dette er det farligste tidspunktet for europeisk sikkerhet på en generasjon, sa Stoltenberg videre.

Nato-sjefen sier Russland fortsetter å planlegge for et fullskala angrep på Ukraina.

Han sier Russland allerede har annektert deler av Ukraina, og viser til Krimhalvøya i 2014.

– Dette er en videre invasjon av et land som allerede er invadert, tordner Stoltenberg.

Vil sende styrker

Tirsdag har Putin ratifisert traktatene med de ukrainske utbryterrepublikken, melder det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Ifølge viseforsvarsministeren i Russland handler Putins forespørsel om bruk av militærmakt om å utplassere russiske styrker utenfor landets grenser.

Om parlamentet godkjenner dette, noe det er ventet at de vil gjøre, vil styrkene ifølge viseforsvarsministeren beskytte den territorielle integriteten til utbryterrepublikkene samt svare på aggresjon.

Allerede har flere land, deriblant Storbritannia og USA varslet sanksjoner mot russiske interesser. Tyskland har valgt å legge gassledningen Nord Stream 2 på is som en reaksjon på Putins avgjørelse.

– Jeg registrerer med forsiktig optimisme at partnerne våre har hørt oss og har begynt å ilegge sanksjoner, sier Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ifølge Reuters.

Mandag anerkjente president Putin de to separatiststyrte regionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina som selvstendige stater, og sendte russiske styrker til utbryterrepublikkene.

Regionene som er kjent under samlenavnet Donbass har historisk tilhørt Ukraina og ligger i deres territorium.

Putins uttalelse betyr at han ikke anerkjenner at regionene tilhører Ukraina.

Les mer: Russlands utenriksminister: Ukraina har ikke rett på suverenitet

Etter Russlands annektering av Krim i 2014 ble det igangsatt en separatistbevegelse i det russisktalende området, som erklærte seg uavhengige.

Den såkalte Minsk-avtalen ble utarbeidet i 2015 for å få en slutt på voldsgjerningene i Øst-Ukraina.

Ukrainske styrker har siden tatt tilbake kontrollen i store deler av regionene.

Tirsdag formiddag sier Kreml-talspersonen Dmitry Peskov at Russlands anerkjennelse også gjelder områdene Ukraina har gjenerobret siden 2014.

USA kaller det en invasjon

Ifølge nyhetsbyrået AP har Det hvite hus endret sin definisjonen av Russlands militære bevegelser inn i utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk.

Nå omtaler de det som en invasjon. Dette muliggjør en ny type sanksjoner mot landet.

Politico omtaler også vendingen fra Det hvite hus og viser til uttalelser fra den nasjonale visesikkerhetsrådgiveren Jon Finer.

– Ja, vi mener dette er begynnelsen på en invasjon – Russlands siste invasjon av Ukraina, sa Finer under et intervju med CNN og viste til at russiske styrker har gått inn i de separatiststyrte områdene i Donetsk og Luhansk, øst i Ukraina.

– Jeg mener at «siste» er viktig her, fortsatte Finer og la til:

– En invasjon er en invasjon, og det er hva som nå skjer, men Russland har invadert Ukraina siden 2014.

i 2014 invaderte og annekterte Russland Krimhalvøya, som ligger langs Svartehavet.

Fordømmer Russland

Tirsdag formiddag holdt Natos generalsekretær Jens Stoltenberg et møte med Polens utenriksminister Zbigniew Rau.

– Dette er et tilsiktet brudd på folkeretten og Minsk-avtalene som dramatisk vil øke spenningen i Europa, skrev Stoltenberg på Twitter etter møtet.

Allerede kort tid etter at Russlands president Vladimir Putin signerte avtalen som anerkjente uavhengigheten til de separatiststyrte regionene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina fordømte Nato-sjefen Putins avgjørelse.

Han ba dem også om å fremdeles vurdere en diplomatisk utvei.

– Dette undergraver innsatsen mot å finne en løsning på konflikten, og bryter Minsk-avtalene, som Russland er med i, sa han.

– Moskva fortsetter å gi næring til konflikten i det østlige Ukraina ved å gi økonomisk og militær støtte til separatistene. De prøver å skape et påskudd for å invadere Ukraina nok en gang, la han til.